Эстафета патриотизма

Фестиваль пройдёт в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и призван символизировать преемственность поколений защитников Отечества. Его организаторами выступили Общественный совет при Министерстве обороны РФ, Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир» и её представительства в федеральных и военных округах, субъектах федерации и муниципальных образованиях.

В церемонии открытия «Эстафеты патриотизма» приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы, правительства Москвы и области, Министерства обороны, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, молодёжного и детского движения в стране и армии, суворовцы и кадеты, школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений, активисты движения «Юнармия».

По словам председателя совета ассоциации «Мегапир» Александра Каньшина, который является членом главного штаба «Юнармии», первый этап фестиваля пройдёт в федеральных и военных округах, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Он будет посвящён 75-летию Московской битвы, пропаганде подвигов её героев и завершится в феврале 2017 года в канун Дня защитника Отечества в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

Второй этап, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освободительной миссии Красной Армии в Европе, пройдёт в марте – мае будущего года под эгидой секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ и Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва. Связанные с ним мероприятия пройдут по всей России, в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и других странах Содружества, а также в Сербии, Словакии и Франции.

– На наш взгляд, фестиваль будет способствовать более глубокому личностному восприятию юношами и девушками подвига тех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял интернациональный долг в локальных вооружённых конфликтах, кто сегодня борется против международного терроризма, честно и добросовестно служит в Вооружённых Силах России, – сказал Александр Каньшин. Он выразил уверенность, что в ходе фестиваля юнармейские отряды пополнятся новыми бойцами.

Как известно, ассоциация «Мегапир» подключилась к работе, связанной с движением юнармейцев, буквально с момента его зарождения. И это вполне закономерно. На протяжении всего времени её существования, а в конце октября «Мегапиру» исполняется 23 года, магистральным направлением деятельности этой уникальной организации, костяк которой составляют ветераны военной службы, является работа с подрастающим поколением.

– В первую очередь мы стараемся окружить заботой детей военнослужащих всех силовых ведомств, погибших при исполнении воинского долга, – рассказывает руководитель детских и молодёжных программ «Мегапира» Ольга Савватеева. – Начиная с 1999 года таким детям выплачиваются стипендии по 500 рублей в месяц до завершения учёбы в школе. В общей сложности за всё это время стипендиатами ассоциации стали более 500 человек в 21 регионе страны. В их числе дети 16 Героев России. Наши представители в регионах также активно участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках юнармейского движения.

К этому можно добавить, что разносторонняя деятельность «Мегапира», связанная с военно-патриотическим воспитанием молодёжи, получила признание не только в общественных организациях. Например, многие инициативы ассоциации, направленные на укрепление оборонного могущества страны, получили поддержку руководства военного ведомства. И это понятно. Ведь опыт ветеранов военной службы, скажем, в таком важном деле, как создание мобилизационного людского резерва для армии и флота, подготовка призывников, просто невозможно переоценить. В активе ассоциации также участие в Армейских международных играх, популяризация Всероссийского комплекса ГТО, организация работы поисковых отрядов.

Центральным эпизодом церемонии открытия «Эстафеты патриотизма» стала передача юнармейцам гильзы с землёй, взятой с места боёв в районе Дубосеково

Вообще «Мегапир» обладает мощнейшим потенциалом для работы с молодёжью. По данным председателя совета директоров ассоциации генерал-майора запаса Владимира Богатырёва, её представительства сейчас действуют в 67 регионах страны, а общая численность членов, входящих в неё ветеранских организаций, составляет более 40 тысяч человек. И этот потенциал работает. В частности, представители ассоциации тесно взаимодействуют с региональными отделениями ДОСААФ России, передавая свой богатый опыт и знания допризывной молодёжи.

– Собственно, вместе с ДОСААФ, которое является одним из учредителей «Юнармии», мы подключились и к работе, связанной с движением юнармейцев, – говорит Владимир Богатырёв. – Участвуем в формировании юнармейских отрядов в школах, молодёжно-патриотических клубов и кружков по воинским специальностям видов Вооружённых Сил, родов войск и специальных войск. Для этого используем наши региональные структуры и представительства, которые работают с подшефными школами, суворовскими и кадетскими учебными заведениями. Конкретные планы, касающиеся юнармейского движения, рассматриваются на собраниях офицеров запаса, которые проходят сейчас в регионах страны. На сегодня такие собрания уже прошли более чем в 40 субъектах федерации, в том числе впервые в Республике Крым. Дискуссии с участием людей с большим опытом государственной и военной службы, общественной работы показывают, что делегаты собраний и организации, которые они представляют, единодушно поддерживают решение министра обороны России о создании движения «Юнармия».

С напутственным словом к участникам эстафеты обратились ветераны молодёжного движения. От имени участников московской битвы добрые советы юным дал генерал-полковник в отставке Михаил Попков (на снимке).

Центральным же эпизодом церемонии открытия фестиваля «Эстафета патриотизма» стала передача юнармейцам гильзы от 57-мм артиллерийского выстрела с землёй, взятой с места боёв в районе Дубосеково, где осенью 1941-го герои панфиловцы совершили свой подвиг, ставший одним из ярчайших символов битвы за Москву. Символично и то, что гильзу с землёй, политой кровью защитников Отечества, из рук участника Московской битвы генерал-лейтенанта в отставке Виталия Викторовича Рыбалко (на снимке) принял внук фронтовика юнармеец Даниил Болдин. Что ж, у «Юнармии» крепкая память, эстафета патриотизма продолжается.



Фото Юрия ШИПИЛОВА.