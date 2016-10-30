«Катюша» вручила «Звезду России»

В Центральном академическом театре Российской Армии на Суворовской площади столицы состоялось награждение победителей и лауреатов XI Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооружённых Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша». Песенный форум проводит Минобороны России в лице Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе при поддержке Управления культуры Минобороны России и Главного управления по работе с личным составом ВС РФ. В нынешнем году фестиваль посвящён Году российского кино.

В финале конкурса лучших из лучших определило жюри под председательством заместителя начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майора Алексея Цыганкова. В него вошли заместитель начальника Управления культуры Минобороны России Сергей Фральцев, композитор народный артист России Максим Дунаевский, главный дирижёр ЦАТРА композитор Рубен Затикян, народный артист России, профессор Игорь Раевский, доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижёров) Военного университета заслуженный артист России Александр Халилов, артист, продюсер Алексей Огурцов, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства Мария Амурская. А также эстрадные певцы заслуженная артистка России Наталия Москвина и Руслан Алехно, которые дали в рамках гала-концерта настоящий мастер-класс вместе с артистами Центрального Дома Российской Армии.

От имени руководства Мин­обороны России, лично от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу участников и гостей гала-концерта «Катюша» приветствовал начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов, который подчеркнул, что песенная культура, её традиции – духовное сокровище России. Он также отметил, что фестиваль растёт и развивается и надо выразить искреннюю признательность всем его участникам за то, что они не только реализуют свои творческие возможности, но и радуют нас своими талантами.

Символично, что в этом году, в преддверии 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в программу фестиваля вошла новая интерактивная номинация «Звезда России», в которой на сайте Минобороны России можно было выбрать лучшую песню военно-патриотической направленности и её исполнителя. Знаково, что победу здесь одержал народный артист РСФСР Лев Лещенко с песней «День Победы». И когда он пел её со сцены главного армейского театра страны, его поддержали все участники и гости фестиваля.

Напомним, что за призовые места в финале боролись те, кто уже сумел победить во всех отборочных турах фестиваля.

Но конкурс есть конкурс, и жюри в номинации «Авторская песня» лучшим признало майора Дмитрия Кузнецова из подмосковного Чехова. Вторым и третьим соответственно стали полковник Игорь Устинов (г. Воронеж) и младший сержант контрактной службы Евгений Ефанов (г. Изобильный, Ставропольский край). Михаил Потяев из Пензы стал лауреатом фестиваля.

Песенная культура, её традиции – духовное сокровище России

В номинации «Лучшее исполнение песен из популярных кинофильмов» места распределились следующим образом. Первое место в тяжелейшей борьбе завоевал рядовой срочной службы из села Монастырище-2 Черниговского района Приморского края Владимир Печёнкин. Он так исполнил арию мистера Икс из кинофильма «Принцесса цирка», что сумел обогнать сильнейших конкурентов: курсанта Военного университета младшего сержанта Дмитрия Кунакова и Романа Николаева из Пензенского артиллерийского инженерного института. Диплом лауреата в этой номинации был вручён капитану Константину Емельянову из Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Он блестяще исполнил песню из кинофильма «Три мушкетёра», но его номеру не хватило зрелищности. Здесь надо сказать, что для того, чтобы выйти в финал, только во втором туре надо было доказать свои победные качества среди 48 номинантов!

Лучшим вокально-инструментальным ансамблем стал ВИА «Кремлёвские курсанты» (г. Москва). Они же завоевали приз зрительских симпатий. На втором и третьем месте «Солдаты удачи» из Окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск из Свердловской области и ВИА «Русь» 147-й автомобильной базы Минобороны России. Лауреатом фестиваля стал ВИА «Арсеналы», представляющий Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

В номинации «Лучший вокальный ансамбль» диплом лауреата был вручён вокальной группе «Фемида» Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. На втором и третьем месте ансамбли «Отечество» Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и «Пензенские оружейники» (Военная академия материально-технического обеспечения (филиал). Первое место в этой номинации и гран-при фестиваля по праву завоевал вокальный ансамбль 60-й Отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады из Приморского края за блестящее исполнение русской народной песни «Ах ты, степь широкая».

Среди наград был и приз за лучшее исполнение патриотической песни – полковнику Игорю Устинову из Воронежа за авторскую песню «Пропавшим без вести» его вручил начальник Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе заслуженный работник культуры России Василий Мазуренко. Он также поблагодарил за многолетнюю работу на фестивале его режиссёра – художественного руководителя отдела культуры ЦДРА Ирину Титову.

Но главный итог фестиваля «Катюша» подвёл заместитель начальника ГУРЛС ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков.

– Надо сказать, что все члены жюри были сегодня единодушны: практически каждый финалист нашего конкурса может достойно представлять Вооружённые Силы страны на профессиональной сцене. И это мнение известных музыкантов и деятелей культуры нашей страны.