Активная фаза десантного антитеррора

Руководитель российского контингента на учении подразделений спецназа Воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство – 2016» генерал-майор

Олег ПОЛЬГУЕВ:

«Подразделения специального назначения России, Белоруссии и Сербии под общим руководством сербской стороны выполняют задачи по уничтожению незаконных вооружённых формирований. Первый этап активной фазы подразумевает захват аэродрома для обеспечения переброски подразделений».

32 военнослужащим российского подразделения предстояло десантироваться на управляемых парашютах «Арбалет-2» с самолётов Ил-76МД в районе аэродрома Ковин и, скрытно приблизившись к позициям условных террористов, уничтожить охрану аэродрома. И они сделали это, как говорил герой известного фильма, «без шума и пыли», то есть бесшумным оружием.

Очевидно, что в реальной обстановке на захват аэродрома спецназом должно быть затрачено минимум времени, чтобы противник не смог вернуть контроль над утерянными объектами до прибытия наших основных сил. Для этого важна слаженность действий спецназовцев по времени и месту.

Боевое слаживание проводилось российскими, сербскими и белорусскими десантниками накануне в районе аэродрома Ковин под Белградом. На этом этапе разведчики трёх славянских стран десантировались двумя способами – парашютным и посадочным. Выброска десанта проводилась с разных высот от 800 до 1500 метров с применением различных парашютных систем («Арбалет-2», Д-10, Д 6), сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Братья-славяне на «поле боя» понимали друг друга без слов

Тогда сразу после приземления спецназ приступил к отработке учебно-боевых задач по захвату аэродрома условного противника и обеспечению безопасной переброски основных сил десанта в район проведения специальной операции.

Кстати сказать, в ходе слаживания подтвердилось предположение о том, что при взаимодействии в ходе выполнения учебно-боевых задач участникам учения «Славянское братство – 2016» практически не потребуется помощь переводчиков. Братья-славяне на «поле боя» понимали друг друга без слов и, как выяснилось, свободно могут обращаться с техникой и вооружением всех трёх стран – участниц учения при выполнении специальных задач.

Проведённый этап слаживания стал залогом успеха начавшейся 7 ноября активной фазы учения. «Подразделения специального назначения России, Белоруссии и Сербии под общим руководством сербской стороны выполняют задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований, – сообщил генерал-майор Олег Польгуев, возглавляющий на учении российский контингент. – Первый этап активной фазы подразумевает захват аэродрома для обеспечения переброски подразделений».

После бесшумной работы российских «голубых беретов» посадочным способом с вертолётов Ми-8 десантировались сербские и белорусские спецназовцы, которые при огневой поддержке россиян завершили захват аэродрома, пояснил Олег Польгуев.

Кроме того, подразделения сербского спецназа, по его словам, десантировались на другом краю площадки приземления и отправились в разведывательный рейд по маршруту, который в дальнейшем будет использован для выдвижения основных сил.

Десант для успеха всегда должен опережать противника. И на захваченный аэродром Ковин началось массовое десантирование основных сил. После выброски из самолётов ВТА на парашютных системах плавно приземлились три БМД-2, свыше 40 российских десантников на парашютах Д-10 и около 20 белорусских военнослужащих на парашютах Д-6.

Всего в практическом розыгрыше принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трёх стран, задействованы 10 самолётов и вертолётов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной техники. Завершится учение на следующей неделе – 15 ноября.



