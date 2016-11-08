На тральных галсах

Чтобы испытать это восторженное чувство возвращения к родному причалу, охватывающее экипаж корабля под громкие авральные звонки – «По местам стоять, на швартовы становиться!», морякам морского тральщика «Валентин Пикуль» под командованием капитан-лейтенанта Александра Чупрова довелось отмерить корабельным лагом 6015 миль, за 100 суток отработать около сотни учебных и боевых задач, совершив дальний морской поход на боевую службу в район Средиземноморья. В новейшей истории Новороссийской военно-морской базы это был первый поход её боевого корабля в дальнюю морскую зону, который в общей сложности продолжался почти четыре месяца.

Как и положено, в обновлённой военной гавани Новороссийска мореходов встречали по военно-морскому обычаю - с оркестром и жареным поросёнком, благодарственными словами командования, цветами и радостными улыбками близких людей. Но за радостью встречи и гордостью за достойно выполненное задание в моряках заметны были и напряжённость морской службы в дальней зоне, и долгая разлука с родным домом.

«Валентин Пикуль» - один из самых ходовых кораблей НВМБ. А море - лучший инструмент в сплочении экипажа, которое в свою очередь во многом определяет

боеспособность корабля. Возможно, именно поэтому, когда возникла необходимость ротации наших тральных сил в Средиземном море, туда был направлен именно МТЩ «Валентин Пикуль». Старший на походе командир дивизиона тральщиков капитан 2 ранга Всеволод Бобриков по этому поводу заметил:

- Молодость офицерского коллектива этого корабля компенсируется его энергичностью и сплочённостью, что и сказалось на качестве выполнения задач в дальней морской зоне.

Экипаж «Валентина Пикуля» в Средиземном море отработал за 100 суток в нейтральных водах около сотни учебных и боевых задач

В Сирии идёт война с международным терроризмом. Немалая часть грузов по формату российской помощи в борьбе с международным терроризмом в регионе доставляется морем. «Валентин Пикуль» стал для наших судов на этом маршруте и охраной, и противоминным дозором. На первый взгляд никакой особой динамики в этих проводках не было. Ставится, как правило, контактный трал, и не спеша, со скоростью всего-то 8-10 узлов, тральщик тянет его за собой, словно бороздой проходя милю за милей, вспахивая морскую пучину. Правда, при этом столбик термометра в корабельных отсеках на целый день задерживался у цифры 40. Личный пример командира БЧ 2-3 старшего лейтенанта Ильи Вдовиченко и инженера старшего лейтенанта Романа Золкина выстраивал чёткий ритм работы минёров. А свои охранные возможности экипаж тральщика не раз демонстрировал в ходе корабельных учений с боевой стрельбой по надводным и воздушным целям, где снайперский тон задавал старшина команды артиллеристов старшина 2-й статьи Виталий Мазнов.

- В проливах было интенсивное судоходство, но наша штурманская боевая часть и ходовая вахта действовали с такой выверенностью, словно ходили здесь десятки раз, - рассказывает командир корабля капитан-лейтенант Александр Чупров.

А командир БЧ1 старший лейтенант Алексей Чаплыгин и инженер старший лейтенант Артём Мельник в один голос уверяют, что уверенности в штурманской вахте им придавало спокойствие командира корабля и мудрый опыт бывалого моряка капитана 2 ранга Всеволода Бобрикова.

Не обошлось в дальнем походе без настырной любознательности натовских партнёров. Вахтенный журнал зафиксировал и облёты тральщика самолётами альянса, и сопровождение его кораблями. При этом специалисты БЧ 4-7 под командованием старшего лейтенанта Владимира Арбузова сразу же определяли их по типу и боевым характеристикам.

Энергичность, с которой тральщик выполнял задачи в дальней морской зоне, во многом обеспечивали люди и машины БЧ 5 старшего лейтенанта Александра Крыжановского. Показатель их надёжности - ни одного срыва заданий на походе. А ведь металл тоже устаёт. Но умелые руки мичманов Геннадия Родоманова, Александра Визирякина и работоспособность их подчинённых своевременно придавали «бодрости» ходовым и энергетическим механизмам пятнадцатилетнего корабля.

В разгар боевой службы на корабле сменилась почти половина матросов срочной службы. Поначалу им непросто пришлось привыкать к палубе малого корабля. Но сплочённость пикульцев сказалась и здесь. За две недели все новобранцы сдали зачёты на допуск к несению вахты. Что и было отмечено при торжественном посвящении их в военные моряки плафоном средиземноморской воды. Вспоминая нелёгкие вахты дальнего похода, матрос весеннего призыва акустик Игорь Иванов заметил, что именно чувство единения экипажа стало для него определяющим в решении продолжить службу по контракту.

«Корабль и экипаж для выполнения дальнейших задач готовы», - в этих словах доклада капитан-лейтенанта Чупрова при возвращении в родную базу не было и капли бравады, скорее - показатель закала духовной прочности моряков, с одной стороны - честно исполнивших своё предназначение, а с другой - совершивших, каждый на своём месте, пусть маленький, но настоящий подвиг моряка.