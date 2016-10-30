«Социальные среды»: формат 2.0

После успешной реализации на базе ВУ Минобороны РФ проекта «Социальные среды» этот инновационный курс запускается в других ведущих вузах Минобороны России. Об этом сообщил куратор проекта – советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, выступая на IV Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное образование в сфере национальной безопасности», прошедшей в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Площадками для реализации проекта станут сразу два вуза в системе Минобороны России – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ и Военная академия РВСН.

Курс «Социальные среды», призванный рассмотреть особенности выстраивания социальных коммуникаций армии и гражданского общества, был спланирован и осуществлён в рамках общей реализации установки министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на повышение качества и престижа военного образования. «Выпускники военных вузов должны быть готовы решать самые сложные задачи. Для этого нужно запускать самые эффективные образовательные программы», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Советник министра обороны РФ представил цели и задачи курса. Основная – повысить уровень развития целевой аудитории, расширить универсальные и общепрофессиональные компетенции военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества. Ключевой задачей проекта является изучение опыта современных технологий работы с обществом, публичных выступлений, противодействия методам «цветных революций», работы в медиапространстве и взаимодействия с органами власти.

Как подчеркнул Андрей Ильницкий, сегодня всё более зримыми становятся угрозы в ценностном пространстве. Не случайно данная проблематика отражена в новой редакции Военной доктрины России. Именно с целью выстраивания грамотной стратегии противоборства в этой сфере и нужны хорошо подготовленные специалисты.

– Все мы знаем, что первостепенная роль и задача армии заключается в защите государства, – отметил Андрей Ильницкий. – Однако ситуация сейчас складывается таким образом, что эту защиту необходимо держать на всех фронтах, в том числе на информационно-идеологическом. Нынешние вызовы и угрозы расширяют свои границы, выходят в общественное пространство, проникают в информационно-ценностное поле. Наши западные «партнёры» не раз доказывали, как через работу с общественными организациями и объединениями, со средствами массовой информации и Интернетом можно менять политические режимы и общественные устои целых государств. Примеры подобных действий у многих на слуху.

Площадками для реализации нового курса «Социальных сред» станут Военная академия Генерального штаба и Военная академия РВСН

Лекции, семинары и мастер-классы в рамках нынешних «Социальных сред» будут проводиться по пяти базовым тематикам. В их числе геополитические аспекты военной политики России, научно-технический потенциал при решении вопросов обеспечения безопасности государства, роль идеологии в этом процессе. Предметом изучения станут характер современных войн и значение армии как государственного института. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение, также обозначены перспективы патриотического воспитания в обществе и роли Вооружённых Сил в этом процессе. Кроме того, предполагается детально рассмотреть методики налаживания взаимодействия с органами власти и общественными структурами. «Именно эти направления, как показывает опыт, являются наиболее актуальными в контексте организации работы армии с гражданским обществом», – подчеркнул советник министра обороны России.

Стоит отметить, что нынешние форматы для выстраивания взаимодействия армии и общества формируются на благодатной основе. Как показывают социологические исследования, за последние три года уровень доверия общества к Вооружённым Силам вырос в несколько раз, значительно повысился престиж военной службы. Согласно одному из последних соцопросов, проведённых Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство россиян считают российских офицеров «лучшими моральными образцами для подражания». «Настоящей школой жизни» называют наши соотечественники и военную службу по призыву – таково мнение 64 процентов опрошенных. Армию по праву считают социальным лифтом, путёвкой в жизнь для молодых людей. Профессия военного входит в первую тройку рейтинга наиболее востребованных специальностей (экономисты и юристы не попали даже в десятку). К слову, нельзя не признать, что россияне в целом положительно оценивают и те усилия, которые предпринимает руководство нашей страны по усилению Вооружённых Сил. Эту деятельность наши сограждане выделяют в приоритет, даже несмотря на сегодняшние непростые экономические условия.

Андрей Ильницкий привёл аудитории слова министра обороны России: «Патриотизм с неба не падает, над его воспитанием надо работать». Советник главы военного ведомства отметил, что патриотизм для наших граждан – это тот идеологический базис и та система ценностей, которые во многом обеспечивают безопасность и суверенитет государства.

Говоря о составе экспертов, которых планируется привлечь для проведения курса «Социальных сред», Андрей Михайлович сообщил, что в их число вновь войдут известные всей стране люди, профессионалы своего дела. В их числе журналист Владимир Соловьёв, депутат Госдумы Ирина Яровая, телерепортёр Александр Сладков, олимпийский чемпион, Герой Российской Федерации Александр Карелин. К диалогу также планируется привлечь представителей руководства Минобороны России, профессорско-преподавательский состав военных вузов, парламентариев, ведущих экспертов в области социальных коммуникаций, медиаменеджеров, общественных деятелей.

По словам начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера, выбор именно его вуза в качестве площадки для проведения курса «Социальных сред» можно только приветствовать.

– Наше учебное заведение нельзя называть чисто техническим: важной составляющей подготовки является и обучение в гуманитарной сфере, – подчёркивает Сергей Викторович. – Нельзя также забывать и такой аспект: у нас учатся офицеры, проходящие службу в соединениях и воинских частях РВСН, дислоцированных далеко от центральных регионов России. Так вот конкретно для них подобный курс является уникальной возможностью расширить кругозор, понять те процессы, которые происходят сегодня в обществе, обновить свой инструментарий средств и методов воспитательной работы, лучше ориентироваться в информационно-ценностном пространстве.





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