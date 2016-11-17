Задачи на перспективу

В четверг на совещании рассматривались вопросы мобилизационной готовности, причём не только воинских формирований, но и ряда промышленных предприятий. А накануне с руководящим составом военного ведомства глава государства обсудил основные направления развития Вооружённых Сил, ближайшие и долгосрочные задачи военного строительства.

Открывая вчерашнее совещание, Владимир Путин напомнил, что в ходе внезапной проверки войск в начале года и осенью на СКШУ «Кавказ-2016» серьёзное внимание уделялось вопросам снабжения частей и соединений, а также готовности предприятий промышленности к выпуску оборонной продукции, необходимой Вооружённым Силам.

– В основном предприятия со своими задачами справились, – констатировал президент. – В то же время были выявлены – в такой масштабной работе и не может быть по-другому – определённые недочёты, которые впоследствии могут повлиять на объёмы и свое­временность поставок продукции военного назначения.

Глава государства подчеркнул, что в связи с этим дан ряд поручений, и Минпромторг, Минобороны, Росрезерв, а также другие ведомства приступили к устранению указанных недостатков.

– Так, совершенствуется нормативное, правовое и методическое обеспечение предприятий промышленности, касающееся мобилизационных задач, формируется резерв комплектующих и материально-производственных ресурсов, – назвал ряд направлений этой работы Владимир Путин. – Кроме того, для руководителей министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации организована специальная подготовка.

С учётом того, что способность промышленности при необходимости незамедлительно наладить или нарастить выпуск продукции, обеспечить поставки вооружений, техники, комплектующих, других материальных средств в требуемых объёмах является одним из основных условий обеспечения безопасности государства, президент обратился к участникам совещания с двумя предложениями. Во-первых, проанализировать, что уже было сделано и что предстоит выполнить для наращивания производственных возможностей предприятий ОПК. Во-вторых, обсудить способы усовершенствования системы государственного материального резерва и повышения эффективности использования имеющихся запасов.

А накануне в Сочи, на предыдущем совещании президента с руководящим составом Министерства обороны, обсуждались основные направления развития Вооружённых Сил, ближайшие и долгосрочные задачи военного строительства.

Опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов в Сирии, должен последовательно внедряться в практику подготовки войск и органов управления

Владимир Путин отметил, что в уходящем году был продолжен курс на повышение боеспособности и мобильности наших Вооружённых Сил, на их качественное перевооружение и кадровое укрепление. Переоснащение частей и соединений новыми образцами оружия, констатировал президент, идёт в плановом порядке – в войска поступают современные ракетные комплексы стратегического назначения, новые подводные лодки, надводные корабли. Активно совершенствуется система воздушно-космической обороны. Обновляются авиапарк, вооружение и техника Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Не менее существенной составляющей боеспособности является подготовленность отдельных военнослужащих и воинских коллективов различного уровня. С учётом этого важно объективно оценивать результаты оперативной и боевой подготовки. Глава государства назвал их хорошими, отметив, что в течение года в ходе целого ряда масштабных учений и тренировок отрабатывались вопросы применения частей и соединений, в том числе с привлечением гражданских органов управления разного уровня.

Владимир Путин заострил внимание участников совещания на необходимости последовательно внедрять в практику подготовки войск и органов управления опыт, полученный в ходе боевых действий против международных террористов в Сирии. Этот опыт важно использовать при проведении учений и внезапных проверок, а конструкторам и инженерам оборонно-промышленного комплекса – учитывать при разработке перспективного вооружения, потребовал Владимир Путин.

Отметив, что курс на развитие Вооружённых Сил России реализуется планомерно и последовательно, Верховный Главнокомандующий чётко определил перспективы.

– Наша задача, – заявил Президент РФ, – дальше повышать возможности армии и флота, учитывать ключевые тенденции и процессы, которые идут в ведущих армиях мира.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что необходимо при развитии Вооружённых Сил соблюдать принцип разумной достаточности. Их оснащение новыми вооружением и военной техникой должно соответствовать экономическим возможностям государства и не препятствовать неукоснительному выполнению, во-первых, всех социальных обязательств государства перед гражданами и, во-вторых, планов по обеспечению необходимых темпов роста экономики, развития гражданских отраслей производства.