Откровение «Фронтовички»

«Лучший спектакль Сибири – 2016» – о женщине, вернувшейся с войны

Свыше ста театральных коллективов от Дальнего Востока до Урала представили свои работы, борясь за почётное звание «Лучший спектакль Сибири – 2016». Победу одержал Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева из Улан-Удэ со спектаклем «Фронтовичка». С исполнительницей главной роли заслуженной артисткой Республики Бурятия Светланой Полянской встретился наш специальный корреспондент.

– Светлана, спектакль о женщине-фронтовичке, вернувшейся в победном 1945-м с войны. Что позволило настолько органично вжиться в непростой образ? Даже искушённая петербургская публика в середине ноября очень тепло приняла спектакль.

– Во многом гордость за то, что мой прадед воевал в Великую Отечественную войну, бабушка и дедушка – дети войны. Они помнят фронтовиков и помогли мне прочувствовать настроение той поры. В период работы над спектаклем бабушка Нэлли Павловна рассказывала о погибших родственниках, трудностях послевоенного периода. Это, конечно, в значительной степени позволило вжиться в образ 24-летней девушки, вернувшейся с фронта к мирной жизни.

Работа над спектаклем была очень плотной: от первой читки до премьеры прошло чуть больше двух месяцев, поэтому многое приходилось брать из собственного понимания этой темы, чисто житейского опыта. Видимо, удалось: посмотревшие спектакль ветераны приняли «Фронтовичку» очень хорошо!

Отмечу и то, что, хотя спектакль посвящён 70-летию Великой Победы, поднятая тема актуальна и сегодня. Об этом говорили нам военнослужащие Улан-Удинского гарнизона, которые с удовольствием приходят на наши постановки. Ведь и сегодня по-прежнему существуют «горячие точки», откуда военнослужащие возвращаются к мирной жизни.

– Коль коснулись собственного опыта, то путь в профессию у вас начинался в совсем юном возрасте и вполне самостоятельно.

– Да, после 9-го класса поехала из родного дома во Владивостоке в Улан-Удэ в Бурятское республиканское училище культуры и искусства, где специализировалась на хореографии. Получив в 2003 году диплом хореографа-руководителя танцевальных коллективов, хотела продолжить учёбу по этому же профилю и получить высшее образование. Но во Владивостоке в Дальневосточной государственной академии искусств с танцами пришлось расстаться – там такой специализации не было, поэтому пошла на актёрское искусство. На первом курсе было тяжело перестраиваться, но уже на втором поняла: хочу состояться именно как актриса драматического театра.

– Вернувшись в Улан-Удэ и поступив в Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, долго пришлось играть роли второго плана? Для молодых артистов это обычная практика.

– Мне повезло: на первом же году доверили роль Софьи в «Горе от ума» – серьёзное испытание для начинающего артиста. Тут сказал своё слово его величество случай: актриса, которая должна была играть эту роль, ушла в декрет. Справилась и, конечно, почувствовала определённую уверенность. Хотя, разумеется, были моменты, когда ролей оказывалось немного и приходилось куда-то ещё направлять свою творческую энергетику. Поэтому параллельно работала ведущей на радио на нескольких известных радиостанциях. Но потом захотелось больше времени уделять семье, по этой причине сосредоточилась только на театре. Тем более что там нагрузка тоже постоянно увеличивалась.

В армии не кануло в Лету такое понятие, как культпоход в театр

– Что для вас, как актрисы, было наиболее сложным в спектакле «Фронтовичка»?

– Не только для меня, но и для всей труппы это был новый театральный формат и новая театральная стилистика, предложенная режиссёром Сергеем Левицким. Мы получили совершенно иной способ существования на сцене, изменился подход к работе с партнёрами и передаче энергетики в зал. Было тяжело, но невероятно интересно! Отрадно, что зритель принял такое общение с ним и предложенные новации, по-настоящему откровенный разговор. Всё это помогло раскрыть непростую тему самого спектакля, переносящего зрителя в середину 1940-х годов. Живая музыка – задействован мьюзик бэнд «Краbы» нашего театра – тоже создаёт необходимую для восприятия атмосферу. В целом это напряжённая работа большого коллектива и успех тоже коллективный.

Для меня «Фронтовичка» – значимый шаг в профессиональном совершенствовании. Считаю, что актёр никогда не должен считать, что он всё умеет и всё может. На театральных фестивалях, спектаклях других театров смотришь, учишься, открываешь для себя какие-то нюансы и невольно думаешь: «Сколько же мне ещё предстоит познать и открыть!» Собственно, в этом одна из привлекательных сторон нашей профессии: постоянно берёшь на вооружение что-то новое, изыскиваешь у себя скрытые творческие способности.

После переезда театра в 2009 году в новое здание и особенно после прихода на должность художественного руководителя Сергея Левицкого значительно изменилась в лучшую сторону сама творческая атмосфера в труппе. У нас сейчас много работы – все актёры загружены на 100 процентов, реализуются интересные задумки. И это находит отклик у зрителя, который охотно идёт на новые и ранее полюбившиеся спектакли. Недавно у нас состоялась премьера «Осеннего марафона» по пьесе Александра Володина, где я играю роль Аллы (в одноимённой кинокомедии в этой роли Марина Неёлова). Сейчас работаем над постановкой «Уступите место завтрашнему дню», которая, надеюсь, тоже будет интересна зрителю. Премьера состоится 25 ноября.

Радует, что интерес к театру с приходом художественного руководителя Сергея Левицкого резко возрос: не только труппа, но и публика приняла его концепцию развития и по достоинству оценила представленные премьеры. Пошла в театр молодёжь, по-прежнему очень популярны детские спектакли – это наш будущий взрослый зритель. Всегда приятно видеть в зале людей в военной форме: в армии не кануло в Лету такое понятие, как культпоход в театр. Отсюда и соответствующий настрой у каждого артиста – искренне хочется радовать зрителей и дарить им хорошее настроение!



Фото Сергея Примакова.