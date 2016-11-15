Разговор в Сочи

Участники совещаний под руководством главы государства приступили к обсуждению вопросов, влияющих на ход реализации Государственной программы вооружения и выполнения гособоронзаказа 2016 года.

В ходе первого совещания министр обороны генерал армии Сергей Шойгу также доложил о начале масштабной операции против террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

На совещания к главе государства в Сочи приглашены министр обороны и его заместители, а также руководители компаний, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, и курирующие их члены правительства.

В ходе первого из этой серии совещания Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России Владимир Путин принял доклад у генерала армии Сергея Шойгу о начале операции по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Идлиб и Хомс в Сирии.

Министр обороны сообщил, что в боевых действиях – впервые в истории ВМФ – задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», с которого по террористам отработали самолёты Су-33.

В связи с тем что террористы в Сирии поставили на широкую ногу производство отравляющих веществ, удары в ходе операции наносятся по этим заводам.

– Это заводы, не цеха, а именно заводы по изготовлению разного рода средств довольно серьёзного массового поражения населения, – сказал генерал армии Сергей Шойгу и отметил, что начатые 15 ноября удары по таким объектам будут продолжены.

Российские военные в Хмеймиме и Тартусе надёжно прикрыты с моря и воздуха

Естественно, такая операция предполагает надёжное прикрытие своих войск. Российские военные в Хмеймиме и Тартусе, а также морская группировка у берегов Сирии надёжно прикрыты с моря и воздуха, доложил генерал армии Сергей Шойгу. Для прикрытия с воздуха используются ЗРС С-400 и семь ЗРС С-300, что позволяет закрыть воздушное пространство с морского направления фактически до Кипра.

– Помимо этого, туда же (в Сирию. – Прим. ред.) поставлены береговые комплексы «Бастион», которые фактически закрыли всё побережье, и на сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии 350 км моря и почти 450 км суши, – пояснил министр обороны.

На уточняющий вопрос главы государства о том, надёжно ли прикрыта российская морская группировка, в том числе комплексами «Бастион», генерал армии Сергей Шойгу ответил утвердительно.

Переходя к основной тематике мероприятия, президент напомнил участникам совещания об особенностях текущего момента, характеризующихся бюджетными ограничениями, которые коснулись и расходов на оборону.

– Уже сейчас годовые задания по поставкам основных образцов вооружения выполнены на 70 процентов, а в части закупки ракет и боеприпасов – более чем на 85 процентов, – с удовлетворением констатировал глава государства. – В войска поступило свыше 5,5 тысячи единиц вооружений и военной техники, в том числе более 60 новых и 130 модернизированных самолётов и вертолётов, многоцелевая подводная лодка, более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 55 радиолокационных станций, 310 новых и 460 модернизированных танков и бронированных машин.

Запланированный объём поставок 2016 года – 5700 новых и 3800 отремонтированных единиц основных видов вооружения и техники.

– Рассчитываю, что они будут переданы в войска в соответствии с графиком, – сказал Владимир Путин и попросил обратить внимание участников совещания на ряд моментов.

Во-первых, важно закрепить положительные заделы, достигнутые за последние годы, продолжить чётко и слаженно взаимодействовать Минобороны и ОПК при формировании и выполнении заданий ГОЗ.

Во-вторых, усилить госконтроль за эффективным расходованием головными исполнителями и смежниками бюджетных средств, выделяемых на гособоронзаказ, повысить финансовую исполнительскую дисциплину в этой сфере.

Дальнейшее обсуждение хода выполнения Государственной программы вооружения и гособоронзаказа продолжилось в закрытом режиме.