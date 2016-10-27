Оружием слова

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации

Николай ПАНКОВ:

«Сложная военно-политическая обстановка ставит перед военными писателями особо значимые задачи по созданию произведений, отражающих сегодняшние реалии российских войск, описывающих учебные и боевые будни офицеров и солдат, воспитывающих их на примерах воинов старших поколений, героической истории Вооружённых Сил».





С приветственным словом к собравшимся обратился статс-секретарь - заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. По поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу он пожелал участникам совещания плодотворной, результативной работы и вручил учреждённый Министерством обороны памятный знак "100лет Константину Симонову" мэтру отечественной литературы Юрию Полякову, председателю Московской городской организации Союза писателей России Владимиру Бояринову и редактору военно-художественной студии писателей ЦДРА Игорю Витюку.

В своём выступлении статс-секретарь подчеркнул, что сложная военно-политическая обстановка ставит перед военными писателями особо значимые задачи по созданию произведений, отражающих сегодняшние реалии российских войск, описывающих учебные и боевые будни офицеров и солдат, воспитывающих их на примерах воинов старших поколений, героической истории Вооружённых Сил. Вот почему, отметил Николай Панков, в центре внимания авторов должны стать вопросы военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодёжи, развития патриотизма в нашей стране, повышения боеспособности, дальнейшего реформирования Вооружённых Сил, перевооружения их на современную боевую технику.

По словам замминистра, в военном ведомстве наряду с укреплением боеготовности войск и сил флота уделяется большое внимание развитию и совершенствованию культурно-досуговой деятельности. В этом плане особая роль отводится библиотекам. Николай Панков сообщил, что в настоящее время в армии и на флоте их насчитывается более тысячи с общим книжным фондом около 15 млн экземпляров.Проводится работа по оцифровке редких книг и созданию "Электронной библиотеки Вооружённых Сил Российской Федерации". В прошлом году к вековому юбилею, писателя и журналиста Константина Симонова силами специалистов Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ был издан и направлен в войска четырёхтомник его собраний сочинений. Практически завершена работа над серией книг под общим названием "Библиотека патриотической литературы", включающей сто лучших отечественных произведений патриотической направленности. С этого года при военных библиотеках возрождены литературно-творческие объединения.

Надо привлекать к творчеству литературную молодёжь, искать таланты и помогать им «становиться на крыло»

Кроме того, в Министерстве обороны постоянно идёт поиск форм и методов достойного поощрения деятелей культуры и искусства, стимулирования их творческого труда. Так, с 1995 года вручается Государственная премия имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова за создание произведений литературы и искусства, раскрывающих величие народного подвига и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне, героизм и мужество, проявленные воинами и партизанами, дружбу, единство и боевое братство защитников Отечества. За лучшее художественное произведение об армии и флоте учреждена премия Министерства обороны в области литературы и искусства. С 2002 года проводится Всероссийский литературный конкурс имени генералиссимуса А.В. Суворова, а начинающие авторы, начиная с 2006 года принимают участие во Всероссийском литературном конкурсе "Твои, Россия, сыновья!".

Тем не менее статс-секретарь признал, что необходимо активизировать работу по дальнейшему вовлечению военнослужащих и членов их семей в литературную деятельность, к участию в конкурсах, искать новые таланты и помогать им "становиться на крыло". В связи с этим замминистра обороны порекомендовал использовать потенциал юнармейцев. "Надо привлекать к литературному творчеству талантливую молодёжь, на примерах литературных героев формировать у неё любовь к Родине, преданность и стремление служить интересам Отечества".

Эту мысль продолжил в своём выступлении начальник ГУРЛС ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов. Он подчеркнул, что в планах руководители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", созданного в этом году по инициативе Министерства обороны, планируют издание газеты и журнала. И помочь в этом деле, безусловно, могут их старшие наставники, среди которых немало и тех, кто побывал в "горячих точках", имеет колоссальный опыт журналистского труда. В их числе генерал Смыслов назвал кавалера ордена Мужества капитана 1 ранга Сергея Тютюнника, участника боевых действий в Афганистане, Северной Осетии, Ингушетии, Абхазии, Чечне, Дагестане. Тютюник долгие годы возглавляет редакцию газеты Южного военного округа "Военный вестник Юга России".

Начальник ГУРЛС особо подчеркнул: военные писатели - это представители разных поколений, их творчество относится к различным литературным жанрам, каждый из них имеет свой жизненный и профессиональный опыт, и форум - это площадка для взаимного общения, обмена идеями, творческого роста.

На совещании с докладом выступил начальник Военно-художественной студии писателей ЦДРА Минобороны России, поэт, заслуженный работник культуры РФ Владимир Силкин.

"Помочь тем, кто к нам обращается за советом, - главная задача студии", - подчеркнул Владимир Силкин.

По словам руководителя студии, за последние годы проделана серьёзная работа по вовлечению людей, пишущих о Вооружённых Силах, в учёбу. Применяются самые разнообразные формы работы. Это и тематические круглые столы, мастер-классы, творческие вечера, выездные мероприятия, чествование победителей конкурсов и фестивалей.

Своими размышлениями о состоянии дел в военно-художественной литературе поделился известный писатель, член Совета при Президенте России по культуре и искусству, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков. Он с горечью признал, что произведения военно-патриотической тематики ещё недостаточно востребованы читателями и зрителями. Юрий Михайлович обозначил ряд мер, которые помогли бы исправить эту ситуацию.

Юрий Поляков предложил возродить совместный проект "Литературной газеты", Министерства обороны и Военно-художественной студии писателей "С пером и шпагой". Идея выпуска ежеквартального литературно-публицистического приложения родилась ещё в ходе работы Первого Всеармейского совещания военных писателей в 2008 году, была успешно воплощена в жизнь, но через несколько лет в связи с реорганизацией Вооружённых Сил сотрудничество прервалось.

В ходе дискуссий участники совещания обратили внимание на ряд проблем, которые можно и нужно преодолеть, обменялись опытом работы, поделились творческими планами.

По итогам форума принято решение продолжать практику проведения совещаний военных писателей раз в два года, издать сборник произведений его участников и распространить их в военных библиотеках, сформулировать конкретные предложения Министерству обороны, творческим союзам, книготорговым и книгоиздательским предприятиям, периодическим литературным изданиям.





