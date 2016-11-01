Задача у экипажа Ми-8 под командованием майора Валерия Жирнова была на первый взгляд несложной – высадить в горном ущелье десантную группу, принять на борт раненого и вернуться к месту временного базирования. Но уже на подлёте стало заметно: площадка приземления более ограничена, чем предполагалось, и угол её наклона – на грани вертолётных возможностей.

Вот здесь-то и проявилась слаженность экипажа: командир, лётчик-штурман старший лейтенант Игорь Карпов и бортовой техник капитан Александр Сошников понимали друг друга с полуслова, предельно используя возможности своей машины. Вообще же памятный август 2008-го не раз проверял вертолётчиков на боевую прочность – грузы и десантные группы тогда приходилось доставлять на горные площадки и побережье под огневым воздействием противника и в сложных погодных условиях. И всё проходило, как говорится, в штатном режиме.

Боевые уроки тех первых для него лет службы командир звена транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ майор Игорь Карпов сегодня трансформирует в обучение молодых лётчиков. Применяет в командирской практике и наставления своего первого лётчика-инструктора по Сызранскому авиационному училищу капитана Александра Аксентьева, который любил повторять, что машину и людей, с которыми вместе летаешь, надо всегда слушать сердцем.

«Кореновские вертолётчики» – известный бренд не только в масштабе Южного военного округа, но и всей армейской авиации

«Кореновские вертолётчики» – это, можно сказать, известный бренд не только в масштабе Южного военного округа, но и всей армейской авиации. Они становились асами в огневой круговерти Северного Кавказа, а потом – в многообразии и сложности боевых задач, решаемых в том числе в Сирии, где геройски погиб их командир полковник Ряфагать Хабибуллин. Пожалуй, не будет преувеличением утверждение, что виртуозные действия кореновцев в горной местности – их фирменное качество, в котором у них нет соперников. Вот и у майора Игоря Карпова половина из его полторы тысячи полётных часов – горные. Ощущение сложности повседневных задач, считает он, для вертолётчика как предохранитель от непродуманных, поспешных решений. Ограниченные площадки приземления, особенно в горах, огневое воздействие противника, комбинированность действий по предназначению, – всё это требует осмысленных тренировок как в небе, так и на земле. Мысли о плохом – помеха в полёте, боевой вертолётчик должен безоговорочно принять установку: риск – составляющая любой военной специальности. А у вертолётчика – с повышенным коэффициентом. «Терминатор» – оружие коллективное, поэтому и видение профессиональных основ в экипаже должно быть общим. Эта позиция командира эскадрильи подполковника Игоря Плуталова, настоящего вертолётного аса с огромным боевым опытом, органично вписалась и в командирские качества майора Карпова. Как инструктор, умеет и готов с каждым молодым лётчиком работать индивидуально. Контрольный или учебный полёт с ним – строгий урок и одновременно экзамен на отношение к службе и долгу.

– Экипажность как понятие психологического единения людей особенно ярко и полно проявляется во время командировок, когда мы в режиме повышенной интенсивности работаем с аэродромов временного базирования, – рассказывает майор Игорь Карпов. – Там подготовка к вылету и послеполётные работы проходят в составе экипажа. И я знаю, что могу полностью положиться в любом деле на лётчика-штурмана старшего лейтенанта Алексея Сорокина и борттехника капитана Андрея Кобрина. Без полного доверия, взаимопонимания и ответственности перед самим собой и перед товарищами в таких условиях просто не обойтись, а в бою – тем более. Это качество, как эталон, в нашем полку армейской авиции формировалось десятилетиями боевых дел разных поколений однополчан. Нам теперь остаётся лишь держать эту марку на уровне.

К своему вертолёту Игорь Карпов относится с определённым пиететом. Считает, что Ми-8 АМТШ отличается от старой «восьмёрки», как новая «Лада-Веста» от вазовской «шестёрки». И летает он на нём с превеликим удовольствием, доходящим в сложных полётах до восторга. Именно с такими эмоциями майор вспоминает, как недавно их звено отработало всё, что полагалось на учении, которое проходило на полигоне Капустин Яр. Находясь вне зоны активных действий, кореновцы получили целеуказания, совершили стремительный перелёт к месту применения, нанесли огневой удар по позициям условного противника, высадили десант и снова ушли в засаду с готовностью решить новую задачу. Со знанием дела и не без гордости за свою боевую машину Игорь Карпов рассказывает, что современнейшая электронная начинка и вариантность мощного штурмового вооружения делают «Терминатор» великолепным воздушным бойцом. А улучшенный метеорадар, система спутниковой навигации, новейшие бортовые средства связи, позволяющие одновременно работать по двум отдельным каналам пилоту и штурману, заметно увеличили объём боевой информации в полёте. Но боевой потенциал вертолёта, уверен командир звена, в полном объёме можно использовать лишь при профессиональном и духовном единстве экипажа.



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