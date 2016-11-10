Самые наукоёмкие

- Эдуард Анатольевич, что сегодня представляют собой войска РХБ защиты, какие задачи решают, меняется ли их содержание в последнее время?

- Сегодня войска РХБ защиты включают в себя соединения, части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, части и организации непосредственного подчинения центру, в том числе научно-исследовательские организации и учебные воинские структуры.

Среди основных задач, стоящих перед войсками - переоснащение современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. А ещё поэтапный переход к комплектованию военнослужащими, проходящими службу по контракту; поддержание взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам функционирования государственной системы радиационной, химической и биологической безопасности РФ; организация функционирования в Вооружённых Силах Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера, а также подготовка и применение сил и средств для их ликвидации. Мы обеспечиваем радиационную, химическую и биологическую безопасность при проведении крупных политических и спортивных мероприятий, в том числе международных; проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию средств и методов защиты от РХБ заражения. Среди наших задач предупреждение почтового РХБ терроризма на объектах государственного и военного управления, профессиональная подготовка военных специалистов в области обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства. Нельзя не сказать и о развитии международного сотрудничества в области РХБ защиты, объединении усилий по предупреждению использования результатов достижений современной науки в целях, противоречащих Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

В связи с переоснащением Вооружённых Сил РФ на современные образцы вооружения, военной и специальной техники уточняется организационная структура наших соединений, частей и подразделений. Эта работа сочетается с выработкой единого стандарта подразделений войск, обеспеченных поставкой современных образцов вооружения и техники ВСТ по государственному оборонному заказу.

- Какие учебно-боевые задачи решали войска РХБ защиты решали на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ -2016"? с позиций подчинённых вам войск оцениваете его итоги?

- Учению "Кавказ-2016" предшествовало специальное учение войск РХБ защиты, которое проводилось в начале августа на пяти общевойсковых полигонах. К нему было привлечено 14 соединений и частей РХБ защиты из состава трёх военных округов, Воздушно-космических сил, РВСН и непосредственного подчинения. А ещё подразделения пяти общевойсковых соединений участвовали в качестве войск обозначения. Всего в учении совершенствовали свою подготовку более трёх тысяч военнослужащих, было задействовано 775 единиц техники и 10 воздушных судов.

В ходе учения отрабатывалось взаимодействие с инженерными войсками, медицинскими подразделениями Вооружённых Сил и территориальными органами МЧС Северо-Кавказского федерального округа. Всего выполнено 76 учебно-боевых задач. Получена практика совместной работы при выполнении присущих нам задач.

В частности, отработано развёртывание системы маскировки аэрозолями важных военных объектов на пяти полигонах и в позиционном районе ракетной дивизии, осуществлено развёртывание полка засечки и разведки на позициях боевого дежурства, отработаны особенности уничтожения вклинившегося противника огнемётными подразделениями, постановки аэрозольных завес авиацией. В Ямало-Ненецком автономном округе подразделения 29-й отдельной бригады РХБЗ Центрального военного округа практиковались в ликвидации последствий применения биологических средств - реальном очаге сибирской язвы.

В целом участие войск РХБ защиты в мероприятиях оперативной и боевой подготовки в этом году повысило уровень их готовности к действиям по предназначению, позволило слаженно и качественно решить все задачи в составе межведомственной группировки по обеспечению РХБ безопасности.

Что касается самого СКШУ "Кавказ-2016", то на нём основательно отработано применение тяжёлых огнемётных подразделений. В учении участвовала тяжёлая огнемётная рота 1-й мобильной бригады РХБЗ. После перевозки железнодорожным транспортом вела огонь с закрытых позиций. Действия роты на учении оценены на "хорошо".

- Как сегодня обстоят дела с оснащением подразделений РХБ защиты новыми образцами вооружения и техники?,

- Процессу оснащения, можно сказать перевооружения войск РХБ защиты новейшими образцами вооружения и техники уделяется первостепенное внимание. Эта задача на особом контроле у руководства Минобороны России.

Для войск РХБ защиты разрабатывается перспективный многофункциональный робототехнический комплекс, имеющий в составе роботизированные и беспилотные системы, со сроками завершения опытно-конструкторской работы в 2017 году

Ход перевооружения подразделений РХБ защиты на новейшие перспективные образцы осуществляется в соответствии с решениями руководства страны, Минобороны России, в рамках государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения.

Переоснащение осуществляется в рамках выделяемых на это бюджетных ассигнований и с учётом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 603, которым поставлена задача на доведение доли современных образцов к 2020 году до 70 процентов. Этим же указом определены силы и средства для приоритетного их развития. В части касающейся войск РХБ защиты, к таковым наряду со средствами разведки и управления, средствами борьбы с высокоточным оружием и системами индивидуальной защиты военнослужащих отнесены и роботизированные и беспилотные комплексы.

В этом году завершаются поставки в войска: современных машин РХБ разведки РХМ-6; дымовых машин ТДА-3, позволяющих осуществлять аэрозольное противодействие в различных диапазонах, современных машин для специальной обработки, таких как авторазливочные станции АРС-14КМ. Впервые закупаем комплексы средств для аэрозольной дезинфекции КДА, а также универсальные станции специальной обработки УССО, позволяющие специальную обработку "чувствительного" оборудования. Это оптические приборы, средства связи.

Напомню, что самые первые "роботы" в Вооружённых Силах появились именно в наших войсках. Это подвижные робототехнические комплексы КПР и дистанционно управляемые роботы радиационной и химической разведки РД-РХР, которые являются штатными средствами наших соединений и частей. Они позволяют выполнять задачи в условиях повышенных концентраций опасных химических веществ при высоком уровне радиации. Комплексы КПР и РД-РХР приняты на снабжение в начале 2000-х годов и положительно зарекомендовали себя на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На этом мы, конечно, не останавливаемся. В настоящее время занимаемся разработкой перспективного многофункционального робототехнического комплекса, имеющего в составе роботизированные и беспилотные системы. Завершим опытно-конструкторскую работу в 2017 году.

Отмечу, что существующие и перспективные средства войск РХБ защиты позволяют выполнять весь комплекс задач по радиационной, химической и биологической безопасности войск и населения.

- Запоминающимся событием года стал проведённый летом в рамках "Армейских международных игр" конкурс среди экипажей РХБ разведки "Безопасная среда"...

- В международном конкурсе "Безопасная среда-2016" принимали участие команды РФ, КНР, Республики Казахстан, Арабской Республики Египет. Экипажи Казахстана и Египта выступали на машинах РХМ-4 (БТР-80), предоставленных российской стороной, а китайцы - на своих машинах ZBL-09 ("Снежный барс").

Лучшие экипажи мы отбирали в несколько этапов, а решающим был всеармейский. Его победителями стали расчёты от бригады непосредственного подчинения центру, которые и представляли российскую команду на АрМИ-2016. Они в очередной раз доказали: по выучке равных им в мире нет.

- Известно, что террористические организации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, обладают и уже применяли в ходе военного конфликта отравляющие вещества... В связи с этим вопрос: насколько обеспечены российские военнослужащие, выполняющие специальные задачи в САР, средствами РХБ разведки и защиты?

- Все военнослужащие Российской армии, подчеркну это, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Что касается военнослужащих, выполняющих задачи в САР, то и они обеспечены противогазами как фильтрующего, так и изолирующего типа, а также средствами защиты кожи. А самое главное, личный состав готов как к использованию средств защиты, так и к действиям в условиях РХБ заражения.

- Какие задачи военнослужащим и войскам предстоит решать в 2017 году?

- В следующем году основные усилия в подготовке органов управления и войск будут направлены на изучение новых способов выполнения задач по РХБ защите группировок Вооружённых Сил в вооружённых конфликтах и локальных войнах, ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера. Особое внимание уделяем отработке взаимодействия при совместном решении задач между видами Вооружённых Сил и родами войск.

- У вас есть возможность через газету поздравить подчинённых, ветеранов войск РХБ защиты, работников оборонной отрасли, создающих технику для войск, с профессиональным праздником.

- От всего сердца выражаю учёным, которые работают в нашей области, работникам оборонной отрасли, создающим технику для наших войск.

Желаю ветеранам, всему личному составу здоровья, счастья и благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в ратной службе, в деле укрепления мощи, обеспечения безопасности нашей любимой Родины - великой России.







