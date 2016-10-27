Винтокрылая гавань Кубани

28 октября – День армейской авиации

Этот вертолётный полк дислоцируется в городе Кореновске (Краснодарский край). Три года подряд (с 2012 по 2014) он признавался лучшим в Военно-воздушных силах России. За мужество и героизм, проявленные в боях в Великой Отечественной войне и в постсоветский период, 18 военнослужащих части удостоены звания Героя Советского Союза и 11 – Героя Российской Федерации. На протяжении своей истории личный состав полка участвовал во многих вооружённых конфликтах, локальных войнах и выполняет специальные задачи в настоящее время. Практически у всех лётчиков и других специалистов винтокрылой авиации из Кореновска за плечами напряжённая, связанная с риском служба в «горячих точках».

ИМ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

В летнем периоде обучения 2016 года, как рассказал начальник штаба полка подполковник Олег Ефремов, в части шла планомерная подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016», в котором затем получил бесценную практику почти весь личный состав.

Работа велась преимущественно в вертолётных эскадрильях. Они, как и другие подразделения, совершенствовали мастерство на лётно-тактических, батальонных, командно-штабных и тактико-специальных учениях как по плану командующего 4-й армией ВВС и ПВО, так и командующего войсками Южного военного округа, участвовали в конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2016».

Кроме того, по словам подполковника Ефремова, на базе полка было проведено показное лётно-тактическое учение, на котором присутствовали все командиры частей и соединений армейской авиации.

– В ходе этого ЛТУ наши лётчики продемонстрировали такой уровень подготовки, – отметил начальник штаба полка, – которым мы вправе гордиться.

На разных точках в отдельных районах Южного военного округа экипажи несут боевое дежурство, решая задачи охранного характера.

Сегодня основная задача 55-го вертолётного полка – формирование третьей эскадрильи на боевых ударных вертолётах Ка-52. Эта новейшая техника сейчас поступает в часть по госконтракту. В ближайшие дни первые машины с помощью самолётов Ил-76 будут перебазированы с авиастроительного завода в Приморском крае на Кубань.

По словам начальника штаба, лётный и инженерно-технический составы полка в настоящее время активно переучиваются на этот тип техники.

Как позднее рассказал заместитель командира вертолётного полка по лётной подготовке лётчик 1-го класса подполковник Александр Склянкин (на снимке), средний налёт в год на командира экипажа в части составляет 120 часов. При этом у лётчика-инструктора он может достигать 400 часов. Всё зависит от уровня подготовки пилотов. Наиболее подготовленные из них летают почти ежедневно, выполняя самые различные задачи, в том числе связанные с перевозкой грузов и личного состава, перебазированием на другие аэродромы Южного военного округа.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Как и во многих других вертолётных частях ВКС, в Кореновске вызывает озабоченность кадровый вопрос, касающийся лётного состава. Это связано в первую очередь с тем, что уже несколько лет выпускники авиационных лётных училищ в полк не направлялись.

– Правда, полк пополнили офицерами, которые в своё время освоили нелётные специальности. Их призывали на службу по контракту из запаса и после полуторагодичного обучения в Сызранском ВВАУЛ направили к нам. Один из них в прошлом был парашютистом-спасателем, другой – синоптиком. Двое из нового пополнения уже приступили к полётам по программе обучения у нас в полку, – рассказывает подполковник Склянкин. – Не исключаю, что из них тоже могут получиться умелые и надёжные лётчики.

Заместитель командира по лётной подготовке рассказал и о тех организационных задачах, которые им приходится решать, помимо непосредственных обязанностей.

– Бывает, мы вынуждены направлять командира вертолётной эскадрильи в другой вертолётный полк, чтобы он полетал там в качестве инструктора с их лётчиками, поскольку штатных инструкторов на данный тип вертолёта там нет. С одной стороны, это, конечно, большой плюс для нас, свидетельство того, что у нас есть чему поучиться, а с другой – получается, что латаем чужие бреши, ослабляя на время свой полк, – сетует подполковник Склянкин.

– Грубо говоря, укомплектованность полка лётным составом (двух его эскадрилий) неполная. С формированием третьей эскадрильи она ещё упадёт. Штатная численность растёт, а собственно лётчиков не хватает, – делится заботами заместитель командира полка по лётной подготовке.

И тут же он меня убедил, что вертолёты Ка-52 из новой эскадрильи простаивать не будут.

– Ждём прибытия опытного комэска из другого вертолётного полка, примем двух командиров экипажа, которые прошли переучивание, – объяснил подполковник.

ИНФРАСТРУКТУРА ЧТО НАДО

В Кореновском полку ведётся масштабное строительство. Под каждую единицу авиационной техники сооружается индивидуальный навес. Для лётного и инженерно-технического состава возводятся специальные домики вблизи стоянок вертолётов. В части построен прекрасный учебно-тренажёрный комплекс, в нём установлены и введены в эксплуатацию тренажёры вертолётов Ми-28Н, Ми-8, Ка-52. Ожидается поставка тренажёра вертолёта Ми-35.

Как рассказал в беседе со мной инженер учебно-тренажёрного комплекса старший лейтенант Денис Черкашин, все имеющиеся в полку тренажёры изготовлены на основе эффекта визуализации картинки, создающей иллюзию движения в пространстве, притом что помещение позволяет устанавливать ещё и тренажёры на подвижной платформе.

– Такой учебной базой вряд ли располагают соседние вертолётные части и соединения, – отмечает старший лейтенант Черкашин. – Так что нам остаётся не только гордиться своей базой, но и показывать другим пример её рачительного и эффективного использования.

– У нас уже построена великолепная взлётно-посадочная полоса, способная принимать любой тип воздушного судна, – подключился к разговору подполковник Ефремов. – Причём выполнена она не из бетонных плит, как делалось раньше, а отлита из высокопрочного марочного бетона.

В скором времени в полку будет достроена технико-эксплуатационная часть, предназначенная для регламентных работ на любой авиационной технике. С нуля возводятся командно-диспетчерский пункт, пожарное депо.

По словам командира батальона связи и радиотехнического обеспечения подполковника Сергея Шаркова, совершенствование инфраструктуры аэродрома непосредственным образом скажется и на их работе.

– Вся элементная база будет новая. Аэродром в целом будет соответствовать самым высоким стандартам по классу и оборудованию. Это коснётся в первую очередь управления воздушным движением. Аппаратура, отвечающая за него, будет сосредоточена на новом КДП, – объясняет подполковник Шарков. – Уже установлено светосигнальное оборудование. И всё остальное создаётся строго по графику.

По словам комбата, подразделение получит в своё распоряжение новые комплекс руководства полётами, приводные аэродромные радиостанции, радиолокационную систему посадки, систему инструментального завода летательного аппарата на посадку. Другими словами, прежние образцы техники на аэродроме применяться не будут. И сейчас личный состав батальона проходит переподготовку на новые средства в учебных центрах на базе вузов Министерства обороны РФ.

Добавим, что на протяжении нескольких лет батальон связи и радиотехнического обеспечения, которым командует подполковник Шарков, признаётся лучшим среди таких же подразделений в составе Южного военного округа.

С жильём, подчеркнём и это, у кореновских вертолётчиков проблем нет. Для расселения военнослужащих в городе созданы все условия. В Кореновске возведены три военных городках – Радужный, имени Циолковского и Чкаловский.

С администрацией района у полка полное взаимопонимание по вопросу предоставления мест для детей военнослужащих в детских садах и школах города.

ПАМЯТИ КОМАНДИРА

С кем бы я ни беседовал в кореновском полку, рано или поздно, так или иначе речь непременно заходила об их погибшем при выполнении специального задания командире. «Красная звезда» неоднократно рассказывала о героических делах полковника Ряфагатя Хабибуллина и разделяет боль личного состава и семьи в связи с его трагической гибелью.

– Мы и вся Россия потеряли великолепного лётчика, настоящего учителя, наставника, боевого командира, который вникал в проблемы каждого военнослужащего, вдохновлял на честную службу, – говорит начальник штаба полка.

В полку помнят, какое внимание полковник Хабибуллин уделял военно-патриотическому воспитанию молодёжи Краснодарского края. На базе части ежегодно проводились и будут проводиться впредь все военно-патриотические мероприятия и акции районного масштаба, посвящённые значимым событиям в истории края и государства.

Напомним: указом Президента России полковнику Ряфагатю Хабибуллину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 30 сентября 2016 года главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев вручил Золотую Звезду Рамиле Мясумовне – вдове Героя. Кореновцы помнят о нём, стремятся быть достойными преемниками его славы.



Фото автора и из архива вертолётного полка.

Кореновск