Манёвры для сплочения славян

Участники отработали взаимодействие при выполнении ряда задач по предназначению подразделений спецназа. В ходе него президент Сербии Томислав Николич, сербские военнослужащие и иностранные наблюдатели ознакомились с техникой и вооружением ВДВ России.

Подробный разбор учения конечно же ещё впереди, но о предварительных итогах проделанной работы и выводах говорить можно уже сейчас. Что же было сделано?

Во-первых, российскими и белорусскими военными отработана выброска техники и личного состава с высот от 800 до 1500 м на незнакомую площадку приземления (для сербских десантников она, скорее всего, хорошо известна).

Во-вторых, на практике осуществлён захват аэродрома группами спецназа трёх стран, занятого условными незаконными формированиями, а также последующее обеспечение высадки основных сил.

В-третьих, проведена отработка совместных тактических действий при штурме здания, занятого «террористами», освобождении «заложников» и в ходе дальнейшей нейтрализации «незаконного вооружённого формирования» в его базовом лагере.

Немаловажно, что российские десантники при выполнении перечисленных задач использовали новейший комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и модернизированный беспилотный летательный аппарат «Тахион».

Кстати сказать, вооружение, техника и экипировка ВДВ России, использовавшиеся на «Славянском братстве – 2016», вызвали большой интерес у руководства Сербии, сербских военнослужащих и иностранных военных наблюдателей 30 стран, присутствовавших на учении.

Так, президент Сербии Томислав Николич, осматривая ВВТ и экипировку наших десантников, а также боевую экипировку «Ратник-2», обратил внимание на сухой паёк, который нашим военнослужащим выдавался в полевых условиях (всего в Сербию для питания российских военнослужащих в поле было доставлено свыше 1000 пайков). Главе сербского государства показали способ разогрева пищи спиртовыми таблетками, входящими в состав сухпайка, продемонстрировали его продуктовый состав (большой выбор блюд, например тефтели или мясо с зелёным горошком, а также сало, кофе, сливки, шоколад, тонизирующий напиток, витаминный комплекс и таблетки для обеззараживания воды).

Поприветствовал участников учения и начальник генштаба вооружённых сил Сербии генерал Любиша Дикович.

Сам факт проведения «Славянского братства – 2016» в Сербии и повышенное внимание политического и военного руководства этой страны к учению и его участникам из России и Белоруссии приветствует подавляющее большинство сербов. И вообще вряд ли сегодня есть какая-то иная европейская страна, где к русским относятся с такой же любовью, так же доброжелательно, как в Сербии. Братские чувства сербов к русским на бытовом уровне созвучны результатам опросов общественного мнения. По данным на июль 2016 года, за союз с Россией выступают 71,5 процента сербов, а против вступления Сербии в НАТО – 83,7 процента.

Фундаментом успешной отработки взаимодействия спецназовцев трёх стран было и остаётся духовное родство наших народов. Проявилось оно в том числе во время совместной молитвы российских, сербских и белорусских военнослужащих в белградском храме Святого Саввы. Организаторы «Славянского братства – 2016» предусмотрели такую возможность, и участникам учения грех было бы ею не воспользоваться.

Фундаментом успешной отработки взаимодействия спецназовцев трёх стран было и остаётся духовное родство наших народов

Кроме того, в тот же день участники учения почтили память сербских и российских воинов, погибших и захороненных на территории Сербии во время Первой мировой войны. Если кто не помнит, Россия тогда, в 1914-м, встала на защиту Сербии от Австро-Венгрии, с чего и началась Первая мировая...

Так что стоять плечом к плечу, чувствовать локоть боевого товарища братьям-славянам, как говорится, сам бог велел. Иначе разобьют поодиночке. Посему подобные совместные учения должны проводиться и впредь.

«Считаю, мы должны продолжать совместные тактические мероприятия, – заявил возглавляющий российский контингент на учении «Славянское братство – 2016» в Сербии генерал-майор Олег Польгуев. – Международное военное сотрудничество сплачивает наши воинские коллективы и расширяет географию проведения учений, а также позволяет проверять готовность нашего личного состава, вооружения и военной техники в новых условиях».

Такие тактические мероприятия будут продолжены. Как сообщил прибывший в Сербию начальник генерального штаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев, «Славянское братство – 2017» с участием российских, сербских и белорусских военнослужащих состоится в июне 2017 года в Белоруссии.