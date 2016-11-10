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Королевская битва в столице

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Королевская битва в столице

Сегодня, 11 ноября, в Москве баскетбольный ЦСКА сразится с мадридским «Реалом»

Игра между действующим чемпионом Евролиги и триумфатором предыдущего сезона состоится во Дворце спорта «Мегаспорт». Как сообщает официальный сайт армейцев, билетов на игру практически не осталось. Это значит, что поддержать красно-синих на трибунах арены соберётся внушительная аудитория – порядка 14 000 болельщиков. Цифра более чем внушительная, если учесть, что на большинство матчей футбольной Премьер-лиги не собирается и 10 000 зрителей.
К очной встрече чемпион Евролиги и самый титулованный клуб Европы подошли, располагаясь на первой и второй строчках турнирной таблицы. Армейцы – единственная команда, показывающая стопроцентный результат:  5 матчей – 5 побед. Силу москвичей сполна испытали «Галатасарай», «Панатинаикос», «Анадолу Эфес», УНИКС и «Олимпиакос». «Реал», идущий вторым, имеет в своём пассиве одно поражение. Мощь королевского клуба успели примерить на себя «Олимпиакос», «Маккаби» и «ЕА7 Милан». Что уж говорить, даже «Оклахома-Сити Тандер» из НБА во главе с Расселлом Уэстбруком не смогла устоять под натиском «Реала» в предсезонке. И только «Баскония» сумела преподнести сюрприз в Мадриде, выиграв победные четыре очка в третьем туре «регулярки». Безусловно, и в Москве звёздный состав сливочных во главе с Руди Фернандесом, Серхио Йюлем, Густаво Айоном, Джейси Кэрроллом, а также с экс-форвардом краснодарского «Локомотива-Кубани» Энтони Рэндольфом, хорошо известным московской публике, будет играть только на победу. Второе поражение может вытеснить мадридцев из тройки. Тем более что команд с двумя поражениями перед этим туром уже пять.

При новой формуле проведения Евролиги проходных матчей типа «Шарлеруа» – «Проком» или «Шоле» – «Цибона» не будет

FridzonНапомним, что с этого сезона руководство Евролиги пошло на беспрецедентный шаг, решив изменить формулу проведения турнира, объединив 16 лучших команд Европы в один гладкий чемпионат с плей-офф для первой восьмёрки и «Финалом четырёх». Таким образом, с нынешнего сезона для баскетбольных гурманов Евролига превратилась в турнир, где в каждом туре имеется матч, а то и не один, с приставкой «супер». Взять, к примеру, предыдущий тур. Что игра «Маккаби» - «Барселона», что поединок «Олимпиакоса» с ЦСКА - это вполне возможные репетиции финала нынешнего розыгрыша турнира. По крайней мере участие в финале кого-нибудь из этой четвёрки весьма вероятно.
За последние 15 лет Евролигу выигрывали только эти команды, да ещё «Реал» с «Панатинаикосом». «Барселона» брала Кубок в 2003 и 2010 годах. «Олимпиакос» первенствовал два года подряд - в 2012-м и 2013-м. Тель-авивский «Маккаби» с триумфом завершал сезон в 2004, 2005 и 2014 годах. Наконец, ЦСКА привозил главный трофей Евролиги в 2006, 2008 и 2016 годах. То есть 10 из 15 последних титулов выигрывала эта четвёрка команд. При этом оставшиеся 5 побед «Панатинаикоса» и «Реала» были добыты ими в финальных матчах именно с кем-нибудь из этих четырёх команд. Согласитесь, при новой формуле проходных матчей типа «Шарлеруа» - «Проком» или «Шоле» - «Цибона», которые были раньше, не осталось.
- Обеими руками за такой формат Евролиги, - признаётся капитан ЦСКА Виктор Хряпа. - Во-первых, что нам, что болельщикам предоставлена возможность лучше планировать свой график. Ведь известно, что мы точно сыграем 30 матчей с лучшими европейскими командами, половина из которых пройдёт на домашней арене. Во-вторых, баскетбол, несомненно, станет более качественным, более привлекательным как продукт не только для продвинутых болельщиков, но и для массы простых зрителей. Каждую неделю нас будут ждать сразу несколько матчей между грандами - это повысит интерес к турниру. В-третьих, подобная система функционирует в НБА, причём функционирует успешно. Посему неудивительно, что в Европе решили пойти по стопам родоначальников этого вида спорта. Мы эту инициативу поддерживаем.

 

Фото Сергея МУХТАРУЛИНА.

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Роман БИРЮЛИН, «Красная звезда»

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