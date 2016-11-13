Слагаемые боеспособности

Главнокомандующий Сухопутными войсками

генерал-полковник Олег САЛЮКОВ:

«Результаты стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» и контрольных проверок за 2016 год показали уверенные действия соединений и воинских частей и готовность к выполнению задач по предназначению».

– Олег Леонидович, с какими результатами боевой подготовки завершили Сухопутные войска очередной, 2016 год?

– Подготовка органов управления, соединений и воинских частей Сухопутных войск осуществлялась в общей системе подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации.

Все возложенные на Сухопутные войска задачи по вопросам боевой подготовки выполнены, при этом основные из них – подготовка и проведение «Армейских международных игр», совместных международных учений с подразделениями армий иностранных государств получили высокую оценку руководства Министерства обороны России и представителей оборонных ведомств иностранных государств.

Результаты стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» и контрольных проверок за 2016 год показали уверенные действия соединений и воинских частей и готовность к выполнению задач по предназначению.

– Есть ли взаимосвязь между про­центом контрактников в подразделениях, частях, соединениях и результа­тами, ко­торые достигнуты этими подразделениями, частями и соединениями в ходе проверки? Были ли показаны более высокие результаты теми воинскими коллективами, где больше военнослужащих по контракту на должностях рядовых и сержантов?

– Безусловно. Ведь мы стремимся к тому, чтобы военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, являлся профессионалом, мастером своего дела. А что это за профессионал, который на практике показывает низкий результат? Военнослужащий по контракту – это не юноша, только окончивший школу, а уже прошедший воинскую службу раньше и мотивированно пришедший к ней вновь. И все проведённые мероприятия, в том числе стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016», Всеармейские соревнования по полевой выучке подразделений Сухопутных войск, конкурсы в рамках «Армейских международных игр» и контрольные проверки за 2016 учебный год, показывают, что в подразделениях, укомплектованных военнослужащими по контракту, результаты боевой подготовки выше.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016» показало, что наиболее подготовленными являются специалисты мотострелковых, танковых войск и подразделений ракетных войск и артиллерии

– Насколько уровень подготовки проверенных воинских формирований оказался зависимым от состояния их учебно-материальной базы?

– Очевидно, что уровень подготовки органов управления и подразделений находится в прямой зависимости от состояния учебно-материальной базы.

Применение инновационных технологий в составе технических средств обучения значительно расширило возможности учебно-материальной базы, позволило поднять на качественно новый уровень организацию и обеспечение боевой подготовки войск, повысить эффективность системы обучения, увеличить интенсивность мероприятий боевой подготовки.

Проведённые в 2016 году контрольные проверки показали, что современные средства обучения повысили качество подготовки военнослужащих соединений и воинских частей, сократили затраты и время на их подготовку.

– Заметен ли рост мастерства военнослужащих и слаженности подразделений, которые в течение 2016 учебного года прошли подготовку в Мулинском учебном центре?

– Да, несомненно. В течение 2016 учебного года в центре прошли подготовку два соединения Западного военного округа и одно соединение береговых войск Северного флота. Результаты, показанные данными соединениями по завершении обучения, свидетельствуют о росте профессиональной подготовки военнослужащих, слаженности органов управления и подразделений по сравнению с результатами, полученными ими перед началом обучения в центре.

– Олег Леонидович, а как была организована контрольная проверка? Сколько соединений и объединений в течение месяца проверили офицеры Главного командования Сухопутных войск? Какие это были соединения и объединения?

– Контрольная проверка была организована в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 777. Офицерами Главного командования Сухопутных войск в течение октября было проверено 9 соединений и воинских частей. Это соединения и воинские части 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и учебные центры, непосредственно подчинённые главнокомандующему Сухопутными войсками.

– Чему сейчас отдаётся приоритет в ходе проверки – контрольным занятиям или учениям с подъёмом по тревоге, выходом в запасной район, маршем на полигон и последующей боевой стрельбой? Планируется ли внесение изменений в существующий порядок проведения контрольной проверки? Если да, то каких?

– Если мы говорим о внезапных проверках боевой готовности войск, то, безусловно, приоритет отдаётся выполнению учебно-боевых задач на незнакомой местности с подъёмом соединений по тревоге, совершением маршей или перевозок на полигоны.

Если же проходит контрольная проверка, то в основном с подразделениями проводятся контрольные занятия по предметам обучения. Внесение изменений в существующий порядок проведения проверок в настоящее время не планируется.

– Какое влияние на отношение к боевой подготовке военнослужащих и на результаты контрольной проверки оказало участие военнослужащих в отборочных этапах конкурсов профессионального мастерства и непосредственно в «Армейских международных играх – 2016»?

– Конечно, большое влияние. И на отношение к боевой подготовке, и на результаты контрольной проверки. Участие в конкурсах – это развитие духа состязательности у военнослужащих, желание показать как можно лучший результат. Ведь к отборочным этапам в соединениях и воинских частях привлекается весь личный состав.

В связи с этим хочу отметить экипаж танкового батальона общевойскового соединения 68-го армейского корпуса, который, став лучшим на отборочных соревнованиях в конкурсе «Танковый биатлон», представил команду Российской Федерации на «Армейских международных играх». А в октябре в ходе контрольной проверки танковым батальоном, в котором проходил подготовку лучший экипаж Вооружённых Сил, были показаны высокие результаты при проведении танковых стрельб.

– Сколько сейчас в Сухопутных войсках военно-учётных специальностей? Какие специалисты продемонстрировали в ходе проверки более высокий уровень подготовки, какие выглядели менее убедительно и почему? Какие меры необходимо принять, для того чтобы вывести отстающих на уровень передовиков или хотя бы середняков?

– В настоящее время учебные центры в интересах Сухопутных войск готовят младших специалистов по 127 военно-учётным специальностям.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016» и контрольные проверки соединений и воинских частей показали, что наиболее подготовленными являются специалисты мотострелковых, танковых войск и подразделений ракетных войск и артиллерии. В целом на сегодняшний день специалисты показывают хорошие результаты по боевой подготовке.

Вместе с тем для повышения качества проводимых занятий нами проводится работа по совершенствованию методического мастерства младших командиров как руководителей занятий. В этих целях в 2017 году методическая работа офицеров соединений будет направлена на обучение сержантов.