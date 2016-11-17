Гордое имя михайловцы

На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-майор Сергей БАКАНЕЕВ.

– Сергей Анатольевич, Михайловская академия – одно из старейших военных учебных заведений страны. Её авторитет был всегда очень высок. На чём он основывается?

– Михайловская военная артиллерийская академия уникальна прежде всего тем, что является первой в России, а сейчас – единственной организацией высшего образования, осуществляющей подготовку ракетчиков и артиллеристов для Вооружённых Сил, войск национальной гвардии России, других войск, воинских формирований и органов.

Много замечательных людей так или иначе связали свою судьбу с артиллерией. Среди них – Пётр Великий. Он испытывал чувство гордости, считая себя артиллеристом, и даже был капитаном бомбардирской роты Преображенского полка. Помимо приобщения к замечательному братству артиллеристов и ракетчиков наша академия даёт своим питомцам возможность получить качественное образование, обрести психологию победителя, чем и славятся михайловцы. Многие из выпускников академии удостоены высших государственных наград. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, 6 Героев России. Из стен академии вышли будущие главные маршалы, маршалы артиллерии, генералы, крупные военные учёные.

Доверяют нашей академии подготовку кадров и иностранные государства. У нас сегодня обучаются представители более 30 государств дальнего и ближнего зарубежья.

На академию возложены задачи по подготовке квалифицированных кадров с высшим и средним профессиональным образованием, научных и научно-педагогических кадров. Мы формируем у обучающихся государственно-патриотическое сознание, удовлетворяем их потребности в интеллектуальном и нравственном развитии, повышаем квалификации, занимаемся переподготовкой специалистов. Среди приоритетов – проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах рода войск и Вооружённых Сил в целом.

Особая гордость академии – компьютерные артиллерийские полигоны, программное обеспечение, которое разработано самим преподавательским составом

В академии офицер ракетных войск и артиллерии, можно сказать, проходит обучение на протяжении всего срока прохождения им военной службы. Курсант, поступив в академию и отучившись в течение пяти лет, получает высшее образование уровня специалиста, звание лейтенанта и назначается на первичную офицерскую должность, например командира огневого взвода. Далее, при выдвижении его на вышестоящую должность, к примеру командира самоходной артиллерийской батареи, он снова прибывает в академию для повышения квалификации или переподготовки. Прослужив в войсках не менее семи лет и не менее года на майорской должности, выпускник академии имеет право повысить уровень своего образования, что ему необходимо для дальнейшего служебного роста. Это делается опять же в академии, где он в случае поступления по конкурсу, отучившись два года, получит образование уровня магистра. Затем следует повышение квалификации и переподготовка в академии не реже одного раза в три года. Если же офицер решит связать дальнейшую службу с преподавательской или научной деятельностью, он может поступить в адъюнктуру, а в дальнейшем в докторантуру и, защитив диссертацию, проявить себя по научно-педагогической линии.

– В чём секрет большой популярности обучения в Михайловской военной артиллерийской академии среди молодёжи?

– Военное образование сегодня востребовано. Это результат проводимой нашим государством политики и изменившегося отношения к армии в обществе. Стать офицером очень непросто, но престижно.

Ответственность за качество комплектования курсантами лежит на самих вузах, и это ещё одна из задач, возложенных на академию. Начиная с сентября каждого года, предшествующего очередному набору, мы занимаемся профессиональной ориентацией и предварительным отбором юношей для поступления в академию. Наши представители выезжают в регионы России, проводят профессиональную ориентацию в организациях среднего образования. Мы рассылаем агитационные материалы в военные комиссариаты и школы. Курсанты в период каникулярных отпусков посещают учебные заведения, в которых обучались до поступления в академию. В самой академии проводим дни открытых дверей, различные акции, участвуем в ярмарках профессий. У нас заключены договоры о творческом сотрудничестве с кадетскими корпусами и школами, открыты специальные классы в Тамбове, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге и некоторых других городах.

В этом году конкурс на отдельные специальности у нас составил 5-6 человек на место, в прошлом году было 3-4 человека на место. Если в прошлом году средний балл по результатам трёх ЕГЭ был около 140, то в этом – более 160. В 2016 году в академию зачислены абитуриенты, сдавшие испытание по физической подготовке не ниже оценки «хорошо». В то же время хочется и нужно отбирать лучших из лучших, поэтому мы ежегодно наращиваем показатели конкурса как по количеству кандидатов, так и по качеству их общепрофессиональной и физической подготовки.

По итогам 2015 года академия признана одним из лидеров среди военных образовательных организаций, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить эту позицию.

Нами пройдена государственная аккредитация всех образовательных программ, академия получила соответствующее свидетельство на следующие шесть лет деятельности.

Проведены тактические учения ракетных подразделений с боевым пуском, в течение 141 суток (днём и ночью) проводились боевые артиллерийские стрельбы, выполнено свыше 2000 огневых задач, израсходовано более 23 000 артиллерийских боеприпасов. В 2016–2017 учебном году эти показатели мы увеличим ещё на 20 процентов. Академия организовала и провела ряд практических комплексных полевых занятий с участием других вузов Санкт-Петербургского гарнизона. В целом основные усилия в обучении мы сосредоточили на практической подготовке в поле. Это повысило практическую подготовку слушателей и курсантов, что подтверждено на контрольных проверках академии органами военного управления и по результатам государственной итоговой аттестации выпускников.

Наши команды достойно представляют академию на Международных олимпиадах по учебным дисциплинам. В пяти олимпиадах, проведённых в этом году, представители академии вошли в десятку сильнейших, а наша сборная команда стала бронзовым призёром олимпиады по информатике. В неофициальном общем зачёте академия в 2015 году заняла второе место среди вузов Вооружённых Сил и первое в Сухопутных войсках.

– Какими качествами должен обладать выпускник средней школы и что должен предпринять, чтобы поступить в академию?

– Чтобы поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию, юноша прежде всего должен быть патриотом своей Родины и иметь твёрдое желание стать офицером Вооружённых Сил РФ.

Порядок поступления в академию определяется приказом министра обороны 2015 г. № 185 и правилами набора в академию. Эти документы представлены как в сети Интернет, так и в каждом военном комиссариате.

Мы принимаем только граждан Российской Федерации, имеющих полное среднее образование, в возрасте не более 22 лет. Кандидат из числа школьников должен сдать ЕГЭ по математике (профильный уровень), физике и русскому языку.

– Армия сегодня активно перевооружается. В какой мере этому соответствует учебно-материальная база академии?

– За три последних года на арсеналы и базы хранения мы сдали более 100 единиц устаревшего вооружения. Его заменили современные образцы.

Артиллерия – это коллективный род оружия, а спектр изучаемых образцов вооружения очень широк. Так, курсант-артиллерист осваивает миномёты, противотанковые ракетные комплексы, ствольную и реактивную артиллерию различных калибров и модификаций, а также применяемые ими боеприпасы. Кроме того, он изучает средства разведки и управления подразделениями, которые оснащены этим вооружением.

Только за последний год в академию поступили: тренажёры операторов комплексов и средств артиллерийской разведки; классные варианты метеокомплекса 1Б27 и комплексов машин управления ЕСУ-ТЗ; тренажёр самоходной пусковой установки ОТРК «Искандер», в настоящее время существующий в единственном экземпляре, и габаритно-весовые макеты применяемых ракетным комплексом ракет; тренажёры вождения базовых машин самоходных артиллерийских систем 2С3 и 2С4; тренажёры операторов противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и «Корнет» и многие другие.

Особая наша гордость – компьютерные артиллерийские полигоны, программное обеспечение, которое разработано и постоянно совершенствуется преподавательским составом академии.