10 тысяч суток боевой службы

На состоявшемся в Санкт-Петербурге расширенном заседании военного совета Военно-морского флота подвели итоги боевой учёбы и подготовки сил ВМФ России в 2016 году.

В УСТАНОВЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Как сообщил «Красной звезде» представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало, заседание военного совета прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва. В нём приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, а также начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командиры соединений и объединений Военно-морского флота. В работе военного совета ВМФ также участвовал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

– Силы ВМФ России в 2016 году выполняли задачи боевой службы во всех районах Мирового океана, – отметил в своём выступлении адмирал Владимир Королёв. – В частности, в сентябре выполнены походы отрядов кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в акватории Северного морского пути с проведением совместного учения по защите морских коммуникаций и объектов инфраструктуры в Арктике. Впервые сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» выполнил задачу демонстрации Андреевского флага в Атлантической океанской зоне.

По словам главкома, всего за истекший период кораблями ВМФ совершено более 60 боевых служб в различных районах Мирового океана. Из них около 20 – в составе отрядов боевых кораблей. Всего же в дальних походах с решением учебно-боевых задач в морской и океанской зонах приняло участие около 90 кораблей и судов ВМФ России. Общая продолжительность действий сил ВМФ в море в ходе выполнения плановых задач боевой службы составила около 10 тысяч суток.

Затрагивая тему военного кораблестроения, адмирал Владимир Королёв отметил, что в этом году начато строительство 7 боевых кораблей – многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885 «Пермь», корвета проекта 20380 «Резкий», корвета проекта 20386 «Дерзкий», малых ракетных кораблей проекта 22800 «Шквал», «Шторм», «Циклон», патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». В декабре планируется заложить ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Пожарский».

В ходе оснащения морской авиации в её состав поступило значительное количество современной техники и вооружения. До конца года на вооружение морской авиации поступят ещё 6 самолётов Су-30СМ, 2 самолёта Ил-38, а также 10 вертолётов различной модификации, сказал главком, отмечая важность обновления парка морской авиации ВМФ.

– В целом, реализация подготовки сил флотов (войск) ВМФ обеспечила содержание Военно-морского флота в установленной степени готовности, – подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

Кораблями ВМФ совершено более 60 боевых служб в различных районах Мирового океана

НА ПРИЗ ГЛАВКОМА

Отдельным вопросом заседания военного совета стало обсуждение результатов состязаний на приз главкома ВМФ в различных видах подготовки. Было отмечено, что подразделения, воинские части, тактические группы, корабли и соединения приняли участие в 31 виде состязаний на приз главкома ВМФ в первенстве кораблей (частей), экипажей, батальонов, дивизионов, эскадрилий, береговых ударных групп, тактических групп по тактике действий и применению оружия. В ходе состязаний была проверена готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу.

На военном совете были объявлены победители и вручён переходящий приз главкома ВМФ России.

Среди ракетных подводных лодок стратегического назначения он достался экипажам атомных подводных крейсеров «Подольск» и «Святой Георгий Победоносец».

Среди многоцелевых неатомных и атомных подводных лодок лучшими стали подводные лодки «Ростов-на-Дону», «Магнитогорск», «Владикавказ», атомные подводные крейсера с крылатыми ракетами «Тверь» и «Томск», а также атомная подводная лодка «Обнинск», крейсерская подводная лодка «Волк», крейсерская подводная лодка «Гепард».

Лучшими в выполнении учебных задач по минным постановкам признаны дизель-электрические подводные лодки «Могоча» и «Усть-Камчатск» Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

В надводных силах среди ракетных крейсеров приз главкома ВМФ завоевал экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера Северного флота «Пётр Великий», среди ракетно-артиллерийских кораблей 1-2 ранга – эсминец «Быстрый» Тихоокеанского флота, среди малых ракетных кораблей – малый ракетный корабль Черноморского флота «Зелёный Дол».

Также отмечены призами главкома ВМФ тактическая группа кораблей Северного флота в составе эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого противолодочного корабля «Североморск» за профессионализм в производстве учебных артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

Лучшей в состязаниях тактических групп малых ракетных кораблей стала корабельная ударная группа Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Углич» и ракетного корабля «Дагестан», а среди тактических групп ракетных катеров – корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе ракетного катера «Р-18» и «Р-19».

Малые противолодочные корабли Северного флота «Брест» и «Юнга» стали лучшими в состязаниях тактических групп кораблей по противолодочной подготовке, а большие десантные корабли Черноморского флота «Саратов», «Азов», «Цезарь Куников» и «Ямал» признаны лучшими в выполнении учебных задач в составе группы десантных кораблей по высадке морского десанта.

Среди минно-тральных кораблей приз главкома ВМФ завоевали экипажи базовых тральщиков Кольской флотилии Северного флота «Ядрин», «Соловецкий юнга», «Ельня».

Отмечены призами главнокомандующего ВМФ береговая ударная группа берегового ракетного комплекса «Бастион» отдельного берегового ракетно-артиллерийского соединения Кольской флотилии Северного флота, береговой ракетный дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» соединения береговых войск Тихоокеанского флота, а также батальонная тактическая группа морской пехоты соединения береговой обороны Черноморского флота за достигнутые результаты в огневой подготовке.

В вопросах организации противовоздушной обороны с отработкой задач по огневой и тактической подготовке с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям лучшим стал зенитно-ракетный дивизион соединения морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота.

В артиллерийской подготовке первое место занял гаубичный самоходный артиллерийский дивизион мотострелкового соединения береговых войск Северного флота.

Лучшей эскадрильей в решении противолодочных задач стала смешанная эскадрилья морской авиации Тихоокеанского флота, а в решении задач поиска и обнаружения подводных лодок на первую позицию вышли вертолётчики эскадрильи армии ВВС и ПВО Северного флота.

Тактическая группа эскадрильи морского штурмового авиационного соединения Черноморского флота завоевала первое место по бомбардировочной подготовке, а по ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок первыми стали лётчики морской авиации Тихоокеанского флота.

Среди экипажей транспортной авиации приз главкома ВМФ завоевал экипаж самолёта Ан-26 Черноморского флота.

Лучшей медицинской службой в ВМФ стала медицинская служба Каспийской флотилии.

Военный совет ВМФ также рассмотрел вопросы выполнения судоремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов, работы органов управления флотов по укреплению дисциплины и правопорядка.



