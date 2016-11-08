Встретиться с очередной победительницей оказалось непросто: учение, отпуск, итоговая проверка... Только в конце октября выдалось окошко и удалось вручить офицеру памятный диплом редакции.

До личной встречи уже немало узнал о ней от командира зенитного ракетного полка гвардии полковника Игоря Гуфраева, других офицеров. Несколько раз в разговоре с ними звучало: «Она у нас единственная такая!» Сначала подумалось: это по поводу внешних данных (кто бы спорил!). Но оказалось, лейтенант Питикова сразу по прибытии в часть летом 2014 года приятно удивила командование и сослуживцев своим настроем: только в подразделение, несущее боевое дежурство, а не на штабную должность! За словом последовали дела: назначенная начальником расчёта в батарею управления, вывела его в передовые. Не прошло и года, как она стала той самой «единственной»: только ей из всех офицеров соединения – представительниц прекрасного пола доверили несение боевого дежурства на КП.

«После этого «боевого крещения» осознала, что за прошедшие десять месяцев чего-то добилась, – улыбается Вероника. – А то на первых порах пришлось даже звания сухопутные выучить, чтобы не путаться...»

Ничего удивительного: Вероника изначально готовилась к службе в ВМФ: в 2009 году приехала из Белгородской области в Санкт-Петербург и поступила в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова – как раз был экспериментальный набор девушек на инженерную специальность «Автоматизированные системы управления». К слову, до самого выпуска ни одна из 15 поступивших не сошла с дистанции – всем в июне 2014-го вручили лейтенантские погоны.

Гвардии старший лейтенант Питикова исполняет ещё и обязанности внештатного заместителя командира по работе с личным составом в своём подразделении

«По выпуске должность в первичном войсковом звене предложили не на флоте, а в Войсках воздушно-космической обороны, и я без колебаний согласилась, – вспоминает девушка. – Хотя некоторые подруги меня не поняли: могла ведь занять тёплую должность при штабе. Но выбор, считаю, сделала правильный. Тем более что есть у кого поучиться: в этом году боевой расчёт нашего полка под руководством гвардии полковника Гуфраева стал победителем международного этапа конкурса «Ключи от неба – 2016». «Красная звезда» писала об этом в августе. Есть чем гордиться и на кого равняться!»

Памятный диплом победительницы августовского этапа конкурса «Мисс «Красная звезда» – 2016» на утреннем построении ей вручил врио начальника КП гвардии капитан Роман Рекинов. Поздравили сослуживцы и, конечно, подчинённые – их у Питиковой более десяти, в том числе два прапорщика и два военнослужащих – контрактника.

«Выражу общее мнение, если скажу: с командиром нам повезло, – поделилась оператор гвардии ефрейтор Анастасия Николаева. – Конечно, она сама очень ответственно относится к выполнению обязанностей и этого же требует от подчинённых, но к ней всегда можно обратиться с любым вопросом – искренний, добрый и отзывчивый человек. Такого просто нельзя подводить!»

Кстати, помимо всего прочего, гвардии старший лейтенант Питикова исполняет ещё и обязанности внештатного заместителя командира по работе с личным составом в своём подразделении: организация и проведение различных мероприятий, индивидуальная работа, наглядная агитация. Работы хватает, и с ней она тоже успешно справляется.

В планах у гвардии старшего лейтенанта Вероники Питиковой продолжение учёбы в военной академии. А пока, чтобы не терять время и продолжать совершенствоваться, поступила в заочную магистратуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Почему именно туда? Были и другие варианты, например, получить высшее юридическое образование, – поясняет она. – Но сейчас в армии большое внимание уделяется физподготовке, отсюда и выбор такой специализации. Уверена, что этот диплом лишним не будет на любой должности в последующей службе!»