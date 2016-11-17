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С праздником, повелители огня!

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С праздником, повелители огня!

На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Михаил МАТВЕЕВСКИЙ.

 

15-18-11-16Начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ
генерал-лейтенант Михаил МАТВЕЕВСКИЙ:

 

«Создание разведывательно-ударных (огневых) контуров позволяет в несколько раз сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения, а также является шагом к созданию разведывательно-огневой системы ракетных войск и артиллерии в целом».

 

Михаил Михайлович, недавно завершилось реформирование Управления начальника ракетных войск и артиллерии, которое вы возглавляете. Изменились ли в связи с этим задачи, стоящие перед вами и вашими подчинёнными?

Действительно, с 1 апреля 2016 года Управление начальника ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооружённых Сил Российской Федерации работает в новой организационно-штатной структуре. При этом задачи, решаемые управлением, расширились.

Наряду со строительством и развитием ракетных войск и артиллерии, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов, выполнением мероприятий ракетно-технического обеспечения, разработкой уставных документов ракетных войск и артиллерии Управление в новой структуре выполняет задачи по организации, проведению и контролю качества оперативной и боевой подготовки ракетных войск и артиллерии, по подготовке артиллерии территориальных войск и миротворческого контингента, развитию системы планирования применения и информационного обеспечения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования. Решаем также целый ряд других важных задач межвидовой подготовки войск.

– Недавно в войсках завершились итоговые проверки. С какими результатами подошли ракетные войска и артиллерия к концу учебного года?

С ракетными и артиллерийскими соединениями и частями тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами, проводятся регулярно.

Итоговые проверки показали возросший уровень подготовки соединений и частей рода войск, о чём говорят результаты: из 27 проверенных соединений и частей военных округов все оценены положительно, из них получили отлично – 8 процентов, хорошо – 73 процента державших годовой отсчёт,

В лучшую сторону по результатам итоговых проверок оценены ракетные и артиллерийские формирования Восточного, где начальником РВиА генерал-майор Дмитрий Клименко, и Южного военных округов –начальник РВиА ЮВО генерал-майор Степан Ярощук.

Особую благодарность за успехи в боевой подготовке выражаю командирам ракетных соединений полковникам Алексею Рамасенко (Восточный военный округ), Алексею Вяхиреву и Дмитрию Мартынову (Западный военный округ).

Какие новации для РВиА апробировались на учениях ракетных войск и артиллерии в этом году?

– В современном бою особую актуальность приобретает реализация концепции «ведения боевых действий в едином информационном пространстве», когда в общей системе обмена информацией функционируют различные средства поражения, разведки, связи и управления.

Наиболее эффективно это решается при создании разведывательно-ударных (огневых) контуров, минимизирующих цикл «разведка-поражение», что позволяет в несколько раз сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения, а также является шагом к созданию разведывательно-огневой системы ракетных войск и артиллерии в целом.

Эту практику широко реализуем нами в ходе боевой подготовки. Она была впервые успешно продемонстрирована на учении «Кавказ-2016».

– Как проявили себя артиллеристы и ракетчики на этом стратегическом командно-штабном учении?

– В динамике СКШУ «Кавказ-2016» все привлекаемые к учению ракетные и артиллерийские формирования показали хорошую выучку и прочные навыки при выполнении поставленных перед ними боевых задач, в том числе при пусках ракет и боевой стрельбе артиллерии. Уровень подготовки командиров и штабов соединений обеспечивает устойчивое управление подчинёнными подразделениями при ведении боевых действий. Все цели учения были достигнуты.

Сегодня большая часть ракетных бригад уже имеет на вооружении ракетный комплекс «Искандер-М»

 – Как вы оцениваете выступление российских артиллеристов на «Армейских международных играх – 2016»? Изменится ли программа соревнований для ваших специалистов в рамках АрМИ-2017?

– Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня–2016» был проведён второй раз в современной истории и впервые за рубежом – в Республике Казахстан.

В конкурсе участвовали команды шести государств. Это Ангола, Венесуэла, Китай, Казахстан, Киргизия и Россия.

Я, как начальник ракетных войск и артиллерии, даю высокую оценку выступлению российской команды. Наши военнослужащие в ходе подготовки и проведения конкурса на незнакомом полигоне и в сложных климатических условиях проявили себя как настоящие профессионалы. К примеру, только российским миномётчикам удавалось поражать цель с первого выстрела…

С сентября этого года мы начали активную подготовку к АрМИ-2017. Программа конкурса, естественно, претерпела значительные изменения. Так, в конкурсе 2016 года участвовали только миномётные расчёты, а в 2017-м программой предусматривается участие не только расчётов, но и миномётных взводов. Планируем увеличить количество выполняемых огневых задач из миномётов, в том числе будет введена стрельба взводом полупрямой наводкой и с закрытой огневой позиции. В предыдущие годы выполнялась только одна задача – миномётом огнём полупрямой наводкой. Будет введён новый соревновательный этап – «Гонка взводов» – и увеличено количество соревновательных дней с пяти до семи. Болельщики увидят много интересного, и я призываю их ещё активнее поддержать нашу команду на состязаниях в 2017 году.

Расскажите о новых и модернизированных образцах вооружения и военной техники, поступающих в ракетные войска и артиллерию.

– Завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества.

В реактивные подразделения продолжают поступать системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель.

Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С» с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в ночное время и сложных метеорологических условиях.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о перевооружении ракетных бригад с ракетного комплекса «Точка-У» на ракетный комплекс «Искандер-М». На сегодня большая часть этих соединений уже имеет на вооружении «Искандер-М», и этот процесс продолжается в плановом порядке. Поставка комплекса полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для его размещения.

В прошлом году принят на снабжение тренажёр для подготовки расчётов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М», и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии уже приступили к отработке учебных задач на нём.

Сейчас ведём разработку единого комплекса учебно-тренировочных средств для «Искандера-М», включающего помимо тренажёра пусковых установок тренажёры командно-штабной машины, пункта подготовки информации, вождения базового шасси. Тренажёрная система позволит готовить всех специалистов: начальников расчётов, их заместителей, механиков-водителей, начальников пунктов подготовки данных и др.

Добавлю, что к концу года в войска поступит 12 тренажёров различного предназначения, а до 2020 года запланирована поставка 10 тренажёров ежегодно.

Как выстроена система подготовки будущих офицеров-артиллеристов и младших специалистов для ракетных войск и артиллерии?

– Офицеров и прапорщиков готовим в Санкт-Петербурге в Михайловской военной артиллерийской академии – по 18 специальностям и специализациям. В системе дополнительного профессионального образования все наши офицеры проходят обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации академии.

В процессе непрерывной профессиональной подготовки офицерских кадров используем передовые подходы по принципу опережающего обучения. При этом значительное внимание уделяется приобретению практических навыков работы на современном вооружении, военной и специальной технике и формированию у обучающихся компетенций, необходимых специалисту рода войск на соответствующей должности. Широко используется развитая тренажёрная база академии. На занятиях с боевой стрельбой применяем высокоточные боеприпасы «Краснополь».

Младших специалистов готовим в четырёх учебных центрах по 45 военно-учётным специальностям. Главное внимание уделяется практическому освоению курсантами штатного вооружения и военной техники: более 60 процентов занятий по основным предметам обучения проводим на местности.

 

 

 

 

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Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда».

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