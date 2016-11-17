Встречи в Казани

Этот российский регион не в первый раз становится местом рождения интересных идей и начинаний. Вот и сейчас столица Татарстана вновь оказалась в центре внимания. На текущей неделе здесь было подписано соглашение о взаимодействии между правительством региона и Федеральным автономным учреждением Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии», прошла церемония передачи республиканским правительством новых автомобилей в ведение местных организаций ДОСААФ, а также состоялся фестиваль ГТО среди местных юнармейцев. С «Юнармией» оказалось связано и ещё одно важное событие: в Казани было проведено первое расширенное совещание руководителей региональных штабов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения по Приволжскому федеральному округу.

Грани взаимодействия

Соглашение, которое подписали начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев и премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, предполагает расширение взаимодействия в вопросах развития профессионального и массового спорта, подготовки олимпийского резерва, пропаганды физической культуры и спорта среди молодёжи допризывного и призывного возрастов. Важным элементом сотрудничества между главным армейским спортклубом страны и Татарстаном станет и содействие в подготовке к проведению III зимних Всемирных военных игр, которые стартуют в феврале будущего года в Сочи. Как подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания соглашения статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, «Россия впервые в истории принимает у себя данное крупное спортивное мероприятие, своего рода военную Олимпиаду, в которой примут участие многие атлеты с мировыми именами, спортсмены в погонах». «Это непростая задача, но мы надеемся провести зимние Всемирные военные игры на самом высоком уровне», – подчеркнул заместитель министра обороны РФ.

По словам Николая Панкова, военному ведомству особо интересен опыт Дирекции спортивных и социальных проектов Татарстана – официального организатора мероприятий общенационального и международного значения, проводимых в республике. По словам главы региона Рустама Минниханова, который также принял участие в церемонии подписания соглашения между ЦСКА и Республикой Татарстан, в числе успешно реализованных Дирекцией проектов – Универсиада-2013 и чемпионат мира по водным видам спорта в прошлом году. Сегодня, как отметил президент РТ, налажено сотрудничество с оргкомитетом Всемирной зимней универсиады 2017 года, которая пройдёт в столице Казахстана Алма-Ате, а также организаторами студенческих игр 2019 года в Красноярске. «Теперь мы будем задействованы и в подготовке Всемирных военных игр. Это большая честь и ответственность для нас», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Как считает начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, уникальность достигнутого взаимодействия в том, что в нём, по сути, объединены наследие и опыт двух крупнейших спортивных центров России – Сочи и Казани. «Сочи своего рода многофункциональный хаб зимних видов спорта, где уже создана вся инфраструктура для проведения крупномасштабных соревнований. В свою очередь наследие Казани связано с колоссальным опытом организации и проведения самых разных международных спортивных проектов», – подчеркнул руководитель ЦСКА.

ГТО – это возвращение к традициям воспитания сильных духом и телом молодых людей

В интересах ДОСААФ

Сразу сотней автомобилей пополнился автопарк республиканского отделения общероссийской оборонно-спортивной организации. Ключи от новеньких LADA GRANTA, оборудованных для учебной езды, руководителям образовательных организаций ДОСААФ вручили Рустам Минниханов и Николай Панков.

По мнению статс-секретаря – заместителя министра обороны России, значение этого события трудно переоценить. «Молодые люди получают возможность освоить не только военно-учётную специальность, но и обрести профессию на всю жизнь», - подчеркнул Николай Панков.

Сегодня классы автомобильной подготовки ДОСААФ развернуты в 37 городах и районах Татарстана. За последние четыре года на их базе было подготовлено около 20 тысяч водителей категории В (легковые автомобили) и порядка тысячи – категории С (грузовики). Примечательно, что подготовка в этих образовательных организациях проводится в период обучения в средней школе: водительские удостоверения молодые люди получают вместе с аттестатом.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что новые автомобили существенно укрепят материально-техническую базу автошкол ДОСААФ, обеспечат качественную подготовку специалистов.

– Мы считаем, что структура ДОСААФ очень важна, так как она готовит будущих призывников по востребованным военно-учётным специальностям, - отметил глава региона, вручая ключи от новеньких малолитражек руководителям местных организаций всероссийского оборонно-спортивного общества. - Из 8 тысяч татарстанцев, призываемых на военную службу, около тысячи приходят в строй, имея такую подготовку. Очень важно, что это уже готовые специалисты для народного хозяйства Татарстана в будущем. Так что мы все эти начинания поддерживаем.

Ориентиры «Юнармии»

Площадка уникального учебного заведения школы-интерната «IT-лицей при Казанском федеральном университете» - стала местом проведения мероприятия по линии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» – фестиваля ГТО среди юнармейцев. В программу сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса вошли бег на километровую дистанцию, прыжки, подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лёжа. Примечательно, что поддержать юнармейцев приехали прославленные спортсмены, победители и призёры Олимпиад, представляющие Центральный спортивный клуб армии. Нельзя не отметить, что в состав делегации, посетившей Казань, вошли двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, многократный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека, призёры Олимпиады гимнасты Антон Голоцуцков и Иван Стретович, герои именитых спортивных первенств прошлых лет.

«ГТО – это возвращение к нашим лучшим традициям, традициям воспитания сильных духом и телом молодых людей, будущих защитников Родины», - подчеркнул, открывая юнармейский фестиваль, Николай Панков. Разговор о традициях продолжился и на состоявшейся после спортивного праздника встрече начальников штабов «Юнармии» по регионам Приволжского федерального округа. К общению в формате круглого стола были приглашены представители Минобороны России: статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил России генерал-майор Михаил Смыслов, заместитель начальника ГУРЛС ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков, начальник Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил РФ полковник Олег Боцман, начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев.

По словам открывшего встречу начальника Главного штаба «Юнармии» Дмитрия Труненкова, за полгода существования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения его отделения открыты уже во всех 85 регионах страны, а число юнармейцев приблизилось к 30 тысячам. «В нашем движении каждый найдёт для себя интересное занятие, приложение своих сил и умений, – подчеркнул Дмитрий Труненков. – Не будет преувеличением сказать, что «Юнармия» вбирает в себя всё лучшее, что имеется в сфере гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Мы призваны сохранять и развивать эти традиции».

В свою очередь Николай Панков обращает внимание на то, что юнармейское движение создаётся для конкретных дел, для выполнения социально полезной работы. Конечно, сначала необходимо было решить весь спектр организационных вопросов, которые сопутствовали образованию движения. По словам статс-секретаря - заместителя министра обороны России, важными этапами становления «Юнармии» как общероссийской структуры стали в числе прочего выстраивание «вертикали», налаживание взаимодействия между Главным штабом и подразделениями на местах. И, надо признать, решение этих и ряда других организационных вопросов оказалось не из простых: многое пришлось выстраивать заново, опыт предыдущих лет подходил не всегда...

Кропотливо велась работа и над планом «Юнармейского года» – документом, в который в итоге вошли основные мероприятия движения на ближайшую перспективу. План получился содержательным, учитывающим все направления деятельности юнармейцев, заметил Николай Панков. Сейчас, по его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на конкретной, содержательной работе. Многое, как считает Николай Панков, зависит от руководителей организаций, и в связи с этим, по его мнению, возглавлять юнармейское движение должны люди авторитетные, узнаваемые, неравнодушные к своему делу, инициативные и успешные.

Большая роль принадлежит «Юнармии» и в решении социально полезных задач в интересах общества. В связи с этим Николай Панков привёл в пример деятельность Елены Исинбаевой - известной спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, инструктора ЦСКА по лёгкой атлетике, майора Российской армии. «Она ведёт ряд проектов, в том числе работает с детьми, имеющими физические ограничения, а также с детьми-сиротами, - отметил заместитель министра обороны РФ. - Мы полагаем, что вхождение этих проектов в «Юнармию», во-первых, позволит привлечь к этой работе других ребят, а во-вторых, позволит задействовать для решения возникающих задач необходимое ресурсное обеспечение. К примеру, сегодня есть идея организовать на базе Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России юнармейские смены. Полагаю, что это будет уникальный опыт совместной работы».

В целом, как отмечает статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, военное ведомство будет по-прежнему уделять деятельности «Юнармии» своё пристальное внимание. По словам Николая Панкова, к этой работе напрямую подключены силы и ресурсы Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ, потенциал Центрального спортивного клуба армии, структуры ДОСААФ - по всей их вертикали. «Полагаю, что важной частью нашей деятельности должны стать и подобные регулярные встречи, обмен мнениями, обсуждение больших и малых дел, а также постоянный диалог, направленный на решение возникающих проблем», - резюмировал статс-секретарь - заместитель министра обороны России.