Четыре года совместной работы

Председатель

Совета ОООВ ВС РФ генерал армии

Виктор ЕРМАКОВ:

«Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации на деле стала надёжным помощником руководителей органов военного управления в проведении военно-патриотической работы и социальной защиты ветеранов».

По словам председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала армии Виктора Ермакова, за четыре года, прошедшие после предыдущей II отчётно-выборной конференции, в деятельности организации произошли значительные позитивные перемены, проведена огромная работа по повышению престижа военной службы и авторитета Вооружённых Сил РФ, патриотическому воспитанию молодёжи, социальной защите ветеранов.

Так, за отчётный период (с ноября 2012 по ноябрь 2016 года) Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил РФ увеличилась на 14 региональных отделений, в том числе в двух новых субъектах Российской Федерации (Крымское и Севастопольское региональные отделения). Сегодня ОООВ ВС РФ имеет свои региональные отделения в 78 субъектах Российской Федерации. Количество членов организации составляет

1,5 млн человек.

В 2015 году при Обществе военных пенсионеров (ОВП) Российской Федерации в Латвии открыто первое представительство ОООВ ВС РФ за рубежом (руководитель – полковник Владимир Норвинд). В нём насчитывается более 3300 человек, которые объединены в 23 районные и городские отделения по всей республике.

Постоянно совершенствуются формы и методы работы Совета и региональных, видовых и родовых организаций ОООВ ВС РФ.

Среди них – участие членов Совета, ветеранов войн и Вооружённых Сил в командно-штабных и тактических учениях, проведении занятий по общественно-государственной подготовке, приёме государственных экзаменов в военно-учебных заведениях, армейских международных играх и военно-технических форумах, наполнении мероприятиями патриотического характера Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», международных конкурсах «Воин Содружества», различных информационно-патриотических акциях, проводимых Министерством обороны РФ, проведении мероприятий по призыву граждан на военную службу и принятии военной присяги.

Много сделано по военно-профессиональной ориентации и подготовке молодёжи к службе в Вооружённых Силах. В этих целях заключено Соглашение о совместном сотрудничестве с Центральным советом ДОСААФ России, проведено совместное заседание двух Советов по вопросу совершенствования совместной работы и организации взаимодействия, подписано совместное распоряжение о закреплении региональных ветеранских организаций за учебно-методическими центрами ДОСААФ. Кроме того, Совет ветеранов Вооружённых Сил РФ и ДОСААФ России совместно выступили учредителями Ассоциации военно-патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Важнейшим направлением работы Совета и региональных ветеранских организаций ОООВ ВС РФ стали подготовка и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Строилась она в рамках патриотического проекта «Под знаменем Победы!» и соответствующего смотра-конкурса.

Победителями его заслуженно стали следующие ветеранские организации, руководители которых по праву считаются лучшими в ОООВ ВС РФ.

При участии Совета ветеранов на свет появился руководящий документ Минобороны, регламентирующий взаимодействие ветеранских организаций с органами военного управления

По Западному военному округу – это Московское областное региональное отделение (председатель Комитета Владимир Рабеев). По Центральному военному округу – Самарское областное региональное отделение (председатель Комитета Анатолий Шаповалов). По Южному военному округу – Ставропольское краевое региональное отделение (председатель Комитета Валерий Зоболев). По Восточному военному округу – Хабаровское краевое региональное отделение (председатель Комитета – помощник военного комиссара Хабаровского края по работе с ветеранами Юрий Мельников). Среди ветеранских организаций видов, родов войск и центральных органов военного управления – это Московская городская организация ветеранов РВСН (председатель Совета Валентин Ососков), Общественная организация ветеранов Главного политического управления СА и ВМФ и Главного управления воспитательной работы ВС РФ «Соратники» (председатель Совета Владимир Гребенюк), Ростовская региональная общественная организация «Союз ветеранов войн и военной службы ВВС» (председатель – Виктор Гришин).

К 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Советом ОООВ ВС РФ были изготовлены памятные медали 10 наименований: за взятие Кёнигсберга, Вены, Берлина, за освобождение Белграда, Варшавы, Будапешта, Праги, в честь 70-летия встречи Красной Армии и союзных войск на Эльбе, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия разгрома Квантунской армии Японии. Этими медалями награждено почти пять тысяч человек.

Знаковым событием стало проведение с 20 по 26 апреля 2015 года Международного похода «Дорогами мужества и стойкости» Эльба – 2015».

Главными целями похода ставились, во-первых, восстановление исторической правды о Второй мировой войне; во-вторых, отдание дани уважения нашим отцам и дедам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, а также освободившим Европу от фашистского рабства; в-третьих, возвращение дружбы и взаимоуважения между Россией, странами антигитлеровской коалиции и Федеративной Республикой Германия.

Проведённый международный поход и организованный телемост «Торгау – Ногинск», посвящённые исторической встрече на Эльбе, стали достойным завершением патриотического проекта «Под Знаменем Победы» и способствовали налаживанию добрососедских отношений между Россией, странами Европы и США…

Немало было сделано и в плане социальной защиты ветеранов. Так, в 2015 году проведена Международная акция «Китайская народная медицина – ветеранам Великой Отечественной войны и военной службы». В ходе неё при содействии Совета и ветеранских организаций Вооружённых Сил большая делегация китайских врачей и журналистов проехала по России от Москвы до Хабаровска. В 12 регионах китайские друзья встретились и оказали необходимую медицинскую помощь 986 ветеранам и членам их семей. Кроме этого, 216 ветеранов получили индивидуальные оздоровительные медицинские приборы, а 112 – денежные премии.

Важной вехой в жизни ОООВ ВС РФ стало издание приказа министра обороны РФ от 4 октября 2014 года № 719 «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ветеранскими организациями Вооружённых Сил Российской Федерации».

Приказ регламентирует: взаимодействие органов военного управления с организациями ОООВ ВС РФ; создание структуры должностных лиц по работе с ветеранами, введение в штат главных командований видов, командований родов войск, флотов должностей помощников по работе с ветеранами (93 человека); порядок привлечения ветеранов к участию в мероприятиях учебно-боевой подготовки войск и военно-патриотическом воспитании молодёжи; взаимодействие с органами военного управления при решении вопросов социальной защиты ветеранов; систему стимулирования деятельности ветеранских организаций ВС РФ, а также предоставление фондов Минобороны России для размещения структур ОООВ ВС РФ и оказание им практической помощи в организации работы.

Много сделано по военно-профессиональной ориентации и подготовке молодёжи к армейской службе

Другими словами, при непосредственном участии Совета ОООВ ВС РФ на свет появился руководящий документ Минобороны России, чётко регламентирующий взаимодействие ветеранских организаций с органами военного управления, что создало дополнительные благоприятные условия для значительной активизации ветеранского движения.

Отметим, что утвердилась такая прогрессивная форма работы, как выездные заседания Совета ОООВ ВС РФ на базе передовых ветеранских организаций. Всего за четыре года было тщательно подготовлено и проведено 11 подобных заседаний. Члены Совета 16 раз выезжали в регионы для изучения положения дел и оказания помощи ветеранским организациям.

Большое внимание в ОООВ ВС РФ уделялось и моральному стимулированию деятельности ветеранских организаций и ветеранского актива.

Так, в 2014–2015 годах 80 ветеранским организациям вручены Красные знамёна. 2200 ветеранов награждены орденским знаком «За верность Отечеству», 2300 ветеранов – знаком «За заслуги», более 3000 – Почётной грамотой ОООВ ВС РФ. К 25-летию окончания выполнения боевых задач в Республике Афганистан Советом были учреждены и изготовлены памятные медали и знаки, которые вручены свыше 2500 участникам тех событий. 300 памятных медалей в сентябре этого года вручены в честь 70-летия Дня танкиста…

12 сентября 2015 года завершился космический полёт на Международной космической станции (МКС) на борту ТПК «Союз ТМА-16М», командиром которого был член Московского регионального отделения (МОРО) ОООВ ВС РФ полковник запаса Геннадий Падалка. По просьбе председателя комитета МОРО Владимира Рабеева он взял в полёт на МКС три вымпела, учреждённых Советом ОООВ ВС РФ для награждения передовых ветеранских организаций. Решением Совета они ежегодно вручаются лучшему региональному отделению и лучшей ветеранской организации вида (рода) Вооружённых Сил…

Значительно улучшились информационная работа и издательская деятельность. Советом налажен ежеквартальный выпуск печатного издания «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации» (тираж 999 экземпляров). На интернет-портале Минобороны России успешно функционирует раздел ОООВ ВС РФ, материалы которого являются своего рода летописью организации за последние четыре года. В газете «Красная звезда» и других изданиях за указанный период опубликовано более 450 материалов о деятельности ветеранских организаций.

При содействии и непосредственном участии Совета ОООВ ВС РФ издано 30 наименований книг общим тиражом около 20 тысяч экземпляров. Хороший пример здесь показывают руководители Совета генерал армии Виктор Ермаков, написавший популярную книгу «Афганский зной» к 25-летию выполнения боевых задач в Демократической Республике Афганистан, и генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский, выпустивший трилогию «Триада Великой Победы» и книгу «Комиссары Великой Победы».

Подчеркнём, что авторитет ветеранской организации Вооружённых Сил и её руководства за прошедшее время ощутимо возрос.

На сегодняшний день председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков входит в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта «За Россию!», Координационного совета общественных объединений военнослужащих, ветеранов военной службы, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Общественного совета при Минобороны России, Совместной военной коллегии министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

Первый заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский входит в состав Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», одним из учредителей которого является и генерал армии Виктор Ермаков.

Высокий деловой авторитет руководителей создаёт благоприятные условия для работы всей организации ветеранов Вооружённых Сил.

Несомненным успехом Совета ОООВ ВС РФ можно считать и качественный подбор сотрудников аппарата Совета во главе с ответственным секретарём – заместителем председателя Совета полковником запаса Борисом Кобяковым.

Нет сомнения в том, что ветеранская организация Вооружённых Сил будет и впредь наращивать активность и эффективность своей работы. Этому в полной мере будут способствовать III отчётно-выборная конференция ОООВ ВС РФ и дальнейшая работа по реализации её решений.

Ветераны – важнейший резерв армии и флота

Приветственное слово к участникам III отчётно-выборной конференции председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала армии Виктора

ЕРМАКОВА:

– Быстро пролетели четыре года нашей совместной деятельности. Сделано очень много. Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации на деле стала важнейшим стратегическим резервом министра обороны РФ Героя России генерала армии Сергея Шойгу, надёжным помощником руководителей органов военного управления в проведении военно-патриотической работы и социальной защиты ветеранов.

Уверен, что ветеранские организации Вооружённых Сил будут и впредь с высокой ответственностью и качеством выполнять все сложные задачи, которые ставят перед нами Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны России и сама жизнь.

Желаю всем участникам III отчётно-выборной конференции благотворной работы по повышению активности и боевитости ветеранских организаций Вооружённых Сил РФ!

Фото из архива ОООВ ВС РФ.