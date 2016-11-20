Четверть века вместе с солдатом

Эта организация, объединившая родителей военнослужащих, появилась в 1991 году. Основной целью её создания стало желание в практическом ключе координировать движение родительской общественности для решения многоплановых задач, связанных с защитой жизни, здоровья, чести и достоинства людей в погонах и членов их семей. На сегодня структурные подразделения совета созданы уже в более чем 60 регионах России. Бессменным руководителем организации является Галина Шалдикова.

– Четверть века мы работаем с мальчишками, надевшими военную форму и по тем или иным причинам нуждающимся в нашей помощи, – говорит Галина Ильинична. – Естественно, что мы взаимодействуем со всеми категориями личного состава, с родными и близкими военнослужащих. Если же говорить о конечных целях нашей деятельности, то главную из них мы видим в содействии укреплению авторитета Вооружённых Сил, поднятии престижа военной службы, укреплении обороноспособности государства.

Ключевыми направлениями деятельности совета названы также воспитание патриотизма и повышение личной ответственности призывников, обеспечение сохранения исторических традиций армии и флота. Члены общественной организации родителей военно-служащих регулярно бывают в войсках, посещают воинские коллективы, общаются с солдатами и их командирами. Не стесняются активисты организации обращаться по наиболее злободневным вопросам и к командованию соединений и воинских частей, военных округов, к представителям руководства Минобороны России и других силовых структур. Нельзя не сказать и о том, что совет занимается оказанием практической адресной помощи, как материальной, так и моральной, тем, кто в ней нуждается. По мере сил и возможностей поддерживаются семьи погибших военнослужащих.

Искреннюю признательность и благодарность за многолетнюю совместную работу выразил в своем приветствии к делегатам съезда Общероссийской общественной организации «Союз родителей военнослужащих России» статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков. Как было подчеркнуто в его словах, особое место в деятельности организации занимает решение вопросов, связанных с обеспечением социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, а также активное участие в мероприятиях, проводимых Министерством обороны РФ по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодёжи. По словам представителей Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ, принявших участие в работе съезда, между военным ведомством и Советом родителей военнослужащих налажены сегодня плодотворные контакты и ощущается значительная поддержка прежде всего в сфере военно-социальной работы. Многое, в частности, делается в вопросах совершенствования системы социальных гарантий военнослужащих - как по призыву, так и по контракту.

Между военным ведомством и Советом родителей военнослужащих налажены плодотворные контакты

О важности выстраивания взаимодействия между общественными организациями военнослужащих, командованием соединений и воинских частей, а также депутатским корпусом сказал в своём выступлении перед делегатами съезда заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по обороне Юрий Швыткин. Он обратил внимание и на такой элемент деятельности родительской общественности, как организация допризывной подготовки. В этой связи парламентарий упомянул о находящемся сейчас на рассмотрении в думском Комитете по обороне законопроекте, связанном с вопросами военно-патриотического воспитания молодёжи. В целом же парламент ждёт от общественности предложений по улучшению социального положения людей в погонах. Об этом, в частности, отметил в своем выступлении первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Как сказал депутат, «здесь мы не разделяем – военнослужащий по призыву, по контракту, офицер, прапорщик. Для нас это одна семья, семья защитников Отечества».

По итогам съезда было решено сконцентрировать дальнейшую работу Совета родителей военнослужащих на практическом решении проблемных вопросов, имеющих отношении к жизни Вооружённых Сил. В их числе – участие в подготовке молодёжи к военной службе, патриотическое воспитание, целенаправленная работа по этим вопросам со структурами государственного управления и органами власти на местах, общественными организациями.

Кроме того, решено расширять и укреплять конструктивные взаимоотношения с командованием соединений и воинских частей, органами военного управления, использовать все имеющиеся возможности влияния общественности для решения проблем социальной защиты военнослужащих и членов их семей.



