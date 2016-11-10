Кузница оружия и военных кадров

Губернатор

Тульской области Алексей Дюмин:

«Тульская область, вековая оружейная кузница страны, теперь, с возрождением суворовского военного училища, становится ещё и кузницей кадров для Российской армии, оборонных предприятий и военной науки».

– В какой степени ваш военный опыт востребован на посту у губернатора области?

– Безусловно, на столь ответственном посту пригодится практически любой опыт. Моя прежняя работа, занимаемые должности дали мне многое: полезные знания, управленческий опыт. Ведь, по сути, любая работа – это школа, которая закаляет нас. И впоследствии эта практика, я бы даже сказал сноровка, так или иначе пригождается нам в жизни.

– Как выстроены отношения с воинскими структурами на территории региона? Что интересное применяете в военно-патриотической работе?

– У нас патриотическому воспитанию уделяют большое внимание. Мы все – правительство, муниципалитеты и общественники – в одной команде, и это помогает нам выстраивать работу разнообразнее, интереснее и продуктивнее.

Большой вклад в патриотическое воспитание вносит Региональный центр подготовки граждан к военной службе.

В 23 из 26 муниципальных образований есть зональные центры. Пока основная их задача – это организация военно-учебных сборов и военно-патриотических мероприятий на местах. Но их функционал, конечно, будет расширяться.

Части Тульского гарнизона тоже активно участвуют в воспитательной работе. Они задействованы в праздничных и памятных мероприятиях.

Отдельно хотел бы упомянуть, что в этом году именно у нас открылась Всероссийская «Вахта памяти – 2016» и прошёл большой съезд поисковиков.

Возрождение Тульского суворовского училища – это ещё один шаг к возвращению и укреплению традиционных ценностей

Приятно, что молодёжь откликается на все эти мероприятия. Ребята охотно участвуют во всех акциях, связанных, например, с памятными датами истории Отечества.

Поэтому мы обязательно будем продолжать эту работу.

– Основу экономики Тульской области составляет продукция оборонных предприятий. Как региональное правительство помогает наращиванию государственного оборонного заказа для них?

– Тульская область исторически славится своими оружейными традициями. У нас оборонные предприятия – это и сейчас – фундамент всей промышленности региона.

Мы активно поддерживаем наших оружейников. Достаточно сказать, что объём государственного финансирования инвестпроектов тульской «оборонки» до 2020 года – более 20 млрд рублей.

В рамках реализации федеральных программ наши предприятия активно модернизируются, на них создаются новые производственные мощности. И это существенно влияет на их возможности по увеличению доли государственного оборонного заказа в объёме отгруженной продукции.

Мы, конечно же, стараемся продвигать интересы тульских оборонщиков на федеральном уровне. Активно работаем с Минобороны и Минпромторгом по вопросам сохранения и увеличения объёмов гособоронзаказа – как на вооружение и военную технику, так и на продукцию лёгкой промышленности и гражданского машиностроения.

Кроме того, в регионе создана законодательная база, которая обеспечивает гарантии и преференции инвесторам, в том числе и в оборонной сфере.

– Какое значение вы придаёте строительству Тульского суворовского училища?

– Я считаю, что суворовская система образования уникальна. Она не только даёт человеку отличные профессиональные навыки, но и всесторонне развивает его личность.

Возрождение Тульского суворовского училища – это ещё один шаг к возвращению и укреплению традиционных ценностей.

Благополучие государства во многом зависит от его обороноспособности. Поэтому нам нужны военнослужащие, умеющие обращаться с современной техникой, талантливые, умные офицеры. И потенциал суворовских военных училищ здесь незаменим.

Мне очень приятно, что Тульская область в этом плане снова становится ещё и кузницей кадров для Российской армии, оборонных предприятий и военной науки.