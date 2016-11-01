Красавица из бригады «белых медведей»

Матрос Северного флота Нина Снарская уже титулованная красавица. В Мурманской области не понаслышке знают очаровательную девушку в погонах из далёкого посёлка Спутник, где располагается 61-я бригада морских пехотинцев, или «белых медведей», как говорят о них в народе. В марте Нина была удостоена победы в одной из номинаций заполярного конкурса «Звёздные барышни». Недавно к этому титулу добавился ещё один, общеармейский – «Мисс «Красная звезда».

Награждение по этому случаю состоялось в клубе бригады, где происходят все значимые события части, но разделить радость победы с Ниной, к сожалению, смогли не все, кто поддерживал и голосовал за красавицу. Этим утром тревожный сигнал вновь возвестил об учениях в соединении.

– Для нас это привычно – не успели одну задачу выполнить и перевести дух, уже другая ждёт. Но у нас подразделение такое, особое, где без постоянных тренировок и совершенствования боевого мастерства никуда, – объясняет матрос морской пехоты Нина Снарская, не так давно – всего лишь неделю назад сама вернувшаяся с полей.

Пять дней на Северном флоте длились двусторонние тактические учения береговых войск, и всё это время «Мисс «Красная звезда» обеспечивала питанием военнослужащих родной 61-й бригады. По специальности Нина – повар-пекарь, и готовить в полевых условиях ей не впервой, как в принципе и выполнять несвойственные для женщины задачи – например, разгружать КамАЗы с продуктами.

– На поле боя все равны, здесь нет поблажек и нет понятия «слабый пол», – говорит матрос Снарская, которой за время службы случалось попадать в самые разные ситуации. В этот раз пришлось демонстрировать своё кулинарное мастерство в прямом смысле на ходу... автомобильной кухни.

Вкусный, горячий завтрак, обед и ужин более чем на 300 человек – свои секреты есть у каждого повара, тем более армейского. По мнению Нины, в её деле, как и в любом другом, важна сноровка, тогда два наиболее важных критерия – быстро и вкусно соединятся.

– В первый день учений мы готовили борщ. Такой вкусный получился, как дома! – рассказывает матрос Снарская о том, как подходили к раздаче и благодарили за обед поваров, подкрепившись и пополнив силы для продолжения учебного боя, морские пехотинцы.

Свою жизнь с армией Нина связала восемь лет назад, когда переехала в этот маленький заполярный гарнизон вслед за мужем, который, отслужив срочную службу в прославленной 61-й бригаде морской пехоты Северного флота, принял решение здесь остаться и заключил контракт.

– Ни минуты не колебалась. А к столь серьёзному шагу супруга – стать защитником Родины отнеслась с пониманием, – рассказывает свою историю «Мисс «Красная звезда», и в голосе её чувствуются нотки гордости.

Сегодня же военное дело стало общей, семейной профессией. Именно поэтому дети Снарских уже привыкли и к длительным командировкам папы – зенитчика, и к тому, что, если в гарнизоне объявлен сбор, без их мамы-повара на учениях тоже не обойтись.

Абсолютно незнакомые люди от Кольского залива до Камчатки поддержали Нину Снарскую

– Как же выкручиваетесь, если приказ пришёл для обоих одновременно? – не могу сдержать своего любопытства.

– Выручают соседи, сослуживцы. Мы все, кто волею судьбы оказался здесь, в Спутнике, как одна семья, – делится Нина. – И дети наши, гарнизонные, заметно раньше других становятся самостоятельными.

Насколько сильная поддержка у матроса Снарской, смогли убедиться и читатели «Красной звезды». Интрига в противостоянии представительницы морской пехоты и Воздушно-десантных войск сохранялась вплоть до последней минуты. В решающий день лидер менялся несколько раз.

– Честно сказать, на победу уже и не рассчитывала. Но то, что за меня голосовали морпехи всей страны, знаю точно. Писали в соцсетях слова поддержки и с Балтики, и с Тихоокеанского флота, и Черноморского побережья. Абсолютно незнакомые мне люди, – рассказывает «Мисс «Красная звезда».

Как выяснилось уже позже, на форумах и в группах, объединяющих «чёрные береты» от Кольского залива до Камчатки, автор фотографии разместил информацию об участии матроса Снарской в конкурсе – вот откуда такая мощная поддержка воинского братства!

За разговором о том, как решила отправить свою фотографию на конкурс, Нина призналась, что как-то давным-давно, просматривая газету, задумалась: «А почему бы и мне не попробовать?» Но как-то и забылось уже об этом, пока в Спутник за красочным репортажем с очередных учений не приехал заместитель ответственного редактора флотской газеты «На страже Заполярья» Владимир Левчук, сам в прошлом служивший в 61-й бригаде морской пехоты. Он-то и стал автором удачного кадра.

– Признаться, долго его искали. Настоящая фотосессия получилась. Но всё было не то, пока хрупкой Нине в чёрном берете на приклад автомата не легли северные ромашки, – поделился автор фото. – Жителю средней полосы и уж тем более южных краёв не понять, как милы и дороги они, выросшие на камнях заполярные ромашки...

Среди планов на будущее на первом месте у Нины Снарской сегодня, как и подобает жене военнослужащего, карьера мужа.

– Хочу чтобы Алексей образование получил, сейчас он старший сержант, а если отучится, сможет стать прапорщиком, – делится «Мисс «Красная звезда» сокровенным, оставаясь, несмотря на выбранную совсем не женскую специальность, в первую очередь надёжным тылом для своего защитника Родины.