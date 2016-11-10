С просьбой – к министру

К главе военного ведомства посетители обращались с разными вопросами: о восстановлении почётного наименования одной из частей Самарского гарнизона, о выдаче удостоверения к награде красноармейца, павшего в 1944 году. Генерал армии Сергей Шойгу вместе с тремя своими заместителями также рассмотрел ряд обращений, касающихся жилищного обеспечения, военного образования, патриотического воспитания, кадровых проблем.

Просьба, с которой председатель союза «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» Артем Гусев пришёл на приём к главе военного ведомства, касалась истории в прямом смысле слова. Излагая её суть, он напомнил, что в этом году исполнилось 240 лет 5-му гусарскому Александрийскому Ея Величества Императрицы Александры Фёдоровны полку, который в 1910-1914 годах располагался в Самаре.

– В полку служило много славных людей, полк прошёл через три турецкие кампании, четыре польские, участвовал в войне с Наполеоном, где и получил своё название «Бессмертные гусары», – перечислил далеко не все полковые заслуги гусаров Гусев. Он обратился к генералу армии Сергею Шойгу с ходатайством о присвоении почётного названия Александрийской одной из воинских частей самарского гарнизона.

Обосновал Артём свою просьбу тем, что, по его мнению, присвоение исторического названия одной из частей послужит делу восстановления связи эпох и побед русского оружия.

Принимавший участие в мероприятии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий доложил, что это предложение уже рассматривал военный совет округа.

– Инициатива нами одобрена, подготовлен пакет документов, согласован с центральными органами военного правления. Есть предложение поддержать, – сказал командующий.

– Так и решим. Хорошим делом занимаетесь, правильным, – подытожил рассмотрение вопроса генерал армии Сергей Шойгу.

Другая посетительница, дочь красноармейца Ивана Гладышева Галина, обратилась к министру с просьбой о получении удостоверения к награде её отца, погибшего в бою в 1944 году.

Гладышева рассказала, что в предыдущие годы никак не могла выяснить подробности боевого пути отца и только благодаря сайтам «Мемориал» и «Подвиг народа» узнала, что он был награждён орденом Отечественной войны II степени посмертно.

Министр обороны сообщил Галине, что вопрос уже рассмотрен, и передал дочери красноармейца удостоверение к ордену, копии документов из Центрального архива Минобороны о боевом пути воинской части, в которой служил Гладышев, и книгу, где описан подвиг её отца.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, наши сограждане неизменно выставляют министру обороны генералу армии Сергею Шойгу наивысшую оценку за его работу

В ходе приёма граждан министр обороны, его заместители и руководители центральных органов военного управления рассмотрели также ряд обращений, касающихся жилищного обеспечения, военного образования, патриотического воспитания и кадровых проблем.

Приём граждан руководителями разного ранга в Минобороны проводится регулярно, затронутые вопросы решаются по возможности оперативно. Люди в основном обращаются по вопросам прохождения военной службы, медицинского и санаторно-курортного обеспечения, получения военного образования, трудовых отношений и трудоустройства в органы военного управления. Такого рода по сравнению с 2015 годом стало на 7 процентов меньше. О чём это свидетельствует?

О том, что продолжает продуктивно функционировать воссозданное в феврале 2013 года по решению генерала армии Сергея Шойгу Управление по работе с обращениями граждан (Общественная приёмная министра обороны РФ), что на официальном сайте Минобороны работает специальный раздел «Электронная приёмная». Поводов для таких обращений непосредственно к главе военного ведомства и его заместителям становится меньше. Сказывается системный подход к решению проблем.

Правда, бывает и так, что люди перестают обращаться в ту или иную инстанцию, теряя доверие к ней.

Однако авторитет армии и лично министра обороны среди военнослужащих и в российском обществе сейчас высок. Это показывают и различные социологические опросы. В частности, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, наши сограждане неизменно выставляют министру обороны генералу армии Сергею Шойгу наивысшую оценку за его работу с момента назначения на эту должность. На втором месте, кстати, столь же неизменно министр иностранных дел Сергей Лавров.

А из общественных институтов наибольшим доверием ныне, по данным ВЦИОМ, пользуется наша армия. В сентябре 2016 года её деятельность в целом одобрили (именно так ставился вопрос) 83 процента респондентов, в октябре – 83,5 процента.

Разумеется, целенаправленная системная работа по решению проблем военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей для руководства Минобороны и впредь будет приоритетной. Возможностью обратиться к министру обороны, его заместителям, руководителям центральных органов военного управления напрямую многие смогут воспользоваться и в будущем.