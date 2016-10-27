«Дорожная карта» доверия

Россия и Индия будут наращивать двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС). Таков итог визита министра обороны РФ генерала армии Сергей Шойгу в Индию, который состоялся 25 – 26 октября и проходил под знаком реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух государств в середине октября текущего года.

В ходе визита Сергей Шойгу был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди, провёл переговоры со своим индийским коллегой Манохаром Паррикаром и принял участие в 16-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоялось под председательством министров обороны двух стран. Согласно сообщениям из Дели, все встречи, заседания и переговоры прошли в доверительной и дружественной обстановке.

В частности, обсуждая на заседании межправительственной комиссии по ВТС итоги работы за прошедший год, стороны обратили внимание на успехи, которые они достигли в этой традиционной для наших стран области взаимодействия. "С удовлетворением отмечаем прогресс в наших больших проектах, таких как совместное строительство вертолётов Ка-226, по ракетным системам "БраМос", системам ПВО С-400 "Триумф", - сказал, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, глава российского военного ведомства. Кроме того, по словам Сергея Шойгу, есть отдельная большая программа, касающаяся флота, в том числе подводного.

"Дополнительные задачи, поставленные в ходе встречи лидеров России и Индии 15-16 октября, говорят о том, что нам необходимо расширять сферу нашего военно-технического сотрудничества", - подчеркнул российский министр. И добавил, что уже начато и продолжается обсуждение тех вопросов, которые, в частности, связаны с постгарантийным обслуживанием и контрактами жизненного цикла на поставленную и поставляемую военную технику.

Манохар Паррикар со своей стороны отметил, что свидетельством поступательного развития ВТС двух стран стало недавнее подписание межправительственного соглашения по С-400 и договора по совместному производству вертолётов Ка-226. По его оценке, есть хорошие перспективы и в ядерной сфере. "Отрадно отметить, что Росатом будет строить у нас целый ряд ядерных энергоблоков, и это очень положительное развитие наших отношений", - сказал министр обороны Индии.

Выступая на заседании, глава российского военного ведомства затронул также тему терроризма, отметив, что борьба с этим злом - важнейшая. По его словам, в борьбе с терроризмом абсолютно неприемлемо применение двойных, а временами и тройных стандартов. "Не могут террористы быть в понедельник террористами, а во вторник - уже умеренной оппозицией. Здесь, безусловно, требуется серьёзная консолидация всех здоровых сил в борьбе с этим злом XXI века", - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В свою очередь индийский министр отметил сильную позицию, которую Россия занимает, и то, как она активно действует для устранения терроризма в регионе Западной Азии. По мнению министра, "и Индия, и Россия - обе страны - понимают, что невозможно выиграть в борьбе с терроризмом, имея двойные стандарты".

По результатам заседания подписан итоговый протокол, в котором определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов. Более того, представители военных ведомств двух стран согласились подготовить более широкую и более объёмную "дорожную карту" по двустороннему военному сотрудничеству.

В тот же день состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Индии, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны. Сергей Шойгу и Манохар Паррикар достигли договорённости продолжить практику совместных учений различных видов вооружённых сил двух стран. Глава российского военного ведомства предложил провести совместное учение инженерных войск двух стран по гуманитарному разминированию на базе российского международного противоминного центра, специалисты которого были задействованы, в частности, при разминировании сирийской Пальмиры.

Министр обороны России поблагодарил и высоко оценил действия индийских военнослужащих на "Армейских международных играх-2016" и пригласил их принять участие в конкурсах по полевой выучке и профессиональному мастерству в 2017 году.



