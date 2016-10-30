Здесь закаляют характер

Курс матроса в Московском морском центре ДОСААФ – это билет на борт корабля-катастрофы. Что ни отсек – то чрезвычайная ситуация. В одном из них можно почувствовать себя пассажиром «Титаника». Разве что пробоина меньше, а вода теплее. А вот декорации самые настоящие. Это отсек боевого корабля, который демонтировали и привезли в Москву для таких учений. Тут полное погружение не только в атмосферу чрезвычайного происшествия, но и в воду. А ещё – возможность в единственном московском морском центре ДОСААФ пройти курс матроса, водолаза, судо­водителя маломерных судов, здесь же получить навыки борьбы за живучесть корабля.

Учащийся Андрей Соколов хочет стать водолазом, считает, что сегодня эта профессия как никогда востребована.

– Самое главное, когда проходишь испытания, а здесь почти всё по-настоящему, не паниковать, – говорит он. – Думаю, дальше мне будет легче и учиться, и работать. Как бы пафосно ни звучало, но ДОСААФ – это школа мужества и жизни.

– Сегодня идти в ДОСААФ никто никого не принуждает, – рассказывает председатель столичного отделения ДОСААФ Сергей Литвинов. – Многие уже знают, что в оборонной организации можно пройти допризывную подготовку по основам военной службы, обучиться военно-учётным специальностям и массовым техническим профессиям.

Уже второй год подряд успешно реализуется совместный с Минобороны проект по обучению молодых парней для службы в элитных войсках Российской армии. И потребность в такой подготовке растёт с каждым годом.

Региональное отделение ДОСААФ Москвы – это 11 образовательных учреждений, 5 спортивных организаций, авиационный клуб, в которых располагаются 5 стрелковых тиров и 85 клубов и секций

Заместитель председателя сто­личного отделения ДОСААФ по военно-патриотическому вос­питанию Сергей Герасимов убеждён, что при нынешнем сроке службы по призыву юноша должен быть сориентирован заранее, как и где ему придётся служить.

– Любая подготовка сего­дня необходима, а та, которую призывники проходят в ДОСААФ, – просто бесценна, ведь наши ребята уже знают и умеют делать многое, – подчёркивает он.

Для примера: в учебно-спортивных центрах и спор­тивно-стрелковых клубах ДОСААФ учат безопасному владению любым видом оружия. В авиаклубе готовят к первому самостоятельному прыжку с парашютом или в тандеме с инструктором.

Одни из лучших авто­школ ДОСААФ в соответствии со стандартами Российской Федерации готовят водителей категорий «А», «В», «С», «D». Техническими видами спорта в оборонной организации, а именно водно-моторным, судомодельным, авто-, авиа- и мотоспортом занимаются как взрослые, так и дети.

По словам Сергея Литвинова, в планах организации – создание системы льготных условий занятий для членов Оборонного общества и их детей, расширение списка подготовки по военно-учётным и массовым техническим специальностям, обновление и расширение учебно-материальной базы.

– Сегодня мы приглашаем ребят стать членами военно-спортивных и военно-патриотических клубов, со своими четвероногими питомцами заниматься в клубе служебного и спортивно-прикладного собаководства. Как лично, так и в составе коллективов организаций сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участвовать в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, – заключает председатель столичного отделения ДОСААФ России.