Время активных действий

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей за попытки приблизиться к гуманитарным коридорам. Разве это оппозиция, с которой можно договариваться? Для того чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колёса партнёрам».



О ПАЛКАХ В КОЛЁСА

Повестка дня совещания в этот раз не содержала вопроса взаимодействия с западными партнёрами в борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. Однако на последние события в Сирии и Средиземном море министр обороны России был вынужден обратить внимание. И совещание он начал с оценки весьма странной реакции ряда стран на поход нашей корабельной авианосной ударной группы через восточную Атлантику в Средиземное море к сирийским берегам.

– Поход наших кораблей вызвал ажиотаж у западных партнёров, но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты, – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Пополнять запасы в порту легче, но для поддержания необходимого уровня боеспособности, слаженности экипажей это лучше делать в открытом море с помощью судов обеспечения. Следовательно, те западные страны, которые по указке Вашингтона закрыли для нашей корабельной ударной группы свои порты, тем самым поспособствовали усилению нашего флота, насколько смогли. Как говорил один из героев комедии «Кавказская пленница», «кто нам мешает, тот нам поможет».

Министр обороны сообщил, что с 27 по 29 октября судами обеспечения произведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм, поэтому упомянутый запрет никак не отразился на графике её движения по маршруту.

– Корабли обеспечены всеми необходимыми ресурсами так же, как и наша группировка в Хмеймиме и Тартусе, куда в среднем доставляется 2 тысячи тонн различных грузов в сутки, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Итак, отдельные западные средиземноморские страны нам не помешали. А вот свою сущность проявили сполна.

– Видимо, так наши партнёры понимают свой вклад в борьбу с международным терроризмом в Сирии, – заметил по этому поводу глава российского военного ведомства и посоветовал западным коллегам наконец определиться, с кем они в действительности борются – с террористами или с Россией.

«Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах», – в дипломатичной форме процитировал по этому поводу одного из поэтов генерал армии Сергей Шойгу.

– Может быть, они забыли, от чьих рук погибли безвинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах? – задал риторический вопрос министр и сразу же кратко охарактеризовал сложившуюся на данный момент обстановку в сирийском Алеппо.

Сейчас в этом городе открыто восемь гуманитарных коридоров, российским Центром примирения ежедневно в Алеппо доставляется гуманитарная помощь, по указанию Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ 16 суток там не применяется авиация. Как же реагируют на это боевики, которых на Западе называют умеренными оппозиционерами?

– В то же время более 2 тысяч так называемых умеренных оппозиционеров при поддержке 22 «умеренных» танков, 15 БМП, 8 «джихад-мобилей» со смертниками и реактивных систем залпового огня вели массированные атаки и обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, – с возмущением сообщил министр обороны.

Большую часть этой техники боевиков удалось уничтожить, но террористы в Алеппо продолжают каждый день расстреливать десятки мирных жителей за попытки приблизиться к гуманитарным коридорам, констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

– Разве это оппозиция, с которой можно договариваться? – спросил он. – Для того чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колёса партнёрам.

Разобщённость в борьбе с террористами им на руку, боевики пользуются этим в своих интересах.

– В результате перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается на неопределённое время, – резюмировал министр обороны России.

Позже о ходе выполнения задач авианесущей группы на маршруте перехода на совещании доложил врио командующего Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.



О НОВОЙ РАКЕТЕ

Следующая затронутая министром обороны во вступительном слове тема была первым вопросом повестки дня совещания. Он касался модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей для изготовления перспективной ракетно-космической техники.

Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что необходимые средства на эти цели бюджетом предусмотрены, распорядился чётко контролировать ход производства ракеты и с учётом важности задачи рассматривать её выполнение ежеквартально на селекторных совещаниях.



О ВОЕННЫХ ДОРОГАХ

Ещё одним вопросом повестки дня селекторного совещания стала оптимизация сети автомобильных дорог необщего пользования Министерства обороны. Логика здесь проста: военное ведомство должно содержать только те участки дорожной сети, которые используются исключительно для нужд Вооружённых Сил. А используемые совместно с населением дороги передавать в собственность субъектов РФ и муниципалитетов. По словам генерала армии Сергея Шойгу, с 2013 года военное ведомство осуществило передачу свыше 300 км таких автодорог. На совещании обсуждались дальнейшие шаги в этом направлении.



О ПРОФЕССИИ «РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

Перед заслушиванием докладов по вопросам повестки дня министр обороны обратил внимание участников совещания на проводимую в настоящее время II Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Она призвана информировать молодых людей, которые хотят поступать в учебные заведения Минобороны, о позитивных изменениях в армии, преимуществах военного образования и службы по контракту и во многом поспособствует качественному и полному комплектованию учебных заведений Минобороны в 2017 году.

Отметив, что планомерная и активная работа по военно-профессиональной ориентации молодёжи даёт положительные результаты, которые выражаются, например, в увеличении конкурса в военные вузы в этом году в среднем до 4 человек на место и до 16 среди абитуриенток, министр обороны поручил ряду должностных лиц принять личное участие в этой акции. Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу распорядился обеспечить широкое информационное сопровождение всех мероприятий в рамках акции.

Контролировать проведение акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» поручено Национальному центру управления обороной и Главному управлению кадров.





