Смех, да и только!

Добрые, эмоционально насыщенные традиции, как известно, приживаются быстро. И к очередному сезону отборочных игр КВН-2016 военного ведомства среди команд довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации в борьбе за главный приз – Кубок министра обороны Российской Федерации подготовка шла весь год. Насколько она была серьёзной, стало понятно уже на первой игре в Екатеринбурге, которая прошла на высочайшем уровне.

В этом отборочном этапе КВН приняла участие великолепная семёрка команд: «Морская капуста» (Владивостокское президентское кадетское училище), «Дальние родственники» (Уссурийское суворовское военное училище), «Утомлённые плацем» (Омский кадетский военный корпус), «Урал, товарищи!» (Екатеринбургское СВУ), «Как жахнем!» (Кызылское президентское кадетское училище), «Команда стратегического настроения» (Пермское СВУ) и «Сборная кадетского края» (Тюменское президентское кадетское училище).

По словам начальника отдела культурных программ Управления культуры Минобороны РФ Ольги Фаллер, всего в отборочном сценическом сезоне сойдутся 24 команды. В течение двух недель участники будут сражаться за право выхода в финал, который пройдёт в Москве на сцене Центрального академического театра Российской Армии 27 января 2017 года. Тематика игр сезона 2016–2017 годов определена побудительными словами из известной отечественной песни: «Жила бы страна родная!»

В екатеринбургском этапе отборочной игры приняли участие семь команд. Для того чтобы представить своё творчество, большинству ребят пришлось преодолеть огромные расстояния. Судите сами: от Владивостока до столицы Среднего Урала 6800 километров, из Уссурийска до Екатеринбурга – 6700 километров, от Кызыла – ровно три тысячи. Но даже столь дальние перелёты не утомили ребят, не сказались на их задоре. Участники сумели убедительно доказать, что столь дальний путь проделан ими не зря. Потому в своих выступлениях, что называется, выкладывались полностью, даря жюри и зрителям шквал положительных эмоций в позитивном конкурсном русле – «Жила бы страна родная!»

В присущей КВН шутливой форме участники команд рассказывали о своём настоящем – учёбе и жизни в стенах кадетских классов, президентских и суворовских училищ, высказывались о том, чему радуются изо дня в день и что их беспокоит. Может быть, и потому, что в представляемых репризах и сценках ребята стремились быть похожими на своих старших товарищей из «большого КВН». Оттого иной раз замахивались даже на «взрослые» темы, в том числе события, происходящие как в нашей стране, так и за рубежом.

В екатеринбургском этапе отборочной игры приняли участие семь команд

Судя по реакции жюри на звучавшие со сцены шутки, даже у зрителей сложилось впечатление о том, что судьи сами из числа больших поклонников доброго юмора. Что, кстати, ещё до начала уральской КВН-игры подтвердила Ольга Фаллер, отметив, что «нынешняя команда жюри – это сплошь профессионалы в своей сфере деятельности. В их числе капитан команды КВН «Пензенские артиллеристы» Максим Богородский, редактор Всероссийской юниор-лиги Клуба весёлых и находчивых Елена Гордеева, руководитель Свердловского отделения юниор-лиги КВН Евгений Собин и даже судья международной категории – Михаил Бибишев. Возглавил группу судей уральского этапа КВН главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачёв».

В ходе отборочной игры соревновавшиеся команды представили на суд жюри сценические розыгрыши по трём конкурсным заданиям: «Приветствие», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». «При этом, – поясняет Ольга Фаллер, – участники впервые сопроводили программы выступлений исполненными в доброй юмористической форме тематическими видеорассказами о своих довузовских образовательных учреждениях. Видеосюжеты вышли замечательные! Все вместе вполне могут быть достойными отдельного конкурсного соревнования».

Стоит отметить, что впервые в ходе конкурса сражающиеся команды из зала поддерживала особая группа болельщиков – команда руководителей образовательных учреждений. И в этом, по словам организаторов мероприятия, был ещё один сопутствующий успех. «Такими весёлыми, с плакатами в руках мы своих начальников училищ никогда ещё не видели», – признавались под занавес отборочного тура воспитанники СВУ и кадетских училищ. Со стороны и правда казалось, что полковники и генералы порой волновались за исход каждого конкурсного задания даже больше, чем сами выступавшие.

В столь непринуждённой атмосфере три часа игры пролетели незаметно. И вот уже судьи объявляют победителей. В этом году поощрённых на порядок больше. Расширился список номинаций, пополнился перечень статусных призов. В числе самых престижных –ценные подарки от командующих войсками военных округов, губернаторов регионов, от руководства Центрального спортивного клуба армии и юниор-лиги КВН. «Мы решили сделать так, чтобы на этот раз интеллектуальный и актёрский труд каждой команды был по-достоинству оценён, чтобы старания ребят, оставшихся без путёвки в Москву, нашли поддержку не только на словах. И, как видим, это у нас получилось, без поощрений никто не остался», - подвела итог представительница Департамента культуры Минобороны России.

Итак, в московском финале в будущем году примут участие сразу два коллектива – бесспорные лидеры отборочного тура команда «Урал, товарищи!» (Екатеринбургское СВУ) и «Команда стратегического настроения» (Пермское СВУ). Третье место завоевала «Сборная кадетского края» (Тюменское президентское кадетское училище).

А эстафета передана игре в Санкт-Петербурге. О её результатах читайте в следующем номере газеты «Красная звезда».