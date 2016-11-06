Москвичи становятся в строй

В городском сборном пункте военного комиссариата г. Москвы новобранцы прошли военно-врачебную комиссию, получили военную форму, банковские карточки и убыли для прохождения военной службы по призыву в Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Москвы Николай Резниченко отметил, что призывники с большим желанием идут служить в армию.

- Проблем с призывом нет. Поменялось отношение молодёжи к военной службе. Сейчас по призывникам видно, что они идут служить осознанно, принимают мужское решение пройти военную службу. Призывники сами стремятся попасть в ВДВ, морскую пехоту, национальную гвардию и другие специальные подразделения, - рассказал Николай Резниченко.

По его словам, набор военным комиссариатом Москвы составляет примерно от 6 тыс. до 7 тыс. призывников. До 70 процентов призывников приходят по собственному желанию, 30 процентов - по повесткам. Тем не менее сотрудники военного комиссариа­та столицы проводят оповещение и вручают повестки всем призывникам.

- На этапе медицинского осмотра перед отправкой в войска отсеивается менее процента граждан. Последние годы отмечается тенденция улучшения здоровья призывников. За прошедшие пять лет рост годности по состоянию здоровья в Москве составляет более 10 процентов, - отметил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Москвы Дмитрий Пономарёв.

По его словам, рост показателей здоровья новобранцев связан с улучшением материально-диагностической базы медицинских организаций Москвы и изменениями в требованиях к состоянию здоровья призывников. Показатель годности граждан на военную службу по призыву на сегодня в Москве составляет около 77 процентов.

...Призывник Артемий Данченко ждёт очереди на военно-врачебную комиссию, немного волнуется. Арсений рассказал, что учился на первом курсе МГУ на геологическом факультете, но решил взять академический отпуск и пройти военную службу по призыву.

Помимо прохождения ВВК, все призывники на сборном пункте прошли дактилоскопию. Затем всем парням вручили персональные электронные карты с уточнёнными биометрическими, социальными данными, информацией о вещевом имуществе, состоянии здоровья.

Кроме этого, призывникам выдали банковские карты ВТБ-24 с национальной платёжной системой «Мир». Через месяц службы военнослужащим перечислят на карту первое денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей.

Об этом и многом другом призывники смогут рассказать родителям по льготному телефонному тарифу. С 2010 года Совет родителей военнослужащих России организует для этого вручение призывникам и их родителям соответствующие мобильные сим-карты.

Далее призывники получили на пункте выдачи комплект зимней военной формы, где они её и надели. Военная форма подобрана по размерам.

Вещевое имущество в военный комиссариат завозится с 10-процентным запасом для подгонки по размерам

По словам начальника склада сборного пункта, вещевое имущество в военный комиссариат завозится с 10-процентным запасом для подгонки по размерам. И все призывники обеспечиваются военной формой в соответствии с размерами - от самых маленьких до самых больших.

- Если районные военкоматы доставляют высоких призывников с большим размером ноги, они заранее сообщают, и мы получаем военную форму, например, 7-го роста и обувь 50-го размера, - рассказал начальник склада сборного пункта военного комиссариата Москвы.

Призывникам выдали несессеры, вещевые сумки нового образца «Армия России».

Призывник Виктор Перваков, надев военную форму, аккуратно складывает вещи в сумку «Армия России». Виктор в студенческие годы занимался пауэрлифтингом, физически и морально к военной службе он готов. Выжимает штангу 140 кг от груди и приседает с 220 кг. Выпускник РГСУ по специальности «менеджмент в молодёжной среде».

- Буду наставлять молодежь на правильный путь, вести здоровый образ жизни. Планирую морально вырасти, возмужать и с инженерной точки зрения узнать, как строятся мосты, - поделился призывник Перваков.

Виктор направлен для прохождения военной службы в отдельную бригаду Железнодорожных войск в город Рыбное Рязанской области.

Представителям общественных правозащитных организаций, комитетов солдатских матерей, родительских комитетов воинских частей и военных комиссариатов не первый год предоставляется возможность сопровождать воинские команды с молодым пополнением от сборных пунктов к местам прохождения военной службы.

- Поначалу родители, желающие проводить сына до места службы, присутствовали, но сейчас призывники этого сами не хотят, - рассказал Николай Резниченко. - Парни стали более самостоятельными. Родителям разрешается присутствовать и на призывной комиссии, но многие ребята просят, чтобы родители подождали в комнате посетителей.

А ещё в городском сборном пункте призывников фотографировали во время прохождения призывной комиссии для армейского альбома. Снимки передадут старшим команд. В этот альбом войдут фотографии, которые смогут и через год, и через десятилетия напомнить каждому московскому призывнику осени 2016-го, как начиналась его военная служба.



