Монахиня из военной разведки

В списке лиц, награждённых Международной общественной премией «За веру и верность» Фонда Андрея Первозванного, – около ста человек. Среди них два российских военных разведчика, которые успешно выполняли сложные задания. Один из этих лауреатов – разведчик Наталья Малышева.





НЕОБЫЧНЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Вечером 13 декабря 2009 года в Государственном Кремлёвском дворце проходила очередная торжественная церемония вручения Международной премии Фонда Андрея Первозванного «За веру и верность». Премия была учреждена в 1992 году, Это – символ признания заслуг граждан России и других стран в делах, полезных обществу и значимых для его сохранения и развития.

В прошлые годы лауреатами премии становились Владимир Путин, патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, один из создателей антитеррористической группы «Альфа» генерал-майор Геннадий Зайцев, артист Василий Лановой, композитор Александра Пахмутова, певица Людмила Зыкина...

И всё-таки та, 17-я по счёту церемония отличалась от других.. Главной причиной её неповторимости было присутствие в Кремлёвском зале двух человек, приглашённых для получения заслуженных общественных наград. Первый лауреат – насельница Московского подворья Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря монахиня Адриана. Она получала премию «за подвижническое служение Русской православной церкви». Второй лауреат – президент Ингушетии Герой России Юнус-Бек Евкуров. Он был удостоен награды «за большой личный вклад в дело укрепления российской государственности, за героизм и мужество».

В миру имя монахини – Наталья Владимировна Малышева. На первый взгляд человек она обычный. И судьба её вроде бы ничем особым не отличается от жизненного пути других наших сооте­чественниц. Тем не менее в жизни Натальи Малышевой всё-таки были свои крутые повороты, сложные спуски и подъёмы, поражения и достойные победы, где ей приходилось доказывать свою верность Отечеству, проявлять стойкость, находчивость, целеустремлённость и, рискуя своей жизнью, помогать товарищам, оказывавшимся в сложном положении.

Малышева была военным разведчиком в годы Великой Отечественной войны. После войны она окончила Московский авиационный институт, работала в конструкторском бюро С.П. Королёва, выполняла задания А.М. Исаева – другого советского конструктора, который также был важной, но менее известной персоной в отечественном ракетостроении. Работая под руководством этих талантливых людей, Малышева принимала участие в проектировании двигателей летательных космических аппаратов. Как утверждают осведомлённые источники, имеющие доступ к секретным делам отечественного ракетостроения, Малышева была единственной женщиной – членом государственной комиссии по испытанию «новых изделий». В частности, она принимала участие в создании двигателей для ракеты зенитно-ракетного комплекса С-75 Петра Грушина.

Выйдя на заслуженный отдых, атеистка Наталья Малышева через некоторое время неожиданно для всех её друзей увлеклась православием, постриглась в монахини и стала насельницей Московского подворья Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря. Значительную часть второй половины своей жизни Малышева посвятила служению Русской православной церкви...

На приёме в Кремле вместе с Малышевой был президент Ингушетии Герой России Юнус-Бек Евкуров. Он родился 30 июля 1963 года, в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, затем ещё две престижные российские военные академии, длительное время проходил военную службу на различных командных должностях, служил в российской военной разведке, принимал активное участие в операциях в Северо-Кавказском регионе и бывал в «горячих точках».

22 июня 2009 года террорист-смертник атаковал кортеж Юнус-Бека Евкурова. Президент Ингушетии получил тяжёлые ранения и ожоги, но остался жив, прошёл курс лечения и реабилитации в Москве. В Кремле на церемонии он выглядел здоровым и уверенным в себе человеком.

Такими, в общих чертах, были эти необычные лауреаты Международной премии имени Андрея Первозванного 2009 года. Она – православная христианка. Он – мусульманин. Она – монахиня. Он – президент Ингушетии. Совершенно разные люди! И возрастом они значительно отличались друг от друга. Но в их жизни было нечто такое, что объединяло их и выделяло из состава лауреатов премии Андрея Первозванного. Что именно?



«БЕЛЫЕ ПЯТНА» В БИОГРАФИИ «МОНАХИНИ

Кое-что о своей жизни Малышева рассказала в книге «Возьми крест свой», изданный в Москве в 2006 году. Но в ней тоже есть «белые пятна», связанные с биографией её автора. В книжечке действительно «записано всё, что было значительного» в жизни Натальи Малышевой. Однако автор крайне скромно рассказывает о своей службе в дивизионной разведке, о добывании сведений о противнике в Московской битве, Сталинградском сражении и в ходе смертельного противоборства на Курской дуге. Тем не менее чувствуется, что служба в разведке её многому научила. Главный урок, который вынесла красноармеец Малышева (а с 1942 года – младший офицер) из службы во фронтовой разведке, она определила вполне конкретно. Когда её спрашивали, есть ли что-либо общее между долей разведчицы и монахини, она отвечала просто: «Много общего! Тут и там о себе забываешь, когда нужно помочь другому...»

ФЕОДОСИЯ – КУРСК – МОСКВА

Наталья Малышева родилась 12 декабря 1921 года в Феодосии в семье врача городской больницы Владимира Николаевича Малышева, выходца из рода потомственных священников Русской православной церкви. Его отец, дед и, возможно, прадед служили в церкви в Курской губернии. После окончания медицинского факультета Московского университета Владимир Николаевич оказался в Крыму, где стал работать земским врачом. Там он познакомился с младшим братом Владимира Ульянова (Ленина) Дмитрием, который совмещал революционную деятельность с работой врача. Весной 1921 года Дмитрий Ильич был избран председателем Совнаркома Крымской Советской Социалистической республики, входил в состав Крымского обкома РКП(б). В конце того же 1921 года он перебрался в Москву и трудился в Наркомате здравоохранения, затем попробовал свои силы на других административных должностях и наконец стал работать в научном секторе поликлиники Санитарного управления Кремля.

Наталья получила диплом медицинской сестры, сдала нормативы второго разряда по стрельбе и лыжам, увлекалась конным и парашютным видами спорта

В 1922 году Владимир Малышев с семьёй возвратился в Курскую губернию, где когда-то проживали его отец и дед Пётр, православный священник. В деревне сохранился добротный большой дом, дворовые постройки и сад, спускавшийся к реке. Глава семьи устроился работать в Курске главным врачом одной из больниц. Но в 1925 году семья Малышевых по приглашению Дмитрия Ульянова перебралась в Москву.

Наташа начала учиться в школе, когда ей исполнилось шесть лет. Она была способным ребёнком, училась хорошо, изучала немецкий язык, занималась спортом, музыкой и танцами. Окончила среднюю школу, получила приличный аттестат зрелости, диплом медицинской сестры, сдала нормативы второго разряда по стрельбе и лыжам, увлекалась конным и парашютным видами спорта.

ДОБРОВОЛЕЦ

В начале октября 1941 года Наталья Малышева, как и многие её товарищи по Московскому авиационному институту, пыталась попасть на фронт и принять участие в обороне Москвы, к которой приближались немецкие войска. В начале октября, когда напряжение на фронтах стало критическим, а на московском направлении – особенно опасным, в столице прозвучал призыв: «Все на защиту Москвы!» У кого сердце болело за свою страну и свой народ, все откликнулись на этот патриотический призыв. В своей книге «Возьми крест свой» монахиня Адриана, вспоминая те дни, писала: «За несколько дней были сформированы дивизии народного ополчения, которым предстояло принять на себя удар врага, уже уверенного в своей быстрой победе. До прибытия подкрепления из сибирских частей нужно было не только выстоять, но и остановить немцев на последних рубежах. В такой момент у меня в руках и оказалось направление в одну из народных дивизий. Я отчётливо представляла себе, на что иду, но колебаний не было. Словно какая-то сила руководила мной: я знала, что должна поступить именно так...»

В ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКЕ

Наталья Владимировна Малышева стала бойцом 18-й стрелковой дивизии, состоявшей из московских добровольцев. Дивизией командовал полковник П.Н. Чернышев.

Сбылась и заветная мечта Малышевой – она прошла сокращённый курс обучения и стала войсковым разведчиком. Через несколько дней эта добровольная «московская дружина» получила наименование 130-я стрелковая дивизия, при штабе которой был сформирован вначале 151-й разведывательный батальон. Дивизия входила в состав 16-й армии, которой командовал генерал К.К. Рокоссовский. Командиром Натальи Малышевой стал Герой Советского Союза Николай Михайлович Берендеев, участник советско-финской войны.

В разведывательном отделении, в состав которого была включена Наташа, было семь девушек. Наташа стала восьмой. Представляя боевым подругам Малышеву, но, обращаясь к ней, Берендеев сказал:

– Вот, Наташа, теперь это будет твоя семья до самой победы. Каждая из вас должна запомнить главное: никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлять своего товарища в беде. Закон фронтовой жизни непреложен: сам погибай, но друга выручай.

Командиру разведроты Николаю Берендееву было всего 27 лет от роду, но зная, как героически он сражался в боях против финнов, девушки относились к нему с особым уважением и внимательно воспринимали его практические советы по разведывательной работе на территории, занятой противником.

Рабочий день будущих разведчиков начинался в шесть утра и завершался в десять часов вечера. Берендеев дал Малышевой дополнительное задание. Ежедневно она должна была проводить занятия по немецкому языку со своими боевыми подругами.

Ситуация на фронте становилась всё сложнее. Стрелкового оружия на всех бойцов не хватало. Начальник разведывательного отдела штаба армии генерал-майор Т.Г. Корнеев предложил командующему армией К.К. Рокоссовскому решить проблему снабжения нового пополнения армии за счёт оружия, оставленного этими же бойцами на территории, захваченной немцами. Безопасный переход линии фронта в оба направления обещали обеспечить военные разведчики.

В целях реализации этого инициативного «проекта» была создана первая группа. Она ушла в сопровождении разведчиков за линию фронта и вскоре возвратилась к месту дислокации, принеся с собой значительное количество стрелкового оружия и патронов. В последующее время этот опыт был использован многократно, что позволило несколько усилить 16-ю армию.

Красноармеец Малышева в этих походах за линию фронта участия не принимала. Она готовилась для выполнения других специальных заданий.

В ноябре 16-я армия была направлена на прикрытие Ленинградского и Волоколамского направлений. Там ожидалось основное наступление противника, и разведчики должны были своевременно вскрыть начало активных действий противостоявшего врага. Разведывательные рейды за линию фронта участились. Их цель была выявить места сосредоточения сил противника, боевой состав его частей и оснащение их боевой техникой.

СПАСАЯ ТОВАРИЩА

Боевое крещение Малышева прошла 7 декабря 1941 года. Командир группы Николай Сапфирский определил задание каждому разведчику. Им следовало установить наличие сил противника за насыпью железной дороги и его расположение, уточнить дислокацию огневых точек. Разведчики цепочкой долго шли по лесу, стремясь не издавать никаких звуков. Когда приблизились к объекту разведки, Сапфирский остановил группу и поручил двум красноармейцам Александру Шапиро и Юрию Смирнову отправиться далее для выполнения задания.

Через некоторое время к месту дислокации группы возвратился Александр Шапиро. Он был ранен и сказал, что, когда они уже выполнили задание и собирались возвращаться к своим, неожиданно наткнулись на замаскированную засаду противника. Завязалась перестрелка. Юра Смирнов был тяжело ранен и остался на опушке леса в районе насыпи. Вытащить его оттуда Шапиро не смог, так как сам был ранен в ногу и еле передвигался. Поэтому он возвратился к группе, чтобы сообщить командиру о случившемся.

Наташа Малышева числилась в группе и разведчиком, и медсестрой. Не раздумывая, она обратилась к командиру группы с предложением немедленно отправиться к тому месту, где лежал раненый. Однако Сапфирский сбратил внимание, что Малышева, как и все разведчики, была одета в бушлат и ватные брюки защитного цвета. В лесу разведчиков в такой одежде видно не было. Но там, где находился Смирнов, появление нового зелёного пятна незамедлительно бы вызвало прицельный огонь со стороны противника. Сапфирский предложил подождать наступления темноты, под прикрытием которой и можно будет спасти раненого красноармейца. Но Малышева считала, что ждать нельзя. Мороз крепчал, и раненый Смирнов, лежавший на снегу, мог просто закоченеть, не дождавшись помощи.

Красноармеец Малышева взяла бинты и необходимые медикаменты, подпоясалась солдатским ремнём и поползла в сторону, где находился раненый Смирнов

Малышева сама неожиданно придумала выход из трудного положения. Несмотря на то, что в разведгруппе, кроме неё, были одни мужчины, она быстро сбросила с себя телогрейку, тёплые ватные брюки, гимнастёрку и осталась в одной белой рубашке и таких же белых кальсонах. Наташа взяла бинты и необходимые медикаменты, подпоясалась солдатским ремнём и поползла в сторону, где находился раненый Смирнов. На белом снегу в белом нательном белье девушка было практически незаметной. Оказав разведчику первую помощь, она привязала его к себе солдатским ремнём, обсыпала серо-зеленую телогрейку товарища свежим снегом и дотащила раненого до своих.

В тот же день Наташу Малышеву сфотографировал корреспондент газеты «На защите Москвы». Фотоснимок был опубликован в газете 16 декабря 1941 года. 12 декабря разведчице Малышевой исполнилось 20 лет.

В январе – апреле 1942 года по заданию командования красноармейцу Малышевой 18 раз приходилось переходить линию фронта и добывать сведения о противнике. Без сомнения, они помогали командованию Западного фронта правильно оценивать обстановку на Ленинградском и Волоколамском направлениях, где шли основные оборонительные сражения

войск Красной Армии, защищавших Москву.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ – РУПОР

В 1942 году Наташу Малышеву, как способного к ведению разведывательной работы человека, командование дивизии направило на обучение в разведывательную школу, которая находилась в Москве. После окончания обучения ей было присвоено воинское звание младший лейтенант и она возвратилась в родную разведывательную роту, где и продолжала выполнять боевые задания.

С января по июль 1942 года младший лейтенант Малышева была разведчиком разведотдела штаба Северо-Западного, затем Донского фронтов. Войска этих фронтов принимали активное участие и в обороне Сталинграда, и в окружении немецкой группировки, которой командовал немецкий генерал Паулюс. 8 августа 1942 года при выполнении очередного подобного задания Малышева была ранена в левое плечо.

После прохождения курса лечения в госпитале летом 1943 года Малышева приняла участие в Курской битве. На Курской дуге ей, уже опытному разведчику, часто приходилось решать задачи по подслушиванию телефонных переговоров между немецкими штабами.

Когда закончилась Курская битва, лейтенант Малышева была назначена на должность старшего писаря штаба формировавшихся гвардейских миномётных частей, затем получила должность заведующего делопроизводством 2-й гвардейской миномётной дивизии, на такой же должности она работала в штабе 3-й гвардейской миномётной бригады. Одновременно принимала участие в допросах немецких военнопленных.

Далее лейтенанту Малышевой довелось воевать в составе войск Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. Войну она закончила старшим лейтенантом инженерно-технической службы 2-го Прибалтийского фронта. 8 августа 1945 года старший лейтенант Малышева была назначена на должность диспетчера отдела снабжения горючим Советской оккупационной группы войск в Германии и по 21 февраля 1946 года проходила службу в Потсдаме.

Малышевой было присвоено очередное воинское звание капитан технической службы. Она была награждена орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ

В 2016 году о судьбе монахини Адрианы было рассказано в документальном фильме, который, несомненно, привлёк внимание телезрителей и заставил многих других православных россиян задуматься о трудной судьбе и дороге, по которой шагала к Богу Наталья Владимировна Малышева.

К сожалению, в этом достойном фильме не было рассказано о дружбе, которая связывала монахиню Адриану с президентом Ингушетии Героем России Юнусом-Бек Евкуровым.

После торжественной церемонии в Кремле и получения премии Андрея Первозванного «За веру и верность», монахиня и президент Ингушетии познакомились. Адриана знала о том, что Евкуров в июне 2009 года подвергся нападению со стороны местных террористов и чудом остался жив. Она тактично поинтересовалась состоянием здоровья своего собеседника и пожелала ему долгих лет жизни.

После завершения торжественной церемонии в Кремле многие лауреаты продолжали поддерживать между собой дружеские отношения. Гвардии генерал-майор запаса Юнус-Бек Евкуров иногда звонил монахине Адриане, посылал ей поздравительные телеграммы, а также, бывая в Москве, привозил ей свежие хлеб и сыр, изготовленные в его родовом селе Тарское.

Он не рассказывал монахине Адриане о том, что, будучи подполковником и начальником штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, он выполнял задание во главе группы десантников по разведке местности. Во время решения этой задачи Евкуров освободил из плена двенадцать российских военнослужащих, захваченных сепаратистами. Среди бойцов, попавших в плен, были и солдаты, и сержанты. Им угрожала реальная опасность.

Этот факт – ещё одно подтверждение тому, что в судьбах монахини Адрианы, спасшей Юрия Смирнова, и Юнуса-Бека Евкурова действительно много общего. Они – достойные граждане нашей великой России. Они самоотверженно защищали интересы Отечества каждый в своё время. Они умели преодолевать различные, порой опасные обстоятельства. И у них это получалось.