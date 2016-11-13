Ребус для тренера

Перед перерывом на первый этап Евротура «Кубок Карьяла» складывалось ощущение, что армейский клуб преодолел полосу неудач, а главному тренеру Дмитрию Квартальнову удалось переформатировать свою команду под новые реалии текущего розыгрыша чемпионата КХЛ. Но оказалось, что механизм, приносивший успех в предыдущие годы, осенью 2016-го выглядит весьма хрупким и капризным, что требует более глубокой и серьёзной настройки.

Вечером в воскресенье, когда этот номер был уже подписан, в столичном Ледовом дворце ВТБ завершился матч между «Динамо» и ЦСКА. Возможно, армейцам и удалось одержать первую после паузы на игры сборной победу, однако звонки, прозвучавшие в среду в Подольске и в пятницу в Ярославле, носят тревожный характер и не замечать их уже невозможно.

9 ноября без четырёх хоккеистов, участвовавших в «Кубке Карьяла», ЦСКА уверенно брал верх над «Витязем» после шайб защитников Дениса Денисова и Никиты Пивцакина. Всё шло к успеху, как вдруг в третьем периоде хозяева, занимающие 8-ю строчку в Западной конференции, сравняли счёт, а затем вырвали победу в серии буллитов (3:2).

Спустя два дня армейцы в Ярославле вновь первыми открыли счёт (отличился защитник Игорь Ожиганов), но затем не смогли ничего противопоставить «Локомотиву», заставившему капитулировать москвичей, – 1:3. Отметим, что на «Арене 2000» в составе ЦСКА были и Валерий Ничушкин, и Андрей Светлаков, и Ожиганов, и голкипер Илья Сорокин, пропускавшие матч в Подольске. Однако результат от этого не изменился. Что же пошло не так? И почему на пресс-конференции после поражения от «Локо» Дмитрий Квартальнов выглядел немного растерянным?

Играющие вблизи чужой зоны защитники, как и в футболе, легко ловятся в расставленные капканы

Характерный эпизод во время общения со СМИ: на вопрос, почему канадский форвард Бад Холлоуэй отыграл всего 3 минуты и 35 секунд, тренер после долгих размышлений отрезал: «Вы сами всё видели…» Действительно, в двух матчах атака ЦСКА была, мягко говоря, неубедительной. И если проигрыш «Витязю» можно было отчасти списать на отсутствие Ничушкина со Светлаковым, то такие оправдания после Ярославля уже не принимаются. На помощь нападению пришли защитники (все три шайбы в этих играх на их счету, что удивительно), но это имело и обратный эффект. Играющие вблизи чужой зоны защитники, как и в футболе, легко ловятся в расставленные капканы. 56 пропущенных шайб в 30 из запланированных 60 матчей на фоне прежней монолитности обороны – результат откровенно неважный. Этот показатель лучше не только у СКА, но и у нижегородского «Торпедо», столичного «Динамо» и такой же, как у челябинского «Трактора». Решить проблему защиты можно через атаку. В прошлый раз, примерно месяц с небольшим назад, когда хандрил Ничушкин со своими товарищами, Квартальнов устроил им головомойку с привлечением журналистов, а также подверг ротации состав. Благо кадры позволяют. Но что делать сейчас? Команда стала настолько зависима от Валерия, что стоит ему сыграть ниже своих возможностей (очевидно, тут сказался и фактор отличного выступления за сборную, что забрало немало сил и энергии), как армейцев поражает пассивность и примитивность впереди. Вот и посмотрим, что же придумает Дмитрий Вячеславович на этот раз.



Ярославль

На снимках (сверху вниз): Дмитрию КВАРТАЛЬНОВУ опять нужно что-то придумывать,

чтобы вернуть ЦСКА победную поступь; от Валерия НИЧУШКИНА зависит гораздо

больше, чем раньше: стоит форварду сыграть в полноги, как у ЦСКА появляются проблемы.