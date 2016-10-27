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Оружием слова

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Оружием слова

В Москве состоялось III Всеармейское совещание военных писателей. В трёхдневном форуме приняли участие прозаики, поэты, драматурги, пишущие на военную тему (военнослужащие, гражданский персонал Вооружённых Сил, члены их семей, ветераны военной службы), руководители Министерства обороны РФ, видные российские писатели. Организаторами мероприятия выступили военно-художественная студия писателей Центрального Дома Российской армии имени М.В. Фрунзе и Главное управление по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ.

PankovСтатс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации
Николай ПАНКОВ:

«Сложная военно-политическая обстановка ставит перед военными писателями особо значимые задачи по созданию произведений, отражающих сегодняшние реалии российских войск, описывающих учебные и боевые будни офицеров и солдат, воспитывающих их на примерах воинов старших поколений, героической истории Вооружённых Сил».


С приветственным словом к собравшимся обратился статс-секретарь - заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. По поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу он пожелал участникам совещания плодотворной, результативной работы и вручил учреждённый Министерством обороны памятный знак "100лет Константину Симонову" мэтру отечественной литературы Юрию Полякову, председателю Московской городской организации Союза писателей России Владимиру Бояринову и редактору военно-художественной студии писателей ЦДРА Игорю Витюку.
В своём выступлении статс-секретарь подчеркнул, что сложная военно-политическая обстановка ставит перед военными писателями особо значимые задачи по созданию произведений, отражающих сегодняшние реалии российских войск, описывающих учебные и боевые будни офицеров и солдат, воспитывающих их на примерах воинов старших поколений, героической истории Вооружённых Сил. Вот почему, отметил Николай Панков, в центре внимания авторов должны стать вопросы военно-патриотического воспитания военнослужащих и допризывной молодёжи, развития патриотизма в нашей стране, повышения боеспособности, дальнейшего реформирования Вооружённых Сил, перевооружения их на современную боевую технику.
По словам замминистра, в военном ведомстве наряду с укреплением боеготовности войск и сил флота уделяется большое внимание развитию и совершенствованию культурно-досуговой деятельности. В этом плане особая роль отводится библиотекам. Николай Панков сообщил, что в настоящее время в армии и на флоте их насчитывается более тысячи с общим книжным фондом около 15 млн экземпляров.Проводится работа по оцифровке редких книг и созданию "Электронной библиотеки Вооружённых Сил Российской Федерации". В прошлом году к вековому юбилею, писателя и журналиста Константина Симонова силами специалистов Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ был издан и направлен в войска четырёхтомник его собраний сочинений. Практически завершена работа над серией книг под общим названием "Библиотека патриотической литературы", включающей сто лучших отечественных произведений патриотической направленности. С этого года при военных библиотеках возрождены литературно-творческие объединения.

Надо привлекать к творчеству литературную молодёжь, искать таланты и помогать им «становиться на крыло»

Кроме того, в Министерстве обороны постоянно идёт поиск форм и методов достойного поощрения деятелей культуры и искусства, стимулирования их творческого труда. Так, с 1995 года вручается Государственная премия имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова за создание произведений литературы и искусства, раскрывающих величие народного подвига и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне, героизм и мужество, проявленные воинами и партизанами, дружбу, единство и боевое братство защитников Отечества. За лучшее художественное произведение об армии и флоте учреждена премия Министерства обороны в области литературы и искусства. С 2002 года проводится Всероссийский литературный конкурс имени генералиссимуса А.В. Суворова, а начинающие авторы, начиная  с 2006 года принимают участие во Всероссийском литературном конкурсе "Твои, Россия, сыновья!".
Тем не менее статс-секретарь признал, что необходимо активизировать работу по дальнейшему вовлечению военнослужащих и членов их семей в литературную деятельность, к участию в конкурсах, искать новые таланты и помогать им "становиться на крыло". В связи с этим замминистра обороны порекомендовал использовать потенциал юнармейцев. "Надо привлекать к литературному творчеству талантливую молодёжь, на примерах литературных героев формировать у неё любовь к Родине, преданность и стремление служить интересам Отечества".
Эту мысль продолжил в своём выступлении начальник ГУРЛС ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов. Он подчеркнул, что в планах руководители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", созданного в этом году по инициативе Министерства обороны, планируют издание газеты и журнала. И помочь в этом деле, безусловно, могут их старшие наставники, среди которых немало и тех, кто побывал в "горячих точках", имеет колоссальный опыт журналистского труда. В их числе генерал Смыслов назвал кавалера ордена Мужества капитана 1 ранга Сергея Тютюнника, участника боевых действий в Афганистане, Северной Осетии, Ингушетии, Абхазии, Чечне, Дагестане. Тютюник долгие годы возглавляет редакцию газеты Южного военного округа "Военный вестник Юга России".
Начальник ГУРЛС особо подчеркнул: военные писатели - это представители разных поколений, их творчество относится  к различным литературным жанрам, каждый из них имеет свой жизненный и профессиональный опыт, и форум - это площадка для взаимного общения, обмена идеями, творческого роста.
На совещании с докладом выступил начальник Военно-художественной студии писателей ЦДРА Минобороны России, поэт, заслуженный работник культуры РФ Владимир Силкин.
 "Помочь тем, кто к нам обращается за советом,  - главная задача студии", - подчеркнул Владимир Силкин.
По словам руководителя студии, за последние годы проделана серьёзная работа по вовлечению людей, пишущих о Вооружённых Силах, в учёбу. Применяются самые разнообразные формы работы. Это и тематические круглые столы, мастер-классы, творческие вечера, выездные мероприятия, чествование победителей конкурсов и фестивалей.
Своими размышлениями о состоянии дел в военно-художественной литературе поделился известный писатель, член Совета при Президенте России по культуре и искусству, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков. Он с горечью признал, что произведения военно-патриотической тематики ещё недостаточно востребованы читателями и зрителями. Юрий Михайлович обозначил ряд мер, которые помогли бы исправить эту ситуацию.
Юрий Поляков предложил возродить совместный проект "Литературной газеты", Министерства обороны и Военно-художественной студии писателей "С пером и шпагой". Идея выпуска ежеквартального литературно-публицистического приложения родилась ещё в ходе работы Первого Всеармейского совещания военных писателей в 2008 году, была успешно воплощена в жизнь, но через несколько лет в связи с реорганизацией Вооружённых Сил сотрудничество прервалось.
В ходе дискуссий участники совещания обратили внимание на ряд проблем,  которые можно и нужно преодолеть, обменялись опытом работы, поделились творческими планами.
По итогам форума принято решение продолжать практику проведения совещаний военных писателей раз в два года, издать сборник произведений его участников и распространить их в военных библиотеках, сформулировать конкретные предложения Министерству обороны, творческим союзам, книготорговым и книгоиздательским предприятиям, периодическим литературным изданиям.

 

 

 

 

 

 

 

 



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Марина ЕЛИСЕЕВА, «Красная звезда».

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