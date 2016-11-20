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В режиме прямого общения

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В режиме прямого общения Фото Юлии КОЗАК.

Год назад, в такие же ноябрьские дни, Военный университет стал первым военным вузом страны, где стали на регулярной основе проходить лекции, мастер-классы и семинары с участием видных и авторитетных политологов, экспертов, теле- и радиоведущих, публицистов. Этот учебный курс, продлившийся семь месяцев, получил название «Социальные среды». В ноябре 2016-го эстафету Военного университета подхватила Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

37-07-11-16Статс-секретарь –
заместитель министра обороны Российской Федерации
генерал армии Николай ПАНКОВ:

«Сегодня происходят существенные из­менения в военно-политической обстановке в мире. Россия наращивает своё влияние и авторитет. Продолжается выполнение планов строительства и подготовки Вооружённых Сил. Российская армия успешно выполняет боевые задачи по поддержке законной власти Сирии в
совместной борьбе против терроризма».

 

 

Выбор легендарной академии, которая в декабре отметит своё 196-летие, как новой площадки реализации проекта продиктован в первую очередь кадровой спецификой вуза. Он готовит специалистов, которым предстоит проходить службу в далёких гарнизонах и эксплуатировать грозное оружие сдерживания. Если Военный университет – кузница гуманитарных кадров, то Военная академия РВСН, без малого два года тому назад переехавшая в подмосковную Балашиху, даёт путёвку в жизнь инженерной элите Российской армии. Впрочем, это совсем не значит, что специалисты в технической сфере не интересуются проблемами геополитики, национальных интересов и безопасности. Напротив, для стратегических ракетчиков курс «Социальные среды» – отличная возможность расширить собственные горизонты познания, понять глобальные процессы, в центре которых находится Россия, ориентироваться в постоянно меняющемся мире с его каждодневными вызовами, в том числе касающимися непосредственно военнослужащих (например, информационное противоборство).

Военнослужащие, выбравшие своей судьбой и профессией служение Отечеству – главные хранители традиций и ценностей России

Прямые контакты и совместная работа ведущих экспертов страны, весьма влиятельных политиков и медиаперсон с элитой Вооружённых Сил – слушателями академии – на площадке «Социальных сред» в свою очередь формируют позитивный образ современного российского офицера-интеллектуала, повышают престиж военного образования в экспертной среде и российском обществе.
«Наша задача – эффективно нейтрализовать любые военные угрозы безопасности России, в том числе связанные с созданием стратегической противоракетной обороны, реализацией концепции глобального удара, ведением информационных войн», – заявил на прошлой неделе Президент России Владимир Путин в ходе традиционной серии совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Именно об этом, о противодействии информационным вой­нам шла речь на лекции статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения на курсе «Социальные среды».
Открывая своё выступление, он отметил, что курс «Социальные среды» разработан по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. С инициативой его реализации на площадке Академии РВСН имени Петра Великого выступил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
– Сегодня происходят существенные изменения в военно-политической обстановке в мире, – подчеркнул Николай Панков. – Россия наращивает своё влияние и авторитет. Несмотря на экономические сложности, продолжается выполнение планов строительства и подготовки Вооружённых Сил. Российская армия успешно выполняет боевые задачи по поддержке законной власти Сирийской Арабской Республики в совместной борьбе против терроризма.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны особо акцентировал внимание на том, что важнейший фактор успешного выполнения задач, возложенных на Вооружённые Силы, – беспрецедентная государственная и общественная поддержка. «Растёт престиж Российской армии, а военная служба вновь стала привлекательной для молодёжи», – отметил он, сообщив, что с лекциями по актуальным задачам и практике укрепления взаимодействия армии и общества перед аудиторией Военной академии имени Петра Великого выступят руководящие должностные лица Министерства обороны, члены Общественного совета, а для мастер-классов будут приглашены лучшие в стране специалисты-практики по социальным коммуникациям, эксперты и политологи, руководители крупных общественных проектов, представители ведущих СМИ.   
 - В режиме прямого общения и обмена мнениями вы сможете уяснить, как профессионально строить системную работу с обществом – общественными объединениями, экспертным сообществом, как сформировать в общественном сознании привлекательный образ нашей армии как одного из важнейших государственных институтов, – сказал Николай Панков.
По его мнению, полученные уникальные знания и навыки непременно станут востребованными в профессиональной деятельности выпускников академии в войсках. Завершится курс проведением круглого стола, по окончании которого его слушателям будут вручены соответствующие сертификаты.
Николай Панков обозначил ряд базовых моментов и принципиальных позиций военного ведомства, знание которых необходимо военнослужащим в работе с представителями гражданского общества. В частности, речь зашла о смене характера военных угроз и опасностей, в том числе и без прямого и объявленного вмешательства извне; об исторической миссии армии как опорного института государства и общества; о патриотизме как основе национальной идеи.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны напомнил слова министра обороны генерала армии Сергея Шойгу: «Патриотизм с неба не падает, над его воспитанием надо работать». Патриотизм в армии является не лозунгом, а конфирмацией образа жизни.
– Носителем идеологии патриотизма, идеологии служения Отечеству выступает военное сословие, – пояснил Николай Панков. – Эта традиция прошла через все времена, она не разрывалась ни в 1917-м, ни в 1990-е. Армия России – основополагающий институт развития государства, опора нашего общества. Военнослужащие, выбравшие своей судьбой и профессией служение Отечеству, – главные хранители традиций и ценностей России.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны рассказал о многих патриотических проектах, реализуемых военным ведомством, в том числе строительстве Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот», движении «Юнармия», проекте «Гонка Героев» и других.
Курс «Социальные среды» в Военной академии РВСН затронет такие темы, как геополитические аспекты военной политики России; научно-технические аспекты политики обеспечения безопасности государства; характер современных войн; информационно-идеологические аспекты безопасности; роль и место армии как государственного института; принципы взаимодействия с муниципальными и региональными властями; роль армии в патриотической работе с обществом.
Николай Панков выразил надежду, что опыт общения с яркими профессионалами пойдёт на пользу военнослужащим академии.
Куратор проекта советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий отметил, что в январе 2017-го в Военной академии Генерального штаба будет запущена новая площадка курса «Социальные среды».

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