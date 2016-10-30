Ей равных нет!

Очередной раунд состязаний лучших фигуристов планеты состоялся в канадской Миссиссоге, где на льду арены «Хёрши Центр» в рамках ежегодного коммерческого турнира спортсмены бились не только за призовые, но и за попадание в финал, который пройдёт в декабре в Марселе. «Скейт Канада» наконец-то принёс России первое «золото» сезона, на которое мы рассчитывали изначально. Жаль, но эта награда стала единственной, завоёванной россиянами в городе-спутнике Торонто.

Напомним, что неделю назад в американском Чикаго наши фигуристы взяли две «бронзы» – в парном катании и в танцах. Здесь же помимо «обязательной» победы Медведевой можно было ожидать борьбы за пьедестал и от воспитанницы СДЮШОР ЦСКА по зимним видам спорта в Санкт-Петербурге Елизаветы Туктамышевой, и от Юко Кавагути с Александром Смирновым.

Россиянка показала зрителям красоту и эмоции балета на льду

Конечно, в женском катании, в котором наступила эра российских спортсменок, в последние годы почти ничего не отдающих соперницам, наши чемпионки должны были создавать себе задел на будущее, дабы в конечном счёте попадать в финал. Триумфатору мирового и европейского первенств прошлого сезона Евгении Медведевой сделать это удалось блестяще. Подопечная Этери Тутберидзе не оставила шансов никому, попросту не заметив сопротивления. Россиянка не столько боролась с собой, сколько пыталась показать зрителям красоту и эмоции фигурного катания, с чем прекрасно справилась. Набрав более 220 баллов, Евгения не только опередила на 14 пунктов ближайшую соперницу канадку Кейтлин Осмонд, но и установила личный рекорд в короткой программе (76,24 балла).

К сожалению, Елизавета Туктамышева, в первый день став третьей, не удержала призовую позицию и пропустила вперёд японку Сатоко Мияхару. Срыв одного из прыжков стоил воспитаннице Алексея Мишина бронзовой медали. Теперь помочь фигуристке выйти в финал может лишь удачное стечение обстоятельств.

В соревнованиях пар Россию представляли Юко Кавагути и Александр Смирнов. На выступлениях подопечных Тамары Москвиной сказываются не только возраст, но и частые травмы. При этом соперники-то были вполне по силам, чтобы бороться за подиум, но не вышло. Став пятыми в короткой программе, россияне откатали произвольную ещё хуже, оставшись шестыми. Тем не менее общее пятое место им покорилось, хотя это всё-таки плохой результат. Победу же, причём третий год подряд, праздновали хозяева льда – чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

В мужском катании наша страна также была представлена одним спортсменом. Воспитанник Татьяны и Алексея Мишиных Александр Петров, лишь в прошлом сезоне вышедший на взрослый уровень, вряд ли мог рассчитывать на призы в компании невероятных по уровню мастерства и достижений противников. Потому неудивительно, что наш фигурист занял скромное седьмое место. За победу боролись трёхкратный чемпион мира канадец Патрик Чан и непревзойдённый триумфатор Сочи-2014 японец Юзуру Ханю. «Золото» в итоге досталось хозяину соревнований.

Главным событием в баталиях танцевальных дуэтов стало возвращение на лёд олимпийских чемпионов 2010 года канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра, на радость публике взявших первое место. Наши Александра Степанова и Иван Букин на пьедестал по существу не претендовали, финишировав на пятой строчке.

Следующий этап Гран-при пройдёт в Москве на льду арены «Мегаспорт» с 4 по 6 ноября.

На снимках (сверху вниз): Евгения МЕДВЕДЕВА вдохновенно откатала программы

в Миссиссоге; на высшей ступени пьедестала наша спортсменка пела Гимн России;

Юко КАВАГУТИ и Александр СМИРНОВ лишились шансов на попадание в финал.





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