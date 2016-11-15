Призыв идёт по плану

В медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция, посвящённая осенней призывной кампании 2016 года, с участием начальника направления призыва и подготовки граждан к военной службе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ полковника Алексея Князева.

– По состоянию на сегодняшний день призывными комиссиями вынесены решения о призыве на военную службу в отношении почти 120 тысяч человек, это примерно 79 процентов от установленного задания. В войска направлены для прохождения службы уже более 27 процентов, это около 41 тысячи человек, – рассказал полковник Алексей Князев.

По сравнению с прошлой призывной кампанией количество призывников снижено с 155 до 152 тысяч, и связано это с увеличением доли военнослужащих по контракту.

Он отметил, что в 2016 году проходит последний призыв, когда крымских новобранцев отправляют для прохождения военной службы по призыву исключительно на территории Крыма.

2016-й – последний год действия положения федерального конституционного закона, определяющего порядок вхождения Крыма в состав Российской Федерации, который и оговаривает условия прохождения службы по призыву гражданами Крыма.

– С 2017 года крымские призывники начнут служить на территории всей Российской Федерации. С большим желанием юноши из Крыма идут служить, и служат они неплохо, – отметил полковник Алексей Князев.

И в остальных регионах России Министерство обороны старается направлять призывников ближе к месту жительства, но тем не менее есть субъекты Российской Федерации, где призывных ресурсов недостаточно, а войск много. Это районы Дальнего Востока, Крайнего Севера. Призывников с детьми, с больными и пенсионного возраста родителями, женатых военнослужащих по возможности оставляют для прохождения военной службы в субъектах РФ, где они проживают.

Не первый год в ходе призывных кампаний уделяется внимание родительскому и общественному контролю. В настоящее время более 5 тысяч родителей призывников уже посетили мероприятия призывных комиссий. Кроме этого, на заседаниях призывных комиссий на постоянной основе работает более 1700 представителей общественных организаций. Представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» включены в состав призывных комиссий, активно участвуют в мероприятиях, связанных с днём призывника.

Ежегодно уменьшается количество желающих вместо военной службы по призыву проходить альтернативную гражданскую службу. В 2004 году, когда вступил в силу Закон об альтернативной гражданской службе, около 1,8 тысячи призывников изъявили желание её пройти. В последнее время количество граждан, направляемых на альтернативную гражданскую службу, несколько стабилизировалось.

Из числа отправленных в войска нынешней осенью порядка 15 процентов – с высшим образованием

– В 2015 году было 1309 граждан, подавших заявление на прохождение альтернативной службы, в 2016 году – 1167 человек, – уточнил Алексей Князев.

Он напомнил, что не каждый гражданин, не желающий проходить военную службу, имеет право на замену её альтернативной гражданской, а только тот, чьим убеждениям или вероисповеданию это противоречит.

– Большая часть использует это конституционное право по религиозным соображениям. Срок прохождения гражданской службы зависит от того, где человек её проходит. Для большего числа организаций – это 21 месяц, если человек проходит службу в силовых структурах – МЧС, МВД – 18 месяцев, – добавил Князев.

Значительная часть призывников желает проходить военную службу и выбирает Воздушно-десантные войска, войска специального назначения, Военно-морской флот. Но не все призывники могут реализовать свои пожелания, необходимо обладать отличным здоровьем и высокими морально-психологическими качествами.

– Нас радует желание многих юношей проходить военную службу, но в Вооружённых Силах ужесточаются требования к состоянию здоровья призывников. Совершенствуется система оценки состояния здоровья призывника, чтобы не допустить юношей с заболеваниями для прохождения военной службы, – подчеркнул полковник Алексей Князев.

Заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России подполковник Андрей Дацко отметил, что в текущую призывную кампанию показатель годности призывников составляет 78 процентов, в аналогичный период осенней призывной кампании 2015 года этот показатель составлял 76,5 процента.

По инициативе Министерства обороны с осени 2016 года внесены изменения в методики выявления лиц, склонных к девиантному поведению. В данную призывную кампанию врачи-психиатры, используя результаты профессионального психологического отбора, выявляют лиц, склонных к общественно опасному и суицидальному поведению, чтобы исключить их направление в воинские части с повышенными требованиями к призывникам. Это связано с совершенствованием системы оценки психологического состояния призывника, что даёт дополнительную информацию врачу-психиатру для принятия решения о годности призывника к военной службе.

Качественную подготовку допризывной молодёжи проводит ДОСААФ России. В этом году 32 тысячи призывников обучаются по 12 военно-учётным специальностям. К весеннему призыву началась подготовка по двум военно-учётным специальностям связи.

– ДОСААФ России активно занимается совершенствованием системы подготовки и расширением перечня специальностей. Со следующего года мы планируем начать эксперимент подготовки призывников по военно-учётным специальностям для ВМФ, и в случае его удачного проведения перечень специальностей будет расширен, – рассказал полковник Князев.

На высоком уровне держится конкурс для прохождения военной службы по призыву в научных ротах. В ходе осенней призывной кампании почти 500 призывников будут отправлены в 12 научных и 4 спортивные роты.

– Всего в ходе осеннего призыва мы планируем направить в научные роты 293 человека, то есть они будут укомплектованы на 100 процентов. В спортивные роты на комплектование мы планируем отправить 201 человека, – рассказал полковник Князев.

По его словам, в научные роты проводится предварительный отбор, для чего в вузы и военкоматы отправляются сотрудники научно-исследовательских институтов Минобороны. В то же время для направления в спортивную роту необходимо быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта. Списки кандидатов на прохождение военной службы по призыву в спортивных ротах составляет Министерство спорта России.

Военнослужащие по призыву реализуют научный потенциал и в двух научно-производственных ротах. Продолжается проведение эксперимента, по результатам которого будет принято решение о дальнейшем развитии системы научно-производственных рот.

– На данный момент проводится анализ результатов, поступают предложения от ряда крупных оборонных предприятий по формированию научно-производственных рот. Думаю, что уже со следующего года мы будем комплектовать их в большем объёме, – пояснил Алексей Князев.