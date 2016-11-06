"В терновом венце революции..."

Приближается столетие Февральской революции 1917 года, которая лишила власти династию, три столетия управлявшую Россией и русским народом. Это событие привело к тектоническим изменением в жизни всего человечества, и поэтому отдел истории "Красной звезды" совместно с московским издательством "Вече" инициировал проведение серию круглых столов с участием учёных и литераторов, пишущих на исторические темы. Цель:- разобраться в нескольких взаимосвязанных вопросах, до сих пор волнующих мыслящих людей как в российском обществе, так и за рубежом. Почему утратила власть династия Романовых? Почему не смогли удержаться у государственного кормила организаторы февральского переворота? И, наконец, почему произошла Октябрьская революция, 99-я годовщина которой 7 ноября?

Уместно, представляется, процитировать русского историка Василия Осиповича Ключевского. "История, - отмечал он, - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков". Усвоили ли мы уроки событий столетней давности? По сложившейся в "Красной звезде" традиции вёл заседание писатель и историк Александр Юльевич БОНДАРЕНКО, много лет возглавляющий отдел истории, литературы и искусства.



Ефимов: Начать разговор стоит с вопроса, а какую именно Россию мы потеряли? Кому на Руси было жить хорошо? Можно ли считать Российскую империю утерянным раем? В нашем обществе на эти вопросы отвечают диаметрально противоположно. Люди, которые сформировались в советский период, были вынуждены опираться в основном на знания из школьных учебников, книг Алексея Горького и кинофильмов вроде "Юность Максима". Жизнь в империи представала в тёмных тонах: нищета, бесправие населения, косность чиновников... После распада СССР внезапно начинают доминировать совершенно иные оценки. В 1992 году увидел свет документальный фильм Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли". Затем о том, как здорово жилось при царе-батюшке, стал рассказывать с широкого экрана Никита Михалков - вспомним его "Сибирского цирюльника" и "Солнечный удар"; в том же ряду стоят "Ёлки 2014" Тимура Бекмамбетова...

При этом все стороны оперируют справочными данными. Но статистика - дама лукавая, одни и те же цифры можно интерпретировать по-разному, исходя из собственных политических пристрастий или полученного социального заказа. К сожалению, это мы наблюдаем сегодня даже в научных трудах. Если говорить начистоту, то ситуация, которая сложилась сегодня в исторической сфере, не может не тревожить тех исследователей, кто ставит во главу угла беспристрастный поиск истины. В наши дни, как представляется, продолжается тот опасный процесс, который великий русский мыслитель Александр Зиновьев назвал "второй фальсификацией"...

В 1894 году, при вступлении на престол, император Николай II обязался посвятить все свои силы развитию внутреннего благосостояния России. А что же вышло за 22 года его правления? Давайте попробуем разобраться, что всё-таки представляла собой Россия к 1914 году, прежде всего в социально-экономическом отношении?

Оськин: Когда разные учёные говорят об экономике страны в тот период, то статистические данные могут быть использованы и так, и эдак, в очень разных направлениях. Мне кажется, что, всё-таки, правы были наши учёные старой, советской школы, которые старались взвешенно и чётко подходить к исследованию процессов. Современная научная мысль больше вводит в оборот новые данные, вот только выводы в принципе оказываются весьма спорные.

Современная научная мысль больше вводит в оборот новые данные, вот только выводы в принципе оказываются весьма спорные

Бондаренко: А как считаете лично вы? Можно ли говорить, что к началу Мировой войны экономика империи была на подъёме?

Оськин: Наша страна действительно переживала экономический подъём. Это очередной промышленный подъём 1909 - 1913 годов и второй этап, если брать ближе к войне, Столыпинской аграрной реформы. Государственная власть старалась приложить максимум зависящих от неё усилий для того, чтобы поднять экономику империи. С разной целью, в том числе и с военной, назревало противостояние с Германией и для того, чтобы преодолеть зависимость от западных стран. Другое дело, что получалось в принципе...

Рыбас: Что именно получалось, можно говорить, посмотрев на тогдашние документы. В Докладной записке Совета съездов представителей промышленности и торговли "О мерах к развитию производительных сил России и улучшению торгового баланса", представленной правительству 12 июля 1914 года, за девятнадцать дней до начала Мировой войны, говорилось: "Страна переживает в настоящее время переходное состояние. В сельском хозяйстве, в самой системе землепользования начался громадный переворот, результаты которого пока ещё только намечаются, но не поддаются учёту. В промышленности после целого ряда лет кризиса и застоя начался сильный подъём и оживление. Но в то же время выяснилось, что этот подъём недостаточен, что спрос на продукты промышленности в целом ряде отраслей растёт быстрее предложения и неудовлетворённый внутренним производством покрывается иностранным ввозом... После почти десятилетнего застоя или во всяком случае слабого развития промышленности и торговли Россия в 1910-1911 гг. быстро вступила в период экономического подъема как под влиянием благоприятного урожая двух лет подряд, так и вследствие начавшихся в этих годах громадных правительственных ассигновок на флот, на военные потребности, на портостроительство, на шлюзование некоторых рек, постройку элеваторов и на усиление железнодорожного строительства; одновременно проявились усиление строительства в городах, увеличение машиностроения и пр.".

В верхах было понимание, что России нужен мир, чтобы развиваться дальше

Залесский: Да, Россия развивалась вполне успешно, хотя и не быстро. Повышалась её доля в мировом производстве - меньше, чем у Германии, но в процентном отношении это был довольно значительный рост... Россия имела очень большие возможности по стратегическому развитию - наличие Сибири, огромных территорий. Конечно, с одной стороны, это благо, но с другой - колоссальный тормоз, потому как эти земли надо было развивать. Дала свои результаты и переселенческая политика, которая была инициирована Столыпиным, ...

Бондаренко: О Столыпинской реформе мы будем говорить позже.

Залесский: Поэтому сейчас я только уточняю, что это самое переселение было затратным делом, на него были нужны огромные средства. А тут ещё - революция 1905-1907 годов, мало какая страна выдержала бы такое потрясение, плюс необходимость перевооружения армии. В общем, проблемы были большие. Кстати, в верхах было понимание, что России нужен мир, чтобы развиваться дальше. Недаром же первая Гаагская конференция 1899 года, принявшая, в том числе, конвенцию "О мирном решении международных столкновений", была созвана по инициативе России.

Рыбас: То, что говорил Пётр Аркадьевич Столыпин: "Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете России".

Залесский: Да, действительно, перспективы поступательного развития России были очень велики.

Бондаренко: То есть всё, вроде бы было совсем не так уж плохо - но потом вдруг почему-то, произошла революция...

Залесский: Знаете, большинство историков - и ранее, и сейчас тоже - обычно рассматривают историю начала ХХ века с точки зрений событий 1917 года. То есть вместо того, чтобы отвечать на вопрос, какая была Россия в 1914 или 1916 году, они хотят ответить на вопрос (порой даже не отдавая себе в том отчёта) "почему произошёл 1917 год"? На мой взгляд, это просто некорректно!

Бондаренко: Зато как приятно сознавать, что ты, вооружённый опытом и знаниями всех тех лет, что прошли после известных событий, теперь оказываешься гораздо умнее непосредственных их участников! Что ж, возвращаемся непосредственно к положению в России в 1914 году, не загадывая, что будет дальше...

Бушуев: Это не так просто - ведь на страницах многих изданий, в художественных фильмах и телепередачах стало чуть ли не правилом хорошего тона изображать дореволюционную Россию в виде сусальных картинок, эдаким "земным раем". Добрые, народолюбивые правители радели об интересах крестьян, мещан и рабочих, а те платили им пламенной любовью и самоотверженным трудом на благо бурно развивавшегося, обильно питавшегося и вообще счастливого и процветавшего Отечества. Из школьных и вузовских учебных программ всё чаще вымарываются упоминания о массовой нищете и неграмотности, о регулярных неурожаях и голодных годах, о крайней убогости жизни и бесправии подавляющего большинства населения, о репрессивной, поразительно недальновидной политике самодержавного режима - реликта позднего средневековья. Теперь на первом плане успехи дореволюционного российского предпринимательства, объёмы вывоза зерна за границу да сладкая жизнь дворянской и купеческой верхушки.

Залесский: Россия не была "раем на земле", так же как "раем на земле" не были в тот момент ни Германия, ни Англия, ни Соединённые Штаты. "Рая на земле" тогда не существовало - впрочем, как не существует его и сейчас. Но при этом доход на душу населения в России был значительно меньше, чем в развитых странах.

Оськин: Получалось такое же, можно сказать, положение, которое в современном мире наиболее выпукло видно на примере Китая. При существенных достижениях в абсолютных показателях не очень хорошая картина в относительных. В абсолютных показателях - большая по протяжённости железнодорожная сеть, заводы и т.д., и т.п., но "размазываем" всё это по количеству населения - и оно уже не так хорошо. Так и у нас 1914 году были определённые достижения в макроэкономических показателях, но если это "размазывать" на микроуровень, на 180 миллионов российского населения, то картина была гораздо более печальная.





(Продолжение следует)





В заседании первого круглого стола участвовали Валерий Геннадьевич БУШУЕВ - кандидат исторических наук, член редколлегии журнала "Свободная мысль"; Сергей Николаевич ДМИТРИЕВ - кандидат исторических наук, главный редактор издательства "Вече", секретарь правления Союза писателей России; Николай Николаевич ЕФИМОВ - доктор философских наук; Константин Александрович ЗАЛЕССКИЙ - научный сотрудник Российского института стратегических исследований, автор ряда справочных трудов по истории Первой мировой войны; Максим Викторович ОСЬКИН - кандидат исторических наук; Святослав Юрьевич РЫБАС - писатель-историк, автор политических биографий "Столыпин", "Сталин", "Генерал Кутепов" в книжной серии "ЖЗЛ", книги "Заговор верхов, или Тотальный переворот" о тайных обстоятельствах Февральской революции; Александр Дмитриевич СИРОТА - пиар-директор издательства "Вече".