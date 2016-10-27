«Львы» набирают скорость

Второй тур подряд самый титулованный клуб страны проводит в чемпионате российской Суперлиги вынесенный матч. Так распорядился календарь. К тому же команда пока играет только на выезде. Перед белгородскими почитателями летающего мяча дружина в рамках отечественного первенства предстанет только в 7-м туре 9 ноября. Пока же нужно биться за ценные очки, разъезжая по стране.

Спустя две недели после предыдущего поединка в Казани, в течение которых «львы» жили в тренировочном режиме, коллектив из Белгорода отправился в очередное турне. Первой остановкой стал Санкт-Петербург, где подопечных Александра Косарева ждал дебютант элитного дивизиона «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Бело-синие проводят домашние поединки в Северной столице на площадке Академии волейбола Платонова, потому что их родной зал рассчитан всего на 500 человек. Из-за этого федерация не допустила арену к проведению матчей Суперлиги.

Зато болельщики из города на Неве получили прекрасную возможность воочию наблюдать за лучшими командами страны. Им этого действительно не хватало. Вспомним прославленный «Автомобилист», который за 81 год существования выиграл множество титулов: трижды побеждал в чемпионате СССР, дважды в чемпионате России. А ещё было два Кубка Советского Союза, 19 наград, добытых в отечественных первенствах, четыре - в европейских турнирах. В Ленинграде всегда понимали и любили волейбол. Но неурядицы разного рода довели до того, что в XXI веке коллектив рухнул на дно. Да, временами дружина неудачно возвращалась в высший эшелон (последний раз - в 2011 году), но ныне прозябает в зоне «Запад» Высшей лиги Б. Конечно, немногие ещё помнят тот самый «Автомобилист» (в разные годы команда также носила названия «Спартак» и «Балтика») - барышниковских и платоновских «адских водителей». Потому неудивительно, что трибуны академии, вмещающие 1500 человек, каждый раз переполняются.

Задействовав нужные ресурсы, белгородцы переломили ход матча в Санкт-Петербурге и одержали важную волевую победу

Не стал исключением и матч с «Белогорьем», на который пришло около 2000 зрителей. Многие стояли в проходах, ни на что не жалуясь. Все не просто вели себя культурно, но и здорово поддерживали гостей, тем самым подчёркивая особенную любовь Северной столицы к волейболу. Любимчиками публики, что не удивляет, стали легендарный Сергей Тетюхин и Дмитрий Мусэрский, которых ещё полчаса после финального свистка желающие заполучить автографы и фотографии не отпускали в раздевалку. Уважили всех!

Что касается непосредственно матча, то он сложился для «львов» непросто. Не ожидая серьёзного отпора, они оказались не готовы к непримиримой борьбе, что отразилось на результате первой партии. Затем, задействовав нужные ресурсы, белгородцы переломили ход событий и сумели одержать важную волевую победу - 3:1 (22:25, 25:14, 25:22, 25:16). Этот успех стал вторым для «Белогорья» в нынешнем чемпионате. Но ещё по предыдущим поединкам - победному с «Кузбассом» и проигранному с «Зенитом» - было видно, что дружина набирает обороты. Это и помогло команде добиться нужного исхода в Санкт-Петербурге.

Вчера «львы» прямиком из Северной столицы отправились на своём самолёте в Оренбург, где в субботу сразятся с местным «Нефтяником», после чего наконец-то вернутся в родной «Космос», где их заждались болельщики из Белгорода.

Две другие важные новости этой недели. Для участия в «Финале шести» Кубка России специальное приглашение от федерации получил новосибирский «Локомотив». Также стало известно, что в отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года наша сборная сыграет в одной группе с Эстонией, Черногорией, Румынией, Венгрией и Косово. Турнир пройдёт в Эстонии 23-28 мая 2017 года. Победитель секстета отправится на мундиаль, а второе место позволит пройти ещё один раунд ­отбора.



Санкт-Петербург

Фото ВК «Динамо-ЛО».