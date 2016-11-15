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Испытание для олимпийской столицы

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Испытание для олимпийской столицы

До зимних Всемирных военных игр в Сочи осталось 100 дней

Открытие Игр состоится 23 февраля 2017 года в Ледовом дворце «Большой» спустя три года с того момента, когда весь мир наблюдал за фантастической церемонией закрытия зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Решение о проведении Игр в России было принято  22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта (CISM). Презентация Игр в Сочи прошла в октябре 2015 года в Южной Корее на VI летних Всемирных военных играх.
Инициатором проведения соревнований на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, возглавляющий оргкомитет по подготовке соревнований.
– Место проведения столь значимого международного события определено неслучайным образом, – отметил начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Город Сочи – многофункциональный хаб зимних видов спорта, где уже создана вся инфраструктура для проведения крупномасштабных соревнований. Наследие зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 – это реальные площадки, стадионы, спортивные центры, профессиональная организация логистики. Подготовка к Играм идёт полным ходом, по графику запланированных работ и с учётом сроков проведения мероприятия. Задержек нет. Наша команда синхронно развивает сразу несколько направлений, чтобы провести самую успешную военную Олимпиаду в истории их существования.
CISM100Соревнования пройдут в прибрежном и горном кластерах: лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» (биатлон, лыжные гонки, ориентирование на лыжах), горнолыжном центре «Роза Хутор» (горнолыжный спорт, ски-альпинизм) дворце зимних видов спорта «Айсберг» (шорт-трек) и ледовом дворце «Большой» (скалолазание).
Всего в Играх примут участие около двух тысяч спортсменов из 40 стран мира, которые разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях.

 

Фото Getty Images.

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Роман БИРЮЛИН, «Красная звезда»

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