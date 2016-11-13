Что ждёт США?

Избранный 45-м президентом США Дональд Трамп назвал два приори­тетных направления в своей предстоящей работе на посту главы госу­дарства. По итогам встречи со спикером палаты представителей кон­гресса США Полом Райаном (также представитель Республиканской партии) политик заявил, что первым делом примется решать проб­лемы в двух сферах – здравоохранении и иммиграции.

Трамп пообещал, кроме того, снизить налоги. «Мы, как вы знаете, намерены снизить налоги. Думаю, мы собираемся сделать ряд абсолютно впечатляющих вещей для американского народа», – заявил он. Уместно будет заметить, что не следует придавать гипертрофированное значение фигуре президента в американской политике и подходить к анализу политического процесса в США с российскими мерками. В Соединённых Штатах в механизме власти велика роль двухпалатного конгресса. Так что встреча Трампа с Полом Райаном не только формальная дань политической традиции.

Сейчас обе палаты конгресса контролируются Республиканской партией. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в сенате нового созыва, который начнёт заседать с января 2017 года, будут работать 47 демократов и 51 республиканец. Расклад сил в палате представителей также принципиально не изменился после перевыборов 8 ноября. Республиканцы имеют 224 голоса (для большинства надо иметь 218). Так что впервые за многие десятилетия представители одной и той же партии контролируют и Белый дом, и конгресс. Кто бы ни был избран президентом США, и Трамп не исключение, он будет вынужден считаться с настроениями политической элиты. В Америке, повторюсь, иная, чем в РФ, система выработки политических решений стратегического уровня.

Победа Трампа, судя по всему, стала неожиданной для многих представителей американского истеблишмента. Одно из свидетельств тому – скандальная ситуация с выходом очередного номера еженедельного «Ньюсуик», посвящённого победе Хиллари Клинтон на выборах президента США. В общей сложности в продажу поступило порядка 125 тысяч экземпляров журнала, в котором сотрудники издания поздравляли с победой представителя Демократической партии. На обложку журнала была помещена фотография Клинтон с подписью «Мадам президент» и «Историческое путешествие Хиллари Клинтон в Белый дом». Пришлось отзывать тираж из продажи, но многие экземпляры уже были раскуплены.

Состав команды нового президента не объявлен. Пока лишь ясно, что 57-летний губернатор штата Индиана Майкл Пенс станет вице-президентом, которому предстоит работать и с конгрессом. Не исключено, один из ключевых постов получит 73-летний Ньют Гингрич, правый консерватор и один из предшественников Райана на посту спикера палаты представителей. Надо заметить, что Трамп опирался при формировании своей внешне- и внутриполитической концепции в значительной степени на консервативные мозговые центры, в том числе и Heritage Foundation (фонд «Наследие»), оказавший в 1980-е годы значительное влияние на курс президента Рональда Рейгана.

Трамп опирался при формировании своей концепции в значительной степени на консервативные мозговые центры

Трамп, сколотивший состояние на проектах в строительном бизнесе, выступает от лица американских промышленников, интересы которых расходятся с интересами транснациональных корпораций и финансистов с Уолл-стрит. Ряд экспертов, объясняя в эти дни причины победы кандидата от Респуб­ликанской партии, высказывает мнение, что группы американской элиты, стоящие за Трампом, озабочены кризисными симптомами в функционировании политической системы США и её оторванностью от протестных настроений граждан, что рано или поздно чревато социальным взрывом.

Экономическая программа Трампа, по сути, предполагает нео­индустриализацию Соединённых Штатов. Планируется вернуть в страну капиталы под угрозой признания их неамериканскими и ввести высокие пошлины на ввоз товаров, что стимулирует возобновление их производства в США. Американский внутренний рынок будет отобран у азиатских и мексиканских производителей. Правда, высказываемые республиканцем в предвыборный период предложения по реформированию экономической политики страны не носят целостный характер, хотя и отражают реальное положение в экономике.

Налоги как для физических, так и для юридических лиц должны быть снижены, что, по мнению Трампа, поможет бизнесу развиваться и будет способствовать созданию миллионов рабочих мест. Миллиардер намеревается полностью упразднить налог на наследуемое имущество, а корпоративный налог снизить с нынешних 35 процентов до 15. Максимальную индивидуальную налоговую ставку, установленную сейчас на уровне около 40 процентов, республиканец намерен снизить до 33 процентов.

Согласно экспертам независимой организации Tax Foundation, предлагаемые Трампом изменения в налоговом законодательстве грозят в течение десяти лет снижением ВВП в общей сложности на 4,5–5,5 трлн долларов, однако потенциально способны привести к экономическому росту, который может вернуть показатели объёмов ВВП на уровень начала 2016 года (около 18 трлн долларов) и даже превысить его.

Трамп считает недостаточным минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который не менялся в США на федеральном уровне с 2009 года и составляет 7,25 доллара в час. Но, по его мнению, этот вопрос надо оставить на усмотрение властей штатов. При этом он назвал хорошей идеей повышение МРОТ до 15 долларов в час.