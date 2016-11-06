Кадый на карте «Юнармии»

Статс-секретарь –

заместитель министра обороны Российской Федерации

генерал армии Николай ПАНКОВ:

«Важно, чтобы юнармейское движение работало. Оно должно в обязательном порядке нести социальную нагрузку, очень не хотелось бы, чтобы «Юнармия» стала делом формальным. Как говорят, для галочки. И очень важно, чтобы ваша работа была осмысленной, осязаемой, чтобы её ощущали не только вы, но и ваши товарищи, друзья и родители».



Лучшие представители патриотических клубов Кадыйского района Костромской области вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Поздравить мальчишек и девчонок со столь знаменательным событием в их жизни прибыл статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, сообщает пресс-центр ЦСКА. Он вручил ребятам знаки «Юнармии» и передал первому юнармейскому движению в Кадыйском районе флаг «Юнармии».

– Дорогие юнармейцы! Я горжусь, что сегодня в ряды юнармейского движения вливаются мои земляки, ученики Кадыйской общеобразовательной школы, выпускником которой в своё время был я, – отметил на церемонии Николай Панков. – Юнармейское движение не должно стать формальным делом, необходимо заниматься реальной работой, в основе которой должна быть социальная деятельность. Первый отряд создан; мы полагаем, что должны появиться второй, третий и последующие. Важно, чтобы юнармейское движение работало. Оно должно в обязательном порядке нести социальную нагрузку, очень не хотелось бы, чтобы «Юнармия» стала делом формальным. Как говорят, для галочки. И очень важно, чтобы ваша работа была осмысленной, осязаемой, чтобы её ощущали не только вы, но и ваши товарищи, друзья и родители.

Кроме того, статс-секретарь – заместитель министра обороны пожелал подросткам интересных и насыщенных дел. «Мы будем вам в этом всемерно помогать, мы хотим, чтобы вы сделали в жизни правильный выбор.

Ребята, имейте в виду, вы обречены на наше повышенное внимание. Но понятно, что наша вовлечённость в деятельность будет определяться содержательной стороной вашей работы», - обратился он к юнармейцам, призвав школьников брать пример с олимпийских чемпионов - легендарных спортсменов Центрального спортивного клуба армии, которые принимают активное участие в формировании движения.

- Это действительно люди, которые достойны подражания, - сказал Николай Панков. - Берите с них пример. И неважно, будете вы спортсменами или нет, но столь высокую планку перед собой нужно обязательно ставить.

Ребятам, вступившим в ряды юнармейского братства, предстоит освоить военные виды спорта, пройти Курс молодого бойца, научиться оказывать первую медицинскую помощь. В свободное от учёбы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных событиях.

Торжественное посвящение в юнармейцы состоялось в доме культуры Кадыйского района. На церемонии присутствовали представители администрации Костромской области, глава Кадыйского муниципального района Владимир Зайцев, начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков, двукратный олимпийский чемпион по бобслею майор Александр Зубков, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту капитан Анна Чичерова.

Юнармейское движение не должно стать формальным делом, необходимо заниматься реальной работой, в основе которой должна быть социальная деятельность

После церемонии принесения клятвы в Кадыйской общеобразовательной школе, выпускником которой, напомним, является Николай Панков, состоялось торжественное открытие комнаты юнармейца.

В тематическом классе будут проходить занятия по углублённому изучению военной истории России и её народов. Ребята ознакомятся с биографиями выдающихся учёных, героев и полководцев. Здесь же будет храниться знамя юнармейцев. В завершение праздничного мероприятия Николай Панков вручил юнармейцам красочный атлас «Краткая история Российской армии» и книгу о Костроме 1913 года издания, после чего состоялась автограф-сессия олимпийских чемпионов.



Фото пресс-центра ЦСКА