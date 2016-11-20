«Герои ЦСКА станут участниками экспедиций»

В июне в соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу был сформирован Экспедиционный центр Минобороны России.

На днях наш корреспондент встретился с начальником Экспедиционного центра Евгением Бинюковым, чтобы рассказать читателям «Красной звезды» о целях и задачах организации.

– Изначально идея создания Экспедиционного центра принадлежит министру обороны России?

Да, и это неудивительно. Многие великие путешественники были военными людьми. Они внесли неоценимый вклад в становление Российского государства. Например, адмирал Иван Крузенштерн и капитан 1 ранга Юрий Лисянский совершили кругосветное плавание. Капитан 1 ранга Отто Коцебу – первый русский офицер, на счету которого три кругосветки. Два адмирала – Фаддей Беллинсгаузен и Михаила Лазарев – руководили первой русской антарктической экспедицией.

– Каковы основные функции центра?

– Наша задача – воспитывать молодых людей в духе патриотизма. Мы должны формировать интерес к изучению истории страны у нашей молодёжи, к сбору сведений об уникальных местах, памятниках и легендах народов России. Конечно же, важной целью является популяризация экспедиционной деятельности Минобороны, а также разработка и реализация программ, направленных на развитие положительного образа военной службы среди молодёжи. В любом случае, согласитесь, даже научить детей во время экспедиции пользоваться компасом или ставить палатку – это уже большое дело.

– Перед вами стоят большие и серьёзные цели. Как планируете их реализовывать?

– Да, вы правы, проект у нас очень масштабный и для его осуществления нужен серьёзный материально-технический ресурс. Экспедиционный центр сформирован и будет действовать на базе Центрального спортивного клуба армии. И надо отметить, что такой выбор сделан не случайно. Деятельность ЦСКА направлена на вовлечение жителей страны в большой мир спорта и пропаганду здорового образа жизни. Посмотрите, какая активная работа ведётся армейцами по развитию детско-юношеских спортивных школ! Именно по этой же причине на базе ЦСКА уже несколько месяцев активно и плодотворно действует Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», созданное также по личной инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Во время одного из этапов комплексной экспедиции «Гогланд» доставка части членов экспедиции на остров Большой Тютерс была осуществлена на яхте ЦСКА «Adventure». Недавно мы достигли договорённости с руководством клуба об использовании в наших экспедициях вертолётов и самолётов самарского филиала ЦСКА. А в дальнейшем на базе филиалов ЦСКА будут созданы восемь региональных представительств Экспедиционного центра в Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке.

В планах на будущий год – организация экспедиций на Северный полюс, на Курилы

– Ваш центр существует около пяти месяцев. Есть ли у вас уже реализованные проекты?

– Конечно. В августе совместно с Русским географическим обществом мы провели важную патриотическую акцию, которой мы, безусловно, гордимся. На острове Большой Тютерс в Финском заливе установлен обелиск экипажу советского самолёта Пе-2, сбитого в сентябре 1943 года. Уникальность события ещё и в том, что этот остров практически необитаем. Там никто не живёт, кроме двух человек, обслуживающих маяк. Нам удалось найти и привезти на остров родственников членов погибшего экипажа.

– А может ли простой россиянин поучаствовать в экспедициях центра?

- Да, конечно. Мы рады всем. Чтобы стать членом экспедиции нужно отправить нам на электронную почту заявку и стать волонтёром Экспедиционного центра. Как правило, все заявки рассматриваются в кратчайшие сроки. Если кандидат здоров, его навыки могут пригодиться, мы обязательно пригласим его для работы в экспедициях.

– Экспедиции в их общем понимании – это события для людей увлечённых и, конечно же, физически сильных. Как именно вы планируете работать с совсем юными представителями молодёжи?

– В рамках общей деятельности центра перед нами поставлена особая задача – создать детский экспедиционный центр. Я не зря ранее упомянул юнармейское движение. Прежде всего мы планируем вовлечь в работу детского отделения именно юнармейцев. Но, конечно, детский экспедиционный центр будет открыт для всех желающих. Мы планируем разрабатывать маршруты экспедиций, заниматься организацией краевых экспедиционных маршрутов и профильных военно-патриотических смен в детских лагерях, проводить Всероссийские детские военные игры типа «Зарницы».

– В свете недавно прошедшей Олимпиады также возникает вопрос: поскольку Экспедиционный центр активно взаимодействует с ЦСКА, вы наверняка прорабатывали вопрос о привлечении звёзд армейского спорта в вашу работу?

– Начальник клуба полковник Михаил Барышев сам принимает непосредственное участие в развитии Экспедиционного центра и оказывает помощь в организации и работе направлений, связанных с пропагандой службы в Российской армии. Безусловно, мы привлекаем к патриотическим мероприятиям центра прославленных олимпийских чемпионов, героев ЦСКА. Уже сейчас достигнута договорённость о том, что двукратные олимпийские чемпионки подполковник Светлана Хоркина и майор Елена Исинбаева станут участниками наших экспедиций. Помимо этого, мы договорились подготовить концепцию развития совместно с Главным штабом «Юнармии».

– А какие экспедиции уже запланированы?

– До конца года Экспедиционный центр Минобороны организует две экспедиции. Первая направится в Новомосковск (Тульская область), в район боевых действий времён Великой Отечественной войны, где сражался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова. Вторая – в Крым, в Ташкалакские каменоломни, туда, где проходила Керченская десантная операция. В каждой из этих экспедиций примут участие юнармейцы. В планах на будущий год – организация экспедиций на Северный полюс, на Курилы, в Крым, а также по местам боевых действий французского истребительного авиационного полка Нормандия–Неман.

Фото предоставлены Экспедиционным центром Минобороны.