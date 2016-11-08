Людмила ЧУРСИНА: «Работаю сердцем и душой»

В Санкт-Петербург народная артистка СССР Людмила Чурсина приезжает регулярно, а последний ноябрьский визит был связан с гастролями Центрального академического театра Российской Армии.

- Нынешний год для вас юбилейный. Прошёл целый ряд приуроченных к этому событию мероприятий, в том числе и в Санкт-Петербурге...

- Да, я повзрослела - никуда не денешься. В моей жизни сложилась ситуация, похожая со случаем, когда один генерал прозевал день рождения императора и, спохватившись отправил телеграмму: «Третий день пьём за ваше здоровье». Правда, в родном театре договорились изначально, что в связи с гастролями, которые прошли на пространстве от Крыма до Дальнего Востока, отмечать юбилей будем в октябре. 9 октября сыграли на большой сцене спектакль «Та, которую не ждут». Потом была посвящённая юбилею «Элинор и её мужчины».

Замечательный праздник организовал для меня «Ленфильм». В октябре стала лауреатом Царскосельской художественной премии.

- Юбилей - повод оглянуться. Вы - из семьи офицера. Это как-то сказалось на формировании характера?

- Благодарна родителям за то, что подарили мне жизнь. С годами начинаю понимать, что у меня от мамы, а что от папы. Иногда невольно замечаю: «О, это мама заговорила во мне!» В следующий раз звучит интонация папы. У родителей наблюдалось единство противоположностей: отец был человек горячий, а мама - немногословная, но потом такую вдруг реплику отчеканит и таким тоном, что хотелось под потолок подпрыгнуть. Может быть, и мне такое соединение, такой сплав помогли в жизни - мы все ведь из детства вышли...

Благодаря военной семье с детства охватила, ощутила всю необъятность нашей Родины. Потому что география переездов по гарнизонам включала Душанбе, потом Тбилиси, Батуми, Чукотку, Камчатку... Позднее уже профессия позволила продолжать список: помимо гастролей с театром, были киносъёмки в Калининграде, Ялте, Новосибирске, на Урале и так далее. Это всё откладывается, после поездок начинаешь понимать, какая это мощь - наша родная земля!

- В вашей судьбе было немало испытаний, но коллеги неизменно отмечают присущее вам жизнелюбие. Где его истоки?

- Как говорится, кого возлюбил Господь, тому испытаний посылает сполна, но по силам. Их у меня действительно было достаточно, а жизнь и щадила, и оберегала, и учила, и наказывала, и отнимала, и дарила - всё было. Наверное, как и у всех.

По поводу жизнелюбия... Когда провожаешь друзей в «другой театр», как сказал Станислав Ростоцкий на похоронах Володи Ивашова, то представляешь, какая там труппа собралась! В городе Великие Луки, который я очень люблю, - там жили мои родители, у меня уже 14 могил, начиная от мамы и папы. Посещая их, понимаешь: жизнь хрупка и коротка. Начинаешь больше дорожить каждым днём, особенно когда ощущаешь, что ты ещё кому-то интересен и нужен. Это даёт силы и стремление быть в форме.

- Традиционный вопрос - о самой любимой роли?

- Когда роль не цепляет, не трогает душу, всегда можно найти какой-то повод и от неё отказаться. Но уж если берёшься за роль, то проникаешься, пытаешься её в себе взрастить, вложить всё отпущенное природой и обретённое с опытом. Поэтому не могу что-то выделить.

«После поездок по стране начинаешь понимать, какая это мощь – наша родная земля!»

То же самое, если говорить о кино. Каждому фильму отдаёшь частицу жизни, иногда и здоровья. Работаешь ведь сердцем и душой. Пусть это даже какой-то ужасный персонаж, но ты обязан докопаться до причин, сделавший его таким...

- Сейчас активно возрождается шефство деятелей культуры и искусства над Вооружёнными Силами. Вы в этой работе принимали и принимаете активное участие. Какая-то встреча с военнослужащими особенно запомнилась?

- Таких встреч было немало. Начинала с середины 1960-х годов, когда работала на «Ленфильме» и мы очень много колесили по гарнизонам. Потом много лет входила в состав Центральной военно-шефской комиссии.

Если говорить о том, что особенно запомнилось, то, например, не забыть зимние гастроли на строящуюся Байкало-Амурскую магистраль. Мороз минус 51 градус, кинжальные ветры. Со мной Лена Драпеко, Юра Каморный, Игорь Дмитриев, Олег Белов - замечательная группа. Передвигалась по реке Зее на легковых газиках, а выступали иной раз здесь же, на берегу, - военные железнодорожники собирались кольцом вокруг. Жили в палатках. Вспоминаю все эти трудности и то, с какой лёгкостью и юмором мы их преодолевали. Особенно выделялись Игорь Дмитриев и Юра Каморный, который далеко за полночь баловал нас своими песнями и романсами.

Сегодня чаще обычного вспоминаешь слова Александра III, который говорил, что у России два друга: армия и флот. Всё остальное, особенно в нынешнем мире, - это всего лишь партнёрство. Оно зависит от того, выгодно или не выгодно, даст что-то или нет. Поэтому мы возрождаем военно-шефскую работу. Недавно, когда ездили на Дальний Восток, тоже были встречи с военнослужащими срочной службы, контрактниками. Нам, артистам, это тоже интересно.

Кстати, запомнилась и недавняя встреча в блиндаже на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот». В целом поразилась этому пространству: его красоте и в то же время продуманности до мелочей. Когда ехала, думала: «Блиндаж, как туда придётся вползать, может, по-пластунски...» Но всё было очень хорошо, и встреча с совсем юными ребятами и со слушателями военных академий получилась удивительно тёплой и интересной. Я бы сказала, что эта поездка стала для меня в какой-то мере открытием и возможностью порадоваться за тех, кто сегодня в строю. Это настоящие защитники Отечества.







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