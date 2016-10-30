Элита крылатой гвардии









Командующий Воздушно-десантными войсками

генерал-полковник Андрей СЕРДЮКОВ:

«45-я отдельная гвардейская орденов Александра Невского и Кутузова бригада специального назначения – легендарное соединение, на сегодняшний день одно из самых боеспособных в Воздушно-десантных войсках… Соединение готово выполнить любые задачи».

– Здравия желаем, товарищ командующий! – звенят в тишине бригадного мемориала в ответ на приветствие генерал-полковника Андрея Сердюкова звонкие голоса ребятишек, вступающих в ряды юнармейцев и вытянувшихся в струнку в развёрнутом строю.

Место для этого торжественного ритуала выбрано особое – мемориал памяти погибших однополчан с портретами и именами каждого павшего спецназовца части на чёрных каменных плитах.

Души погибших за други своя спецназовцев, может быть, в этот час с небес наблюдали за происходящим. И видели, что смерть их была не напрасной, что растёт им достойная смена и не скудеет земля наша своими защитниками.

Символично, что о готовности ребят произнести клятву юнармейца командующему доложил руководитель ветеранской организации 45-й бригады, бывший командир 45-го полка спецназа ВДВ полковник запаса Виктор Колыгин. В этом коротком докладе тоже связь поколений защитников Родины: тех, кто уже отслужил, с теми, для кого служба ещё впереди.

В строю готовых стать юнармейцами – ни одного случайного подростка. Все эти дети военнослужащих и гражданских жителей Кубинского гарнизона активно участвуют в поисковой работе уже третий год, выезжая в поисковые экспедиции на территорию Смоленской и Московской областей. Так, этим летом на территории Ельнинского и Духовщинского районов Смоленской области ребята Кубинского военно-исторического клуба нашли вместе со взрослыми останки свыше 40 павших в годы войны советских воинов, около 400 единиц различных боеприпасов времён Великой Отечественной, 23 кг тола. Останки красноармейцев были с почестями захоронены, боеприпасы и взрывчатка переданы Смоленскому ОМОНу.

Как рассказал «Красной звезде» руководитель военно-патриотического поискового клуба «Вечный огонь» Кубинского городского поселения Алексей Кобяков, клуб действует уже порядка 30 лет. Кроме поисковой деятельности ребята в клубе занимаются военно-прикладными видами спорта, изучают правила обращения с оружием и снаряжением, участвуют в героико-патриотических мероприятиях: в почётных караулах на торжественных мероприятиях в День Победы, в проводимых в 45-й бригаде вечерах памяти, посвящённых Битве за Москву, а также событиям в Афганистане и Чечне.

На территории 45-й гвардейской бригады специального назначения ВДВ даже воздух пронизан мужеством, отвагой, смелостью

В дополнение к этому ученики – члены клуба «Вечный огонь» получают лекторские навыки. А затем в созданном по инициативе клуба военно-историческом музее школы № 2 города Кубинки проводят занятия по истории Великой Отечественной войны и краеведению со своими сверстниками и школьниками младших классов. Наконец, клуб на 9 Мая, а также в Дни видов Вооружённых Сил и родов войск устраивает выставку образцов стрелкового вооружения и военной формы одежды различных исторических периодов в музее и на площади, где проходят праздничные мероприятия.

– Стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России – клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! – хором произносят ребята, становясь в этот миг юнармейцами.

Получить значок юнармейца из рук командующего ВДВ – такое запомнится на всю жизнь. Вручив каждому этот символ, генерал-полковник Андрей Сердюков поздравляет ребят и девчат со вступлением в ряды «Юнармии» (на снимке), подчеркнув, что это торжественное событие произошло на территории 45-й гвардейской бригады специального назначения ВДВ, «где даже воздух пронизан мужеством, отвагой, смелостью». Он желает новоиспечённым юнармейцам успехов в учёбе и в достижении одной из самых важных для каждого патриота цели – стать настоящим защитником Отечества.

Затем генерал-полковник Андрей Сердюков вместе с юнармейцами, с офицерами командования ВДВ и бригады возлагает алые гвоздики к вечному огню мемориала…



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Естественно, первое посещение командующим бригады спецназа не ограничилось участием в церемонии пополнения ребятишками рядов «Юнармии». Генерал-полковник Андрей Сердюков принял доклад у командира бригады Героя России гвардии полковника Вадима Панькова о реализации бригадного Плана деятельности, а именно о динамике изменения численности военнослужащих по контракту, результатах перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружений, военной и специальной техники, ходе обеспечения военнослужащих жильём и обустройства военного городка.

В плане обустройства сделано многое. Построен прекрасный культурно-досуговый центр, ряд других объектов. Несколько капитальных зданий в городке должны быть введены в строй в ближайшее время. Командующий скрупулёзно осмотрел каждый из новых объектов, которые построены или будут вот-вот завершены, и сделал ряд замечаний в адрес сопровождавших его строителей, определив сроки устранения недостатков. При этом информацию о ходе работ по завершению строительства новой солдатской столовой генерал-полковник Андрей Сердюков потребовал предоставлять в командование ВДВ в режиме онлайн.

Во время посещения командующим расположенного на территории городка мультимедийного тира там шло занятие – спецназовцы с использованием тренажёра «Ингул» поражали появляющиеся цели – виртуальных солдат противника в бою в городе. О возможностях тренажёра командующему доложил заместитель командира бригады Герой России гвардии подполковник Владимир Селивёрстов. Некоторые из этих возможностей демонстрировались обучаемыми, другие проверил сам командующий, выполнив статическое упражнение из пистолета Макарова.

– «Десять», «девять», «девять»… – мгновенно озвучивал мужским голосом результат каждого выстрела генерал-полковника Андрея Сердюкова тренажёрный компьютер.

– Молодцы, – оценил мультимедийный тир и использование спецназовцами тренажёра «Ингул» на занятиях по боевой подготовке командующий.

Завершив работу в военном городке бригады, командующий поделился впечатлениями от увиденного с «Красной звездой»:

– 45-я отдельная гвардейская орденов Александра Невского и Кутузова бригада специального назначения – легендарное соединение, на сегодня одно из самых боеспособных в Воздушно-десантных войсках, – отметил он. – Очень многое сделано в плане обустройства этой бригады. Здесь современные объекты, современная учебная материально-техническая база, сюда поступают новые вооружения и военная техника, идёт их успешное освоение в ходе боевой подготовки. И даже в мирное время подразделения этой бригады выполняют различные серьёзные сложные задачи.

Личный состав соединения – это элита Воздушно-десантных войск, в бригаду отобраны самые лучшие, – продолжил командующий. У военнослужащих бригады очень высокий уровень подготовки, что подтверждается результатами, которые они показали в ходе итоговой проверки. Соединение боеспособно и готово выполнить любые задачи.

Естественно, пользуясь случаем, командующему задали вопрос о ближайших планах ВДВ. Он сообщил о предстоящих в ноябре этого года совместных учениях в Сербии.

– Наши Воздушно-десантные войска на сегодняшний день – лучшие в мире, – дал высокую оценку всем своим подчинённым генерал-полковник Андрей Сердюков. – Нам не стыдно за наш личный состав, поэтому нас и приглашают зарубежные коллеги на совместные учения, чтобы взять всё лучшее из опыта российских Воздушно-десантных войск.





