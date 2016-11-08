«Ездил на шестую Олимпиаду не оттого, что я уникальный»

Олимпийский чемпион, доигровщик волейбольного «Белогорья» рассказал о клубных делах, тренерской деятельности и вспомнил Игры в Рио

Легендарный волейболист шесть раз в составе сборной России участвовал в Олимпийских играх, завоевав четыре медали различного достоинства. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира, победитель Мировой лиги, призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, триумфатор Кубка ЕКВ и клубного чемпионата мира, десятикратный чемпион страны и обладатель Кубка России заслуженный мастер спорта Сергей Тетюхин поделился с корреспондентом «Красной звезды» взглядом на ситуацию в родном клубе, российском волейболе, национальной сборной и сделал прогноз на стартовавший сезон.

– Сезон для «Белогорья» начался не очень хорошо – в четырёх стартовых турах случились три поражения. Затем команда набрала обороты и сейчас идёт в непосредственной близости от тройки. Как оцените старт сезона? Что пока не получается, над чем нужно работать?

– Естественно, старт неудовлетворительный. Никто не ожидал и не готовился к проигрышам. Руководство, игроки недовольны результатами. Думаю, причина кроется в качестве взаимодействий на площадке. Это основной момент, который пока не даёт команде полностью раскрыться и реализовать потенциал. У нас новый пасующий, совсем молодой парень (Роман Порошин. – Прим. авт.), который лично мне очень симпатичен как игрок. У него хороший характер, боевой, но опыта ему пока не хватает. На данном этапе. У него очень хорошее будущее. Считаю, что руководство клуба поступило грамотно, дав шанс молодому игроку. Это правильно, потому что пасующих нужно растить. У нас в России, как никогда, их не хватает, и это большая проблема.

Те нюансы и шероховатости, которые были в начале сезона, с увеличением количества матчей и набором практики постепенно будут уходить в сторону. Будет получаться тот волейбол, к которому мы готовимся, в который умеем играть. Надеюсь на это.

– Сначала приходилось играть в напряжённом режиме. Затем «Белогорье» получило возможность отдыхать больше: 10-13 дней между матчами. Не сбивает ли такой календарь? Или же лучше играть реже?

– Наверное, правильный ответ на этот вопрос я дать не смогу. Мы получаем в начале сезона два таких больших перерыва: то две недели, то десять дней. Потом это всё навёрстывается не совсем в хорошую сторону – матчи пойдут практически в каждые три дня, причём чуть ли не до конца регулярного чемпионата. Я немного не согласен с таким календарём. Это очень затратно и тяжело физически. Плюс расстояния, которые нам приходится преодолевать. Всё совсем не просто. Также сейчас ещё начнётся Лига чемпионов. Всё эти моменты повлияют на то, что придётся гораздо больше времени проводить в воздухе, в дороге, чем на площадке. Ещё у нас будет период, когда мы за пять дней сыграем три матча. Один в Белгороде, затем – в Красноярске и Новосибирске. Три матча будут проходить через день: матч, выходной, матч, выходной, матч. Как туда добираться? Это ещё вопрос. Поэтому считаю, что было бы рациональнее равномерно распределить отдых на протяжении всего чемпионата, чем делать такие огромные перерывы. Конечно, с одной стороны, можно поработать над некоторыми моментами в это время, зато потом приходится работать в сумасшедшем темпе, который выбивает из колеи. Но все находятся в одинаковой ситуации. Я в целом не согласен с таким календарём. Потому жаловаться на то, что нам хуже, чем другим, не стану.

– Через несколько дней коллектив стартует в Лиге чемпионов с раунда отбора в связи с изменением формата турнира. Вам по душе такой регламент? Насколько готовы к главному клубному форуму Старого Света?

– То, что команде даётся шанс пройти сквозь сито отбора и попасть в основную сетку Лиги чемпионов, – это правильно. Из года в год мы видели, и здесь не нужно быть специалистом, что в любой группе одна, а то и две команды не соответствовали уровню этого турнира. Изменение формата и связано с тем, чтобы действительно сильные команды попадали в основную сетку. На Лигу чемпионов ставим максимальную задачу. Другие у нас и не ставятся.

– В декабре в Сургуте пройдёт «Финал шести» Кубка России. Группа у «Белогорья» непростая. Уже задумывались об этом соревновании? Поедете туда за трофеем?

– Знаете, пока ещё не задумывались, да и рано это делать. До финала Кубка России ещё столько событий произойдёт. Вторая группа в общем-то не легче. Поэтому все шесть команд по сути одинаковые. Я не вижу разницы, в какую группу тут лучше было попадать. Всё будет зависеть от подготовки, от готовности в конкретный момент финала Кубка России. Во всяком случае, я пока не задумываюсь об этом.

«Меня изначально в детской спортивной школе учили тому, что волейболист должен уметь абсолютно всё»

– Естественно, невозможно не вспомнить об Играх в Рио. Для вас это была шестая Олимпиада, но, к сожалению, результат оказался печальным. Вы сказали, что выше четвёртого места сборная вряд ли могла подняться, что в нашем волейболе нет молодёжи, а есть «полуфабрикаты» и что у Владимира Алекно не оказалось «лондонского плана». До сих пор считаете так же? Может, что-то ещё добавите относительно главного события четырёхлетия?

– Существует реальная проблема с кадрами. Нет на сто процентов подготовленных во всех элементах молодых игроков. Действительно, так оно и есть на протяжении долгого времени. Наверное, и я ездил на Олимпийские игры в шестой раз не оттого, что я какой-то уникальный, а потому что у нас нет подпитки молодыми кадрами. К сожалению, так. Об Олимпиаде можно говорить долго. Проблемы есть, а когда они решатся, неизвестно. У нас молодые игроки не обладают полным набором элементов. Если ты доигровщик, то твоя основная задача – нападать и принимать. У нас же в большинстве своём (я не говорю про всех) как? Половину элементов мы умеем делать, а половину не умеем. Это касается и других амплуа. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с детско-юношеским спортом. Изменилось и тренерское мышление. Меня изначально в детской спортивной школе учили тому, что волейболист должен уметь абсолютно всё: и выполнить передачу, и подачу подать, и блок поставить, и в защите сыграть, и принять мяч. Сейчас в волейбол приходят люди (спросите у любого тренера – это не секрет), которые очень слабо подготовлены технически. Поэтому, к сожалению, и существует такая ситуация.

Что касается «Плана Б», то он не всегда работает. Да, в Лондоне он, к счастью, сработал. Сейчас всё вышло иначе. Получилось, что в каком-то смысле мы туда поехали обезглавленными – «постарались» все эти допинг-комиссары. Вся эта ситуация была непростой. Понятно, что нельзя отбросить другие причины, всё сваливать на кого-то и говорить, что они виноваты, а мы нет. К сожалению, всё так. Наверное, не хватило тех игроков, которые могли бы в какой-то момент решить исход матча, начиная с полуфинала. Не будем углубляться в более ранние стадии. Произошло то, что произошло. Заняли то место, которое и заслуживаем на данный момент. Говорить о том, что мы могли оказаться выше? Возможно. В данный момент мы находимся на олимпийском четвёртом месте. Наверное, сейчас это наш предел.

– Тарас Хтей в недавнем интервью сказал, что доверять молодым специалистам – Александру Косареву, Вадиму Хамутцких, Александру Богомолову – правильно. Вы с ними долгие годы играли вместе. Как считаете, это верный ход? Согласны с Тарасом?

– Я полностью согласен с его мнением. Моё мнение, как и у многих-многих, такое же. Это выход из ситуации. Нам нужно растить кадры, в том числе и тренерскую «молодёжь». Всё время ссылаться на то, что мы возьмём иностранца, – не выход. Уже сколько раз это было доказано? Множество. По крайней мере, на моём веку, за последние пятнадцать лет, их было несколько. К сожалению, это иностранные специалисты. Ну не могут они у нас работать, хоть ты тресни! Я не хочу их обидеть и говорить, что они не профессионалы. Нет, они очень профессиональны, многое знают, имеют огромный опыт. Но из-за российского менталитета нужен наш, русский человек. Поэтому, когда клубы доверяют молодым специалистам, этот момент считаю положительным. Динамика, думаю, должна быть. Этот опыт неоценим. Сидя на вторых или третьих ролях, не испытаешь всего этого. Поэтому полностью присоединяюсь к словам Тараса.

– Геннадий Шипулин не раз заявлял, что кресло главного тренера клуба держит специально для вас. Как относитесь к этому? Видите ли себя в этой роли в будущем? Как оцените фразу капитана команды о том, что «Шипулин и Тетюхин – такой тандем, который может повезти сборную на следующую Олимпиаду»?

– Не знаю, как ответить. Наверное, этот вопрос больше к Геннадию Яковлевичу, а не ко мне. Я пока никак к этому не отношусь. Сейчас я действующий спортсмен, волейболист. И выступаю именно в этой роли. Загадывать что-то и фантазировать сейчас не хочу. Не знаю, как на это реагировать и ответить на этот вопрос. Честно. То же самое касается и сборной России.

– В апреле в нашей беседе Геннадий Яковлевич рассказывал о вас, о вашей семье, о депутатской деятельности. Недавно вас наградили медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской». Как при постоянных разъездах удаётся играть и тренироваться, уделять должное внимание семье и при этом ещё заниматься общественной работой в областной думе?

– Настолько, насколько хватает времени. Все депутаты, все работники областной администрации (так же было и в городской) относятся к этому с пониманием. Они прекрасно это понимали, когда вносили предложение по моей кандидатуре. Я им очень благодарен. Лишний раз никто не дёргает, не заставляет что-то делать. Они прекрасно знают и регламент, и мой распорядок, и какой у команды календарь. Когда есть возможность и я нахожусь на месте, то непременно принимаю участие в общественных мероприятиях, во всех делах, которыми должен заниматься депутат. Всё по мере возможностей. Есть различные встречи. Если я отсутствую, то переношу их на свободное время. Тот же приём граждан: они записываются, мы определяем время и встречаемся. Никаких сложностей абсолютно не возникает.

– Многие по праву считают «Зенит» фаворитом во всех турнирах. После очного поединка что скажете по этому поводу? На что в сезоне будет претендовать «Белогорье»?

– Не в последний раз повторюсь, что «Белогорье» всегда ставит перед собой только самые высокие задачи. Всё, что ниже первого места, считается не очень успешным выступлением.

Что касается Казани, то соглашусь со многими волейбольными специалистами в том, что «Зенит» на данный момент фаворит. Это одна из сильнейших команд в России, в Европе и, наверное, в мире. Очень сильная, очень хорошая команда, но против неё можно играть и можно её обыгрывать. Надеюсь, что к концу чемпионата, к дальнейшим нашим встречам мы постараемся это подтвердить не на словах, а на деле. Во всяком случае, будем стараться. Я очень рад, что есть такая команда, против которой мне очень нравится играть, это всегда интересно. Для меня эти матчи всегда очень эмоциональные. Если у нас в России будет больше таких команд, я только буду этому рад. Это путь к росту игроков, повышению зрелищности, популяризации волейбола. Такие команды должны быть, чем больше, тем лучше.

Обыгрывать «Зенит» можно за счёт своего волейбола, в который «Белогорье» умеет играть. В Белгороде играют люди, которым это по зубам. Они могут решать такие вопросы, останавливать тех же Леона и Андерсона, справляться с Михайловым. Поэтому не могу сказать, что в Казани непобедимая команда.

Фото ВК «Белогорье»