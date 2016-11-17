В Волоколамском районе Московской области состоялись масштабная военно-патриотическая акция, посвященная 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

На территории мемориального комплекса у разъезда Дубосеково собрались учащиеся подмосковных школ, ветераны и фронтовики, чтобы вспомнить подвиг и почтить память 28 героев-панфиловцев. 16 ноября 1941 года бойцы 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов, ценой собственной жизни сорвали здесь планы противника.

Состоялась торжественная церемония закрытия Московской областной «Вахты памяти-2016», в которой приняли участие более 700 представителей поисковых отрядов. Была организована работа интерактивных площадок для погружения в «живую историю» Великой Отечественной войны, проведена масштабная военно-историческая реконструкция эпизодов битвы у стен Москвы. Участники ознакомились с выставкой оружия и военной техники, работой зенитного расчета, попробовали солдатскую кашу из полевой кухни.

Впервые в полевых условиях на территории воинского мемориала Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением «Юнармия» проведён региональный слёт юнармейцев Московской области.

Почётными гостями слёта стали начальник Главного управления по работе с личным ставом Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Михаил Смыслов, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Михаил Барышев, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещёва, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко.

– Юнармейское движение стремительно развивается. Ещё не прошло и полугода с момента первого слёта юнармейцев, а региональные отделения созданы уже во всех 85 субъектах Российской Федерации. Создаются юнармейские отряды, военно-патриотические клубы охотно вступают в юнармейское движение. Юнармейцев ныне тысячи и тысячи. Это значит, что юнармейское движение востребовано. Оно нужно стране. Пришло время, когда каждый из вас может полнее реализовать себя, свой потенциал, свои возможности и способности, своё желание служить стране в рядах юнармейского движения, – обратился к юнармейцам генерал-майор Михаил Смыслов.

Он отметил, что региональный слёт юнармейцев Московской области станет серьёзным шагом в развитии юнармейского движения и подчеркнул особый характер места и времени мероприятия, связанных с историей битвы под Москвой. В этой же связи Михаил Смыслов напомнил об участии многих юнармейцев в посадке деревьев – Аллеи Славы, посвященной защитникам столицы. – Путь вы выбрали правильный, на этом пути Министерство обороны вас поддерживает, - подчеркнул генерал-майор Михаил Смыслов.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что участие в юнармейском движении Подмосковья – хорошая возможность отдать дань уважения нашим отцам и дедам, приобщиться к военной истории и получить практические навыки защиты Родины.

По словам Ирины Плещёвой, юнармейцы будут развивать умение работать в команде, принимать ответственные решения, повышать профессионализм в своих направлениях. А основными направлениями деятельности юнармейцев области станут работа в поисковых отрядах, волонтёрское движение, экология, и информационная безопасность.

– Войны идут не только на полях сражений, в первую очередь они ведутся в головах. Вы часто пользуетесь компьютерами, и родители даже не догадываются, как при этом происходит негативное информационное воздействие. Работа с информационными ресурсами, почтой, просмотр новостей, и то, как журналисты освещают события, – это тоже часть войны. И самое главное: у нас есть воинские части и военные городки, где будут проводиться мероприятия юнармейцев Московской области, - считает Ирина Плещёва.

Во время слёта был сформирован штаб движения «Юнармия» Московской области. Путём голосования начальником штаба участники слета избрали армейского спортсмена Александра Легкова – чемпиона зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

– Благодарю за оказанное доверие и поддержку. Для меня огромная честь возглавить региональное движение. Я, как патриот своей страны, своей малой Родины, готов с честью выполнять возложенные на меня задачи и делать всё возможное, чтобы движение нашей молодёжи в Московской области становилось всё более мощной силой, – сказал Александр Легков. – Впереди у нас интересная, большая работа. Мы будем не только проходить начальную военную подготовку на полигонах, но и заниматься историей России, историей Подмосковья. А ещё заниматься спортом и участвовать в олимпиадах. Впереди много интересного. Я с вами и готов вас поддерживать и вместе вершить великие дела во имя нашей любимой и могучей страны.

В ходе слёта в ряды «Юнармии» были приняты 120 учащихся школ Подмосковья

Перед участниками слёта эмоционально выступил юнармеец Егор Шлыков из подмосковного Дмитрова.

– Если случится война, я буду воевать, бросаться над танки с гранатой, как делали это 28 панфиловцев. Я рад, что принят в ряды «Юнармии». Мне в ней очень нравится. «Юнармия» – это объединение дружных ребят. А раз мы едины, мы непобедимы.

Юнармейцы избрали членов штаба «Юнармии» столичной области. Ими стали российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Елена Серова, начальник отделения военно-патриотической работы военного комиссариата Московской области Василий Фатигаров, российский тележурналист Роман Бабаян, руководитель военно-патриотического центра молодёжи столичной области председатель Общественной палаты города Реутова Герман Грачёв, председатель Московской областной организации Общероссийского союза молодёжи Дмитрий Соколов, главный специалист отдела военно-патриотической и спортивной работы ДОСААФ России Московской области Илья Драчук, актёр кино Алексей Огурцов.

В ходе слёта в ряды «Юнармии» приняты 120 учащихся Подмосковья. Региональному отделению вручен флаг движения «Юнармия».

На секции «Волонтёры Победы» подведены итоги деятельности поисковых отрядов Московской области.

В полевом лагере состоялся первый международный слёт юных панфиловцев, на котором присутствовали школьники из Алма-Аты, Бишкека, Москвы, Подмосковья, Саратовской области. В мероприятии участвовала внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Айгуль Байкодамова.

На морозе стойко держатся школьники в форме советских воинов, крепко держат винтовки. Через несколько минут они пойдут в поле для реконструкции битвы 28 панфиловцев.

– Ребята самостоятельно оборудовали окопы, подготовили позиции для обороны. Приехали сюда ради этого заблаговременно. Они, конечно, замерзли, устали, но стали чуть лучше понимать тех, кто сражался на войне, – считает президент спортивного клуба «Десантник», председатель родительского комитета кадетского класса школы № 2123 города Москвы Юрий Шапарин, выдавая юным панфиловцам оружие.

Кадет Никита Воронин, участник реконструкции битвы под Дубосеково, рассказал, что детально изучил хронологию героических событий обороны Москвы и рад надеть военную форму фронтовиков. По его мнению, военная история интересная и важная составляющая нашей жизни, она помогает лучше понимать то, что говорят о прошедших событиях спустя годы.

После завершения работы секций состоялся митинг и торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Памяти 28 героям-панфиловцам». В легендарном подразделении сражались бойцы шести национальностей, военнослужащие разных вероисповеданий. Сражаясь плечом к плечу не позволили немецко-фашистским захватчикам пройти к Москве.

На станцию Дубосеково прибыл ретро-паровоз с названием «Поезд Победы». На нём участники торжественной акции отправились в Волоколамск для просмотра Всероссийского премьерного показа художественного фильма «28 панфиловцев». На премьеру приехали воспитанницы Пансиона Министерства обороны РФ и суворовцы Московского СВУ.

На премьере фильма присутствовали дочь и внук дважды Героя Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского.

– Очень сильное впечатление осталось от фильма. Хорошо, что собралось так много молодёжи. Этот фильм именно для них. Важно, чтобы они видели, как досталась победа, – сказала Надежда Константиновна Рокоссовская. – Низкий поклон всей съемочной группе, всем артистам. Фильм сделан с душой и большим сердцем.

Фильм потрясает, кажется, сам побывал на передовой, среди взрывов, треска пулеметных очередей. Именно такие фильмы надо снимать о войне, показывать войну такой какой она была на самом деле, – поделился чувствами внук полководца.