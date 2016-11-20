Первый экипаж – почёт и ответственность

Как известно, Санкт-Петербург – город корабелов. Сразу несколько крупных предприятий строят для Военно-морского флота подводные лодки, фрегаты, корветы, тральщики. Поэтому не случайно, что именно в городе на Неве дислоцируется уникальное соединение, где готовят экипажи для этих кораблей. 20 ноября оно отметило 78-й день рождения.

Путь сюда начинается на флотах – там формируют экипажи для строящихся кораблей. Затем военных моряков ждёт Учебный центр ВМФ, и только потом они на несколько месяцев прибывают в это соединение.

«Наша задача – контроль качества постройки и соответствия тактико-технических элементов утверждённому проекту, проведение всех видов испытаний надводных кораблей и подводных лодок, – рассказывает командир соединения капитан 1 ранга Григорий Чернецкий. – И, конечно же, подготовка экипажей: у нас моряки досконально осваивают свой корабль, участвуют в его испытаниях. Иными словами, получают «добро» на выход в море. Степень ответственности высокая, и это понимают и постоянный личный состав, и экипажи. Отмечу, что при решении задач всегда ощущаем поддержку командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Игоря Смоляка, что очень важно в нашей повседневной деятельности».

По прибытии экипажей флагманские специалисты соединения осуществляют так называемый входной контроль: проверяют уровень знаний и практических навыков, уточняют, на что в дальнейшем обратить более пристальное внимание. Затем в течение нескольких месяцев плотное расписание занятий в соответствии с программой обучения по специальностям.

«Застал период, когда в состав экипажей входили матросы срочной службы, поэтому могу сравнивать, - делится флагманский минёр капитан 3 ранга Олег Фоменко. – С переходом на комплектование старшинами и матросами по контракту качество подготовки заметно повысилось: уровень мотивации выше, солиднее базовая подготовка – проблем по освоению специальности не возникает».

После индивидуальной подготовки отрабатываются специальные задачи в составе той или иной боевой части, а затем и экипажа корабля. Контроль осуществляют флагманские специалисты и их помощники. Иными словами, на спущенный на воду корабль или подводную лодку военные моряки приходят подготовленными.

За период с 1980 года в соединении прошли подготовку более 200 экипажей боевых кораблей и вспомогательных судов

Шлифовка полученных на берегу знаний и навыков идёт во время заводских испытаний – совместно с гражданскими специалистами постигаются нюансы работы узлов, агрегатов и приборов непосредственно в море. По сути, в этот период, а также на государственных испытаниях идёт «генеральная репетиция» – в дальнейшем экипажу предстоит выполнять аналогичные задачи самостоятельно.

«Оценка действий практически всегда очень высокая, – продолжает Фоменко. – К примеру, недавно специалисты минно-торпедной боевой части прошли серьёзную проверку на профессиональную зрелость во время заводских ходовых и государственных испытаний тральщика «Александр Обухов»: тральный расчёт действовал выше всяких похвал».

К слову, высокую оценку при отработке задач получили и подчинённые капитана 3 ранга Сергея Рябищенко – его экипаж в конце октября поднял Андреевский флаг на новейшей дизель-электрической подводной лодке «Великий Новгород». Сам офицер за короткий период дважды прошёл подготовку в этом соединении – до этого проходил её как старший помощник ПЛ «Ростов-на-Дону».

Как рассказал заместитель командира по работе с личным составом капитан 2 ранга Алексей Мышков, параллельно идёт сплочение воинских коллективов. «Экипаж – одна семья» не просто слова, – говорит он. – В море общий результат складывается из усилий каждого моряка, а потому важно за время пребывания способствовать созданию в коллективах атмосферы товарищества и взаимовыручки. На это нацелен целый комплекс мероприятий, в том числе обобщение опыта передовиков, организация досуга, включая посещение мест морской славы – их в Санкт-Петербурге немало».

За прошедшие 78 лет в этом соединении прошли подготовку сотни экипажей самых первых в истории только что построенных кораблей и вспомогательных судов. Список постоянно пополняется: ещё до конца года «Адмиралтейские верфи» передадут в состав Военно-морского флота подводную лодку «Колпино», Средне-Невский судостроительный завод – тральщик «Александр Обухов». В то же время петербургские предприятия продолжают работать в интересах ВМФ России – перед соединением строящихся и ремонтирующихся кораблей встают всё новые задачи, которые здесь готовы успешно решать.