Тревожные дни Алеппо

В Сирийской Арабской Республике правительственные силы прочно владеют инициативой. Благодаря целенаправленной работе российского Центра по примирению враждующих сторон количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 893 (по состоянию на 5 ноября). Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Хомс, Эль-Кунейтра и Алеппо. Количество вооружённых формирований, уже заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, - 69.

Российские ВКС и ВВС Сирии по вооружённым отрядам оппозиционных сил, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили. Российской стороной оказывается гуманитарная помощь местному населению. Так, в конце минувшей недели в населённый пункт Бахлулия (провинция Латакия) доставлен гуманитарный груз общим весом около 2 тонн. Для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо, работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление представителя госдепартамента США Джона Кирби о том, что жители Алеппо не чувствуют пользы от гуманитарных пауз, отметил, что жители этого города Алеппо получили от России продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости - всего более 100 тонн. «Госдеп США за это время не доставил сирийцам, о которых так якобы печётся, ни одной хлебной крошки», - указал он.

В ряде провинций продолжают фиксироваться обстрелы со стороны незаконных вооружённых формирований населённых пунктов и позиций правительственных сил. Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в провинции Алеппо, где отряды боевиков, солидаризирующиеся с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра», используют реактивные системы залпового огня кустарного производства, бронетанковую технику, миномёты, крупнокалиберные пулемёты.

Восточные кварталы города Алеппо остаются под контролем формирований экстремистов, отвергающих какие-либо компромиссы с властями Сирийской Арабской Республики. Ими сорвана очередная гуманитарная пауза, и гражданское население не имеет возможности покинуть зону боевых действий. На прошлой неделе бандформирования, действующие западнее города (альянс экстремистских группировок «Джейш аль-Фатх»), неоднократно пытались деблокировать отряды радикальных исламистов, засевших в городе. Тяжёлые бои шли в кварталах 3000, 1070, Новом Алеппо, в районе размещения военной академии Эль-Асад.

Правительственные силы при поддержке добровольческих отрядов иракцев, ливанцев и палестинцев сумели остановить продвижение боевиков и нанести им большие потери. Бандформированиям не помогло использование ни заминированных бронированных машин, управляемых смертниками, ни групп «ингимаси» (штурмовых отрядов фанатично настроенных и хорошо вооружённых боевиков). Надо подчеркнуть, что, даже несмотря на эти обстрелы и непрекращающиеся провокации со стороны боевиков, авиация ВКС России и ВВС Сирии уже более двух недель не наносила удары по Алеппо.

Россия за последние месяцы доставила в сирийский Алеппо более 100 тонн гуманитарной помощи, госдеп США же не доставил сирийцам «ни одной хлебной крошки»

Только 3 ноября, как отмечают местные блогеры, экстремисты потеряли не менее 50 человек убитыми, уничтожено 6 танков, 2 БМП, 4 пикапа с автоматическими орудиями и крупнокалиберными пулемётами. Сообщается, что в наступлении участвовали боевики не только группировки «Джебхат ан-Нусра», но и «Ахрар аш-Шам», «Фейляк аш-Шам», «Нур ад-Дин аз-Занки», «Исламской партии Туркестана» и даже позиционирующей себя как умеренная группировки «Свободной сирийской армии». Таким образом, ни о каком размежевании вооружённых противников властей САР речи не идёт.

Вооружённые силы Сирии, чей командный состав демонстрирует растущее умение управлять войсками, нанесли поражение формированиям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и на ряде других участках фронта. Как сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на военный источник, несколько групп экстремистов уничтожено в районе провинциального центра Деръа и на востоке провинции Эс-Сувейда.

В минувший четверг российский вертолёт, выполнявший плановый полет по доставке гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры, совершил вынужденную посадку. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, место приземления было обстреляно боевиками. Вертолёт получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования, экипаж машины, к счастью, не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолётом на авиабазу Хмеймим.

Президент Сирии Башар Асад дал на днях интервью британской газете «Санди таймс», в котором расценил вооружённый конфликт в Сирии как «что-то среднее между холодной и третьей мировой вой­ной». Найти политическое решение кризиса, одной из сторон которого выступают религиозные фанатики, невозможно, считает он. Ещё одним фактором, осложняющим переговорный процесс, является вмешательство в кризис ряда стран. «Нереалистично говорить о политическом решении, когда другая сторона находится под контролем Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США и Франции, - отметил Башар Асад. - Корень проблемы в том, что эти страны вмешиваются в ситуацию. Если они прекратят это делать, террористы ослабнут и побегут или будут побеждены, тогда мы, сирийцы, сядем за стол переговоров и обсудим возможные решения вопроса».

По мнению главы САР, жители Сирии встают на сторону правительства, так как хотят мира в стране. «Многие из тех, кто ранее был в оппозиции «Баас» (правящая партия Сирии. - Ред.), этому правительству и этой системе, теперь поддерживают власти не потому, что правительство им нравится, - сказал Асад, - а потому, что они выступают за мир, потому что устали и потеряли надежду. У людей под контролем боевиков нет судей, нет местной администрации, никто не убирает мусор и не обеспечивает медицинскую помощь». По словам президента САР, сейчас на территориях, подконтрольных правительству, находятся 70 процентов населения страны.