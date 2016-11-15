ДОСААФ России: 90 лет растим патриотов

Председатель ДОСААФ России Александр КОЛМАКОВ:

«ДОСААФ России – уникальная общественно-государственная организация, сумевшая пронести своё изначальное предназначение через слом общественного строя в конце XX века, оставаясь верным помощником Министерства обороны России».

– В стране с новой силой возрождается идея патриотизма, консолидирующая нацию. Как одна из его основ, на достаточно высоком уровне поставлено и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – то, чем в принципе ДОСААФ занимается вот уже на протяжении 90 лет. Чем вызвано, на ваш взгляд, столь пристальное внимание к молодёжи сегодня?

– Я бы назвал это необходимостью, основой политики национальной безопасности. Из всего спектра национальных интересов России как великой державы именно их защита – и условие, и средство обеспечения суверенитета государства, сохранения его целостности, независимости и стабильности, способности к эффективному функционированию и устойчивому развитию. В этом главный смысл, суть государственной безопасности, которая не может быть достигнута без национальной идеи страны. И сегодня в России эта объединяющая нацию идея, которую провозгласил Президент Российской Федерации В.В. Путин, – именно патриотизм.

В последние годы в воспитании подрастающего поколения многое изменилось – развиваются такие направления, как гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, историко- и культурно-патриотическое. Всё это, вне всякого сомнения, способствует повышению возможностей в формировании патриотических ценностей у различных категорий молодёжи. Но при этом не стоит забывать и про военно-патриотическое воспитание.

Диапазон возможностей оборонной организации сегодня отнюдь

не сводится к тому, чтобы только обучить военным навыкам

Именно оно было наиболее развитым и эффективно функционирующим с середины 1960-х годов. Система военно-патриотического воспитания была образцом для подражания многих зарубежных государств, в том числе западноевропейских, которые немало заимствовали в тот период из советского опыта работы с молодёжью, подготовки её к военной службе.

В те времена такие понятия, как беззаветное и самоотверженное служение Родине, ответственность за выполнение конституционного долга, обязанность по защите Отечества и готовность выступить с оружием в руках против любого агрессора, были для каждого чем-то самим собой разумеющимся.

Сегодня, спустя более 70 лет после завершения Второй мировой войны, наследие Великой Победы нуждается в надёжной и решительной защите. Драматические события на Украине, обострение военно-политической обстановки в бывшей братской республике, да и в целом во всём мире, появление новых угроз национальной и военной безопасности нашей страны, вынуждают к существенному повышению внутреннего потенциала оборонной готовности России.

ДОСААФ России как крупнейшая общественно-государственная организация страны способна обеспечить условия для реализации новой концепции военно-патриотического воспитания, которая, кстати, отражена и в плане развития объединения до 2020 года. Хочу отметить, что многое из намеченного уже сегодня начало воплощаться в жизнь.

Основным же объектом военно-патриотического воспитания для нас сегодня становится подрастающее поколение, с которым, на мой взгляд, наиболее активная работа должна проводиться в подростковом и юношеском возрасте, достигая максимальной интенсивности за 2–3 года до призыва на военную службу. Ярким примером реализации такого подхода стало создание по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

– ДОСААФ тоже активно включился в эту работу?

– Юнармейское движение активно поддержано нами в регионах. 17 мая 2016 года под эгидой ДОСААФ России создана и получила государственную регистрацию Ассоциация военно-патриотических клубов. А 22 мая первые 104 школьника этого объединения произнесли клятву юнармейца на торжественной церемонии, которая прошла на базе Центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ России им. В.В. Терешковой в городе Ярославле. Здесь же состоялась и презентация первой комнаты юнармейца.

Аналогичные мероприятия прошли в Калининградской, Тверской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Ингушетия, городе Севастополе и во многих других регионах Российской Федерации.

В настоящее время ассоциация включает 120 юридических лиц, объединяющих свыше 450 военно-патриотических клубов из 37 субъектов Российской Федерации. И количество желающих вступить в эти ряды постоянно растёт. На рассмотрение совета продолжают поступать все новые и новые заявки.

– Вы уже отметили большую роль региональных центров в военно-патриотическом воспитании молодёжи страны. Как налажена работа на этом уровне?

– Региональные и зональные Центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе оказывают большую помощь в создании отрядов юнармейцев. Более полусотни из них существуют на базе организаций ДОСААФ России. А в 47 центрах, кроме подготовки специалистов по военно-учётным специальностям и мероприятий военно-патриотической направленности, проводится работа по подготовке к военной службе допризывной молодежи образовательных организаций среднего и высшего образования. На их базе с постоянной периодичностью проводятся 5-дневные учебные сборы с учащимися общеобразовательных организаций, мероприятия военно-патриотического и спортивного характера. Эти центры также участвуют в организации и проведении местными органами власти оборонно-спортивных оздоровительных лагерей.

В настоящее время реализуется первая очередь проекта многофункционального Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на базе Ярославского регионального отделения ДОСААФ России, завершение которого планируется в 2017 году. Такие центры позволят сконцентрировать усилия и средства всех субъектов военно-патриотического воспитания, поднять качество решаемых на их базе задач и оказываемых услуг, значительно увеличить количество объектов воспитательного процесса, а следовательно, и число граждан и организаций, которым можно будет эти услуги оказать, возрастёт. И у нас уже есть положительный опыт. Яркий тому пример – работа Белгородского регионального отделения ДОСААФ России, возможности которого распределены по объектам разных ведомств, а не на одной территории, но при этом создана чёткая структура управления и взаимодействия на региональном уровне.

Здесь сами за себя говорят цифры. Так, в прошлом, 2015 году количество мероприятий, проводимых Оборонным обществом, военно-патриотической направленности возросло на 26% и превысило 4,4 тысячи, что позволило охватить около 4 млн граждан.

Головным же звеном федеральной системы военно-патриотического воспитания молодёжи должен стать Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». По поручению министра обороны на территории парка, а в последующем и во всех его филиалах будут созданы зоны ответственности ДОСААФ России «Учись побеждать».

– Не секрет, что одна из важных составляющих, оказывающих положительное влияние на молодёжь, принадлежит спортивной деятельности ДОСААФ России. Каковы достижения в этой области?

– Безусловно, существующая учебно-спортивная база оборонной организации способствует вовлечению подрастающего поколения в систематические занятия спортом, кружки и секции, а также позволяет на высоком уровне проводить соревнования и учебно-тренировочные сборы по всем культивируемым видам спорта. К ним в первую очередь относятся такие популярные среди молодёжи виды, как парашютный, мотоциклетный, автомобильный, планерный, пулевая стрельба, радиоспорт, самолётный и многие другие – всего свыше 20. Ежегодно проводятся спартакиады ДОСААФ России по военно-прикладным видам спорта среди курсантов образовательных организаций со стопроцентным охватом.

В целях повышения уровня физической подготовленности молодёжи к защите Отечества ДОСААФ России с 2011 года активно участвует в организации и проведении мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Ещё до вступления их в действие только в августе 2014 года ДОСААФ России проведены около 6000 таких мероприятий с охватом более 417 тысяч человек. А с выходом распоряжения Правительства Российской Федерации ДОСААФ России был определён одним из исполнителей Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на период до 2017 года. Учитывая активное участие нашей организации, приказом Минспорта России ДОСААФ официально был наделён правом по оценке выполнения нормативов испытаний «Готов к труду и обороне». Для эффективного решения поставленной государственной задачи сегодня ведётся активная работа по включению созданных в структуре ДОСААФ России центров тестирования в единую структуру.

ДОСААФ России – это школа формирования и развития лучшей части молодёжи, для которой служение Отечеству является смыслом жизни

Стоит отметить, что занятия авиационными, техническими, военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта, о чём я говорил ранее, положительно отразились на участии представителей ДОСААФ России в Международных армейских играх АрМИ-2016. В рамках проводимых состязаний на различных этапах активное участие приняли как ветераны, так и воспитанники оборонного общества. «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличники войсковой разведки», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Авиадартс», «Верный друг», «Мастера автобронетанковой техники», «Глубина» – в этих и многих других конкурсах представители ДОСААФ России, помимо показательных выступлений, продемонстрировали высокий уровень владения техникой и оружием, а также умение слаженно действовать в сложных условиях.

В этот же период среди 64 команд прошли финальные соревнования лиги ветеранов и военно-патриотических клубов на Открытый кубок председателя ДОСААФ России, в которых приняли участие 780 человек.

Наши спортивные достижения были продемонстрированы как на всеармейских соревнованиях, так и в ходе АрМИ-2016, где представительство ДОСААФ России было весьма многочисленным – свыше 1500 человек отстаивали честь организации на 16 площадках в 17 конкурсах, в том числе 13 команд «Лиги ветеранов».

– Сохранение памяти – ещё одно из многочисленных направлений работы ДОСААФ. Каковы место и заслуга в этом поисковиков?

– Действительно, развитию поисковой деятельности уделяется большое внимание. При ДОСААФ России создан Координационный центр движения, который получил должную поддержку со стороны Минобороны России. Сегодня масштабные поисковые работы ведутся не только на территории западных регионов России. Вахты памяти проводятся на территории Дальневосточного федерального округа, а также в Республике Беларусь и Монгольской Народной Республике.

Особенно выделяются успехи поисковиков Московской области, где создана система управления движением в регионе, включающая пять межрайонных штабов. Высокой оценки заслуживают поисковые организации региональных отделений ДОСААФ России Ставропольского края и Амурской области, добившиеся весомых результатов в поисковой деятельности.

– И всё-таки изначально предназначением ДОСААФ России являлась подготовка граждан к защите Отечества и военной службе. Сегодня эта деятельность отошла на второй план?

– ДОСААФ по-прежнему уделяет этой сфере большое, я бы даже сказал – ключевое внимание. Именно поэтому постоянно происходит расширение военно-учётных специальностей, по которым проводится подготовка граждан к службе в армии.

В качестве яркого примера хочу привести опробованную в 2015–2016 годах принципиально новую форму работы – успешно прошедший эксперимент на базе региональных отделений ДОСААФ России Ивановской и Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв по общевойсковой и парашютно-десантной подготовке, по окончании которой был осуществлён адресный призыв в Воздушно-десантные войска.

Всего же по плану этого эксперимента в призывные периоды осени 2015 года и весны 2016 года ДОСААФ России было подготовлено свыше 1000 юношей для прохождения срочной службы в ВДВ. По оценке командования Воздушно-десантных войск, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и родителей призывников, такой метод подготовки признан эффективным и достойным распространения.

Показателен и практический результат – успешно выполненные учебно-боевые задачи внезапных учений 108-го полка 7-й дшд, в которых выпускники ДОСААФ России были задействованы практически сразу же по прибытии в воинскую часть.

Бесспорно, что проведение таких экспериментов способствует повышению качества укомплектованности воинских частей, сокращению продолжительности одиночной подготовки и увеличению времени на слаживание подразделений. Как ещё одно следствие – создание благоприятных условий для подбора в ВДВ военнослужащих по контракту, проживающих в местах дислокации воинских частей.

За последнее время происходит немало нового не только в идеях, но и в подходах к их реализации. И ДОСААФ не стоит на месте. То, что было привычным и устоявшимся вчера, далеко не всегда приемлемо сегодня. Важно учитывать изменения и новые тенденции, ориентироваться на перспективу, уходить от шаблона и не равняться только лишь на одни стандарты.

– Как вы, Александр Петрович, правильно отметили, время не стоит на месте, меняется мир, меняется армия. На пороге – 90-летие ДОСААФ, почти век. Успевает ли старейшая организация военно-патриотической направленности шагать в ногу со временем?

– Да, действительно, существует точка зрения, что развитие на прежней основе просто невозможно, лучше разрушить старое и создать принципиально новое, например, вместо ДОСААФ придумать какую-то другую, совершенно новую организацию. Такой подход господствовал в начале 1990-х годов, когда разрушительные процессы доминировали, в результате было утрачено навсегда немало хорошего, так как нарушалась преемственность, сама основа развития. Новое лишилось опоры и не заработало. С этой проблемой многие из нас сталкиваются до сих пор.

В ДОСААФ России принцип развития от старого к новому не является самоцелью. Это скорее необходимость, продиктованная самой жизнью, – стремление к большей эффективности в реализации потенциала оборонной организации при выполнении новых задач и достижении больших результатов.

В изменившихся условиях крайне важно использовать именно военно-патриотический потенциал ДОСААФ России, у которого огромный исторический опыт работы по формированию граждан – патриотов, защитников нашего Отечества.

ДОСААФ сегодня – это разветвлённая сеть структурных подразделений во всех субъектах Российской Федерации, включая многие города, не только республиканские, краевые и областные центры. Это наличие современной учебно-материальной базы. ДОСААФ ведёт подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1200 образовательных организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении военно-учётным специальностям. Общество насчитывает 118 авиационных организаций, дислоцируемых более чем на 100 аэродромах и посадочных площадках, и располагает более чем 1000 единицами авиационной техники. Наибольшее количество составляют самолёты Як-52 и Ан-2, вертолёты Ми-2 и планёры всех типов.

Парк автомобильной техники укомплектован последними образцами современных транспортных средств, состоящими на обеспечении войск, типа «Урал» и КамАЗ, а также легковыми автомобилями и имеет в своём активе свыше 15 тысяч единиц.

У нашей организации большой спортивный потенциал – шесть центральных спортивных клубов, 397 спортивно-технических клубов, 19 ДЮСТШ, 47 стрелково-спортивных клубов, 116 авиационно-спортивных клубов и 27 клубов служебного собаководства.

Кроме этого, ДОСААФ России – это подготовленные кадры как в организационном, так и в педагогическом отношении. Наши работники, как правило, военнослужащие запаса, большинство из которых офицеры, имеющие немалый опыт военной службы в Вооружённых Силах, в том числе и участия в боевых действиях. Они готовы к выполнению самых сложных и ответственных задач.

В течение двух последних лет в ДОСААФ проделана большая работа по созданию принципиально нового механизма совместного решения государственных и общественно значимых задач в рамках единой общефедеральной структуры. Речь идёт о выстраивании в России разветвлённой, многоуровневой, многофункциональной и гибкой системы работы с молодёжью, охватывающей своей деятельностью несколько миллионов человек в возрасте до 27 лет.

План деятельности Оборонной организации на 2016–2020 годы направлен на то, чтобы ДОСААФ вышел на новые рубежи в своей деятельности и занял достойное ведущее место в ряду тех, кто участвует в воспитании российской молодёжи, истинных патриотов и защитников Отечества.

Идя навстречу своему 90-летию в постоянно изменяющихся, очень непростых социально-экономических и военно-политических условиях, находясь в процессе развития с прицелом на большую перспективу, общественно-государственная и по-прежнему уникальная организация ДОСААФ России, продолжая лучшие традиции, выступает одним из наиболее действенных инструментов работы с молодёжью.

Диапазон возможностей оборонной организации продолжает возрастать. И сегодня они отнюдь не сводятся к тому, чтобы только обучить молодого человека военным навыкам, и даже не к тому, чтобы дать ему полноценную путёвку в жизнь. ДОСААФ России в современных условиях – это школа формирования и развития лучшей части молодёжи, для которой стремление к общественному созиданию, служение Отечеству являются главным смыслом, актуальной установкой, руководством к действию.





Фото ДОСААФ России