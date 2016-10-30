Здесь закаляют характер

Курс матроса в Московском морском центре ДОСААФ – это билет на борт корабля-катастрофы. Что ни отсек – то чрезвычайная ситуация. В одном из них можно почувствовать себя пассажиром «Титаника». Разве что пробоина меньше, а вода теплее. А вот декорации самые настоящие. Это отсек боевого корабля, который демонтировали и привезли в Москву для таких учений. Тут полное погружение не только в атмосферу чрезвычайного происшествия, но и в воду. А ещё – возможность в единственном московском морском центре ДОСААФ пройти курс матроса, водолаза, судоводителя маломерных судов, здесь же получить навыки борьбы за живучесть корабля.
Учащийся Андрей Соколов хочет стать водолазом, считает, что сегодня эта профессия как никогда востребована.
– Самое главное, когда проходишь испытания, а здесь почти всё по-настоящему, не паниковать, – говорит он. – Думаю, дальше мне будет легче и учиться, и работать. Как бы пафосно ни звучало, но ДОСААФ – это школа мужества и жизни.
– Сегодня идти в ДОСААФ никто никого не принуждает, – рассказывает председатель столичного отделения ДОСААФ Сергей Литвинов. – Многие уже знают, что в оборонной организации можно пройти допризывную подготовку по основам военной службы, обучиться военно-учётным специальностям и массовым техническим профессиям.
Уже второй год подряд успешно реализуется совместный с Минобороны проект по обучению молодых парней для службы в элитных войсках Российской армии. И потребность в такой подготовке растёт с каждым годом.
Региональное отделение ДОСААФ Москвы – это 11 образовательных учреждений, 5 спортивных организаций, авиационный клуб, в которых располагаются 5 стрелковых тиров и 85 клубов и секций
Заместитель председателя столичного отделения ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию Сергей Герасимов убеждён, что при нынешнем сроке службы по призыву юноша должен быть сориентирован заранее, как и где ему придётся служить.
– Любая подготовка сегодня необходима, а та, которую призывники проходят в ДОСААФ, – просто бесценна, ведь наши ребята уже знают и умеют делать многое, – подчёркивает он.
Для примера: в учебно-спортивных центрах и спортивно-стрелковых клубах ДОСААФ учат безопасному владению любым видом оружия. В авиаклубе готовят к первому самостоятельному прыжку с парашютом или в тандеме с инструктором.
Одни из лучших автошкол ДОСААФ в соответствии со стандартами Российской Федерации готовят водителей категорий «А», «В», «С», «D». Техническими видами спорта в оборонной организации, а именно водно-моторным, судомодельным, авто-, авиа- и мотоспортом занимаются как взрослые, так и дети.
По словам Сергея Литвинова, в планах организации – создание системы льготных условий занятий для членов Оборонного общества и их детей, расширение списка подготовки по военно-учётным и массовым техническим специальностям, обновление и расширение учебно-материальной базы.
– Сегодня мы приглашаем ребят стать членами военно-спортивных и военно-патриотических клубов, со своими четвероногими питомцами заниматься в клубе служебного и спортивно-прикладного собаководства. Как лично, так и в составе коллективов организаций сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участвовать в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, – заключает председатель столичного отделения ДОСААФ России.