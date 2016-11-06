На северо-восточных рубежах

Камчатской бригаде кораблей охраны водного района (БркОВР) Войск и Сил на Северо-Востоке исполнилось 75 лет. В связи с этим на соединении прошли праздничные и торжественные мероприятия, одно из которых, без преувеличения, стало знаковым событием в его современной истории.

Открыл череду юбилейных мероприятий торжественный митинг. На главном плацу бригады выстроился весь личный состав и гражданский персонал соединения, а также отряды юнармейцев. Поздравить юбиляров прибыли командование Краснознамённого объединения, многочисленные гости, представители краевых и городских властей, общественных организаций, Петропавловской и Камчатской епархии.

В многочисленных поздравительных речах в адрес виновников торжества неоднократно звучало, что нынешние военные моряки - достойные продолжатели славных традиций бригады, заложенных их предшественниками. Ставшая традиционной и расхожей на подобных мероприятиях фраза обретает совсем другой смысл тогда, когда лично прикасаешься к летописным страницам. Мне удалось полистать Исторический журнал соединения, и неожиданно для себя я обнаружил те самые нити, которые связывают настоящее с прошлым и дают полное право говорить о том, что нынешнее поколение военных моряков достойно своих предшественников. Вот несколько любопытных параллелей.

Запись в Историческом журнале: «В октябре 1963 года СДК-48 выполнял задание командования по перевозке грузов на мыс Лопатка. 18 октября ветер и волна начали усиливаться, выгрузка была прекращена, и СДК пошёл в Северо-Курильск для укрытия от шторма. Однако сильный ветер (до 12 баллов) и большая волна (до 9 баллов) вынудили командира изменить курс и укрываться за островом Атласово. Во время перехода к месту укрытия ветром и ударами волн сорваны с фундаментов кормовой и главный магнитные компасы, повреждены кормовая и артиллерийская установка и стрела кормового крана. Разошлись швы в районе машинного отделения, сорвано 2 антенны. Весь личный состав корабля показал высокую морскую выучку и выносливость. Командир корабля капитан-лейтенант Бакулин и его помощник капитан-лейтенант Петров возглавили борьбу за живучесть корабля и его технических средств и благополучно привели корабль к месту укрытия».

Год 2015-й. Морской тральщик (МТ) БркОВР возвращается в базу после выполнения курсовой задачи и попадает в сильный шторм. Укрыться от разгулявшейся стихии негде, остаётся одно – идти домой. Ветер и волны раскачивают «морского труженика» так, что крен достигает предельных величин. Экипаж, в составе которого много новичков, самоотверженно борется со стихией и жесточайшими приступами морской болезни. Рулевому приходится привязываться ремнём на своём боевом посту. К счастью, в силу конструктивных и технических особенностей МТ, а также решительности, отменной морской выучки командного звена штормовая эпопея закончилась благополучно и корабль без поломок добрался до пункта постоянного базирования. Годом ранее аналогичная ситуация произошла и с несколькими малыми противолодочными кораблями (МПК) бригады, возвращавшимися с боевой службы. МПК пришлось уходить от мощнейшего циклона, большую разрушительную силу которого до этого на себе испытали японские острова и Приморье. Избежать проблем и благополучно вернуться в базу камчатским военным морякам традиционно помогли смелость, решительность, уверенность в своём заведовании и материальной части корабля. Включив турбины, МПК на предельных скоростях, буквально врезаясь в волны не на шутку разволновавшегося Тихого океана, стремительно преодолели расстояние, разделявшее экипажи с домом.

Приказом главнокомандующего ВМФ РФ входящему в состав соединения новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Камчатки»

Запись в Историческом журнале: «21 мая 1964 года в 20 часов 46 минут во время отработки задач боевой подготовки кораблями 117-го дивизиона кораблей противолодочной обороны, в составе кораблей № 11, 12, 61, 435 и 440, МПК-12 (командир корабля старший лейтенант Кузьменко, гидроакустик ст. 1-й статьи Гончаров) была обнаружена иностранная подводная лодка. Корабельная поисковая ударная группа под командованием капитана 3 ранга Суменкова преследовала подводную лодку в течение 22 часов 03 минут. Во время преследования подводная лодка изменяла ход от 2 до 15 узлов, применяла подвижные имитаторы - 6 раз, меняла курсы более чем на 60 градусов - 23 раза, сделала полные циркуляции - 4. Описала подряд более одной полной циркуляции (типа восьмёрки) - 3 раза. Применяла газовые завесы - 11 раз, засветки рекордограмм - 13 раз. Работала на УЗПС - 3 раза и работала гидролокатором - 1 раз... По характеру шумов подводной лодки, записи на лентах рекордеров и скорости военный совет Камчатской военной флотилии решил, что преследуемая иностранная лодка являлась атомной».

Наши дни. Несколько лет назад два малых ракетных корабля на переходе из Владивостока в базу на Камчатке в районе Курильских островов - зоне ответственности Тихоокеанского флота - обнаружили иностранную подводную лодку. И здесь наши современники действовали так же решительно и профессионально, как и их предшественники почти полвека назад. Иностранная субмарина отчаянно маневрировала и предпринимала различные уловки, чтобы сбить с толку российских военных моряков, но никак не могла оторваться от преследования. Разорвать гидроакустический контакт и ретироваться подлодке удалось только после того, как русские моряки позволили ей это сделать.

Таких параллелей можно приводить много, и все они свидетельствуют о том, что профессионализм камчатских военных моряков всегда был и остаётся на высоте. Очередной весомый аргумент тому подтверждение. В ноябре 2015 года отряд кораблей БркОВР в сложных метеоусловиях совершил переход в главную базу ТОФ - Владивосток - с целью совершенствования мастерства личного состава и качественной отработки мероприятий боевой подготовки, а также изучения новых районов плавания. Это мероприятие стало беспрецедентным в современной истории ТОФ. Моряки-овровцы с честью выдержали все испытания. По итогам зимнего периода обучения 2015-2016 гг. Камчатская бригада кораблей охраны водного района стала лучшей на Тихоокеанском флоте среди надводных соединений. Достойный подарок к юбилею!

75-летие бригады у личного состава, несомненно, будет ассоциироваться и с другим событием. Приказом главнокомандующего ВМФ РФ входящему в состав соединения новейшему противодиверсионному катеру присвоено имя «Юнармеец Камчатки». Это знаковое событие стало не только первой страницей взаимодействия соединения с военно-патриотическим обществом «Юнармия», но и своего рода символом обновления Камчатской бригады кораблей охраны водного района.

Противодиверсионный катер, поступивший в бригаду в рамках программы перевооружения, был своего рода первой ласточкой. Но не последней. На смену устаревшим плавсредствам отряда ПДСС придут новые собратья «Юнармейца Камчатки». Совсем скоро Камчатское соединение кораблей охраны водного района усилит новейший образец отечественной оборонной промышленности - корвет «Совершенный». В обозримом будущем у пирсов бригады ошвартуются и другие боевые единички этого же проекта.

Со своей стороны камчатские военные моряки делают всё для обеспечения безопасности на северо-восточных рубежах страны. Из года в год растёт и качество, и интенсивность боевой подготовки бригады. Даже в праздничный день корабли соединения находились в постоянной готовности. А виновник торжества - противодиверсионный катер «Юнармеец Камчатки» - сразу после торжественной церемонии отправился в море для выполнения поставленных задач.