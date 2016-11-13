Проверены морем

– Сергей Михайлович, Каспийская флотилия – старейшее военно-морское объединение, у неё интереснейшая история…

– Да, Каспийская флотилия была основана ещё Пётром I. Под его началом флот из 270 судов совершил знаменитый Персидский поход, по завершении которого 15 ноября 1722 года и появился петровский указ о создании флотилии на Каспии. Его слова о том, что «наши интересы никак не допускают, чтобы какая-нибудь другая держава утверждалась на Каспийском море», явились завещанием этого человека для следующих поколений России и военных моряков. Моряки-каспийцы всегда были верными последователями петровского завета. В летописи нашего объединения хранятся описания многих славных дел, совершённых во имя утверждения интересов России на Каспийском море.

Сегодня на исторической карте Каспийского моря и устья Волги отмечены десятки мест боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны экипажи кораблей флотилии совершили свои подвиги.

– Министр обороны, начальник Генерального штаба ВС РФ при подведении итогов прошедшего в сентябре СКШУ «Кавказ-2016» дали положительную оценку действиям войск (сил) Южного военного округа, в том числе и Каспийской флотилии как его морской составляющей. Какой опыт получен во время участия в этом СКШУ?

– С самого начала учебного года вся служебная деятельность командования и штаба флотилии была направлена на подготовку к СКШУ «Кавказ-2016». Оптимизированы планы оперативной и боевой подготовки в органах управления всех уровней. Впервые в практике корабельного соединения, базирующегося в Астрахани, был осуществлён выход в море в условиях ледовой обстановки за ледоколом. А всего в частях и на кораблях флотилии в зимнем и летнем периодах обучения было проведено около 100 внезапных проверок.

В текущем году по сравнению с 2015-м более чем в 1,5 раза повысилась интенсивность боевой подготовки в море. В конце года в активе каждого экипажа в среднем насчитывается не менее 120 ходовых суток! Так же напряжённо проходил процесс боевой подготовки и в береговых частях на полигонах. Хорошим подспорьем к подготовке экипажей кораблей к СКШУ стал и международный конкурс «Кубок моря–2016», в котором приняли участие экипажи кораблей ВМС Азербайджана, Казахстана и ВМФ Российской Федерации. За право участия в нём боролись как ракетные, так и артиллерийские корабли, что способствовало в условиях острой состязательности росту морской выучки всех экипажей. В итоге отборочного этапа победил экипаж малого ракетного корабля «Углич», который в конечном итоге и взял главный приз международного конкурса.

– В штабах соединений считают очень интересным опыт проведения под вашим руководством во второй половине августа двустороннего учения…

– В ходе проведённого учения командованию КФл нужно было отработать вопросы управления группировками кораблей, проверить способность штабов группировок оперативно решать задачи по предназначению и действовать по внезапным вводным. Так, например, в динамике этого учения ко­рабельно-ударные группы ра­кетных и артиллерийских кораблей выполнили задачу по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника с нанесением по нему ракетного удара.

Всего корабельными группировками в ходе учений выпол­нено свыше 60 различных боевых упражнений, кораблями пройдено порядка 4 тысяч морских миль.

В ходе учений выполнено свыше 60 различных боевых упражнений, кораблями пройдено порядка 4 тысяч морских миль

– Какая задача ставилась во время проведения СКШУ «Кавказ-2016» перед Каспийской флотилией?

– Не секрет, что все объ­единения ЮВО (в том числе и наша флотилия на Прикаспийском операционном направлении) решали единую задачу по локализации вооружённых конфликтов и уничтожению условных НВФ. Подобные задачи корабельным составом, бе­реговыми частями флотилии

уже приходилось выполнять. Каждая корабельная ударная груп­па с высокой оценкой вы­полнила свои задачи. Группи­ровка ракетных кораблей с высокой точностью поразила береговые цели и сложную морскую цель, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника.

В свою очередь тральные корабельные группы в составе базовых и рейдовых тральщиков решали противоминные задачи. Суда обеспечения провели учения по пополнению запасов материальных средств надводными кораблями в море. Береговые войска отработали действия батальона морской пехоты при высадке морского десанта и по удержанию плацдарма с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

По итогам учебного года среди соединений и частей, добившихся лучших результатов в боевой подготовке и воинской дисциплине, отмечаю бригаду надводных ко­раблей, которой командует капитан 1 ранга Сергей Бабсков. Среди корабельных подразделений высокую боевую выучку показал дивизион артиллерийских кораб­лей и катеров, командиром которого является гвардии капитан 2 ранга Андрей Дмитриев. Среди береговых частей отличился батальон морской пехоты, которым командует подполковник Александр Картавкин.

В заключение через газету «Красная звезда» хотел бы поздравить весь личный состав, ветеранов нашего военно-морского объединения и членов их семей с Днём Каспийской флотилии, а также с успешным завершением учебного года! Желаю всем дальнейших успехов в решении возложенных на нас задач! Крепкого флотского здоровья, благополучия в семьях, счастья и согласия во имя могущества и процветания нашего Отечества.